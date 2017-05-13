Болельщики выбежали на поле после матча чемпионата России «Амкар» — «Спартак»
МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Несколько десятков болельщиков выбежали на поле после завершения матча 28-го тура чемпионата России по футболу между пермским «Амкаром» и московским «Спартаком».
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Встреча, прошедшая в Перми, завершилась со счетом 1:0 в пользу москвичей. Сразу же после финального свистка на поле выбежали болельщики, чтобы лично поздравить игроков «Спартака» с первой за 16 лет победой в чемпионате России. «Спартак» на прошлой неделе досрочно обеспечил себе чемпионский титул после поражения
В следующем туре «Спартак» на своем поле примет грозненский «Терек», «Амкар» в гостях сыграет с тульским «Арсеналом». Обе встречи пройдут 17 мая.
Главные тренеры
|Гаджи Гаджиев
|Массимо Каррера
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|2
|10
|Удары (всего)
|4
|3
|Удары в створ
|2
|7
|Угловые
|0
|8
|Фолы
|10
|2
|Офсайды
|0
Судьи
|Главный судья
|Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Валерий Данченко (Уфа, Россия)
|Боковой судья
|Арам Петросян (Бронницы, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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