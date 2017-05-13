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Встреча, прошедшая в Перми, завершилась со счетом 1:0 в пользу москвичей. Сразу же после финального свистка на поле выбежали болельщики, чтобы лично поздравить игроков «Спартака» с первой за 16 лет победой в чемпионате России. «Спартак» на прошлой неделе досрочно обеспечил себе чемпионский титул после поражения санкт-петербургского «Зенита» от грозненского «Терека».

В следующем туре «Спартак» на своем поле примет грозненский «Терек», «Амкар» в гостях сыграет с тульским «Арсеналом». Обе встречи пройдут 17 мая.