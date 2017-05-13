Будущее тренера Кирьякова в тульском «Арсенале» определится по окончании сезона
МОСКВА, 13 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Будущее главного тренера тульского футбольного клуба «Арсенал» Сергея Кирьякова в команде будет определяться после сезона. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор тульского клуба Дмитрий Балашов.
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В пятницу «Арсенал» разгромно проиграл московскому ЦСКА в матче 27-го тура чемпионата России со счетом 0:3. После этой встречи тульский клуб располагается на 15-м месте в турнирной таблице, имея в активе 24 очка.
«Команда сыграла очень плохо. Больше нечего комментировать. Что касается будущего Кирьякова, у нас остались две игры, задача не снимается — надо остаться в
Кирьяков возглавил «Арсенал» в октябре прошлого года. Под его руководством команда победила в пяти матчах чемпионата России, в двух — сыграла вничью и 12 раз проиграла.
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