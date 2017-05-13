Будущее тренера Кирьякова в тульском «Арсенале» определится по окончании сезона

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В пятницу «Арсенал» разгромно проиграл московскому ЦСКА в матче 27-го тура чемпионата России со счетом 0:3. После этой встречи тульский клуб располагается на 15-м месте в турнирной таблице, имея в активе 24 очка.

«Команда сыграла очень плохо. Больше нечего комментировать. Что касается будущего Кирьякова, у нас остались две игры, задача не снимается — надо остаться в премьер-лиге. Закончится чемпионат, будем думать, президент клуба (Гурам Аджоев — прим. ТАСС) будет принимать решение», — сказал Балашов.

Кирьяков возглавил «Арсенал» в октябре прошлого года. Под его руководством команда победила в пяти матчах чемпионата России, в двух — сыграла вничью и 12 раз проиграла.