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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29729820/
13 мая 2017, 15:30 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Молло и Дзюба — в стартовом составе «Зенита» на игру с «Крыльями»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу огласил стартовый состав команды на матч 28-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов».

Главный тренер Зенита <span class=error>Мирча</span> <span class=error>Луческу</span> огласил стартовый состав команды на матч 28-го тура чемпионата России против Крыльев Советов. Увеличить
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С первых минут в составе питерцев выйдет бывший полузащитник самарцев Йоан Молло, а также нападающий Артем Дзюба.

«Крылья Советов»: Лория — Зотов, Ткачев, Божин, Ятченко — Бато, Зинков — Брюно, Паскуато, Мияйлович — Корниленко.

Запасные: Конюхов, Шильников, Надсон, Родич, Цвейба, Башкиров, Чочиев, Глеб, Зуев, Садик, Кудряшов.

«Зенит»: Лунев — Смольников, Иванович, Кришито, Жирков — Жулиану, Хави Гарсия, Цаллагов — Молло, Дзюба, Данни.

Запасные: Лодыгин, Рудаков, Анюков, Новосельцев, Нету, Маурисиу, Юсупов, Мак, Эрнани, Кокорин, Кержаков, Джорджевич.

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