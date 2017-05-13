Молло и Дзюба — в стартовом составе «Зенита» на игру с «Крыльями»
Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу огласил стартовый состав команды на матч 28-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов».
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
С первых минут в составе питерцев выйдет бывший полузащитник самарцев Йоан Молло, а также нападающий Артем Дзюба.
«Крылья Советов»: Лория — Зотов, Ткачев, Божин, Ятченко — Бато, Зинков — Брюно, Паскуато, Мияйлович — Корниленко.
Запасные: Конюхов, Шильников, Надсон, Родич, Цвейба, Башкиров, Чочиев, Глеб, Зуев, Садик, Кудряшов.
«Зенит»: Лунев — Смольников, Иванович, Кришито, Жирков — Жулиану, Хави Гарсия, Цаллагов — Молло, Дзюба, Данни.
Запасные: Лодыгин, Рудаков, Анюков, Новосельцев, Нету, Маурисиу, Юсупов, Мак, Эрнани, Кокорин, Кержаков, Джорджевич.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter