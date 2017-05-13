Синицын и Классон спасают Шалимова
«Краснодар» избежал поражения благодаря голу в компенсированное время, который позволит команде Игоря Шалимова по итогам тура сохранить место в еврокубковой зоне.
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В последний день февраля в матче этих же команд разбились кубковые надежды «Краснодара». Тогда лучший снайпер лиги Смолов, хоть и забил бывшим одноклубникам шестой гол
Сейчас у команды Игоря Шалимова оказалась под угрозой ставшая за последние годы дежурной путевка в Лигу Европы, которую из рук «быков» готовы в любой момент вырвать «Ростов» с «Тереком».
Смолов с его спортивным самолюбием в такой день обязательно пригодился бы, однако перебор желтых карточек оставил Федора вне игры. Так что проблемы потерпевших пять поражений подряд «шмелей» гостей вряд ли успокаивали — со своими бы разобраться. Хотя, даже цифры бывают обманчивы. С одной стороны, на фоне поражения в Оренбурге при далекой от идеала игре сразу вспомнилось: на выезде южане в завершающемся чемпионате забили всего восемь мячей. Меньше только у безнадежной «Томи» и рискующего рухнуть в пропасть «Арсенала».
Между тем, опять же элементарная математика убеждает, что все не так безнадежно, и в новом году определенный прогресс присутствует. Соответствует ли это амбициям клуба и ожиданиям руководства — тема отдельного разговора, но кроме Оренбурга атака «Краснодара» осталась на голодном пайке лишь в Ростове, чем вряд ли можно попрекнуть. В трех же других поединках заработано максимально возможное количество очков при пяти забитых мячах. Причем соперники — «Локомотив», «Рубин» и «Амкар» — к проходным никак не относятся.
Наравне со Смоловым (по два гола) в этих играх забил Вандерсон, которому и было в субботу доверено место на острие атаки. Туром ранее бразилец также был в составе, но выполнял иную роль. Сегодня в атакующей тройке появился Перейра, а глобальные изменения затронули оборону, где по сравнению с игрой недельной давности свою позицию сохранил только Гранквист.
Александр Тарханов ограничился двумя заменами, проведя рокировку в воротах и ради отбывшего дисквалификацию Бикфалви пожертвовав Лунгу. Румын и нанес первый в матче опасный удар с дальней дистанции, после чего его примеру последовал Манучарян, и Синицыну удалось кончиками пальцев перевести мяч в штангу.
Как раз таких акцентированных действий в завершающей стадии долгое время не хватало «Краснодару». Видя это, инициативу на себя взял опорник Каборе, чей залп привел к назначению углового, и Арапову пришлось демонстрировать чудеса реакции, останавливая на линии удар неожиданно потерянного защитниками Вандерсона. В равной в целом игре судьбу первого тайма решил несчастный случай. Проскочивший мимо Газинского Емельянов исполнил не таившую никакой опасности передачу, мяч летел в руки Синицыну, и тут затмение нашло на Налду, проявившего ненужную инициативу и переправившего мяч в собственные ворота.
Удачу, впрочем, надо заслужить, и «Урал» с этим, пусть и не без доли везения, справился. Применительно же к игре «быков» после пятого безголевого тайма подряд хотелось процитировать Дмитрия Аленичева и его знаменитое: «Не то!». Ни привычного доминирования, ни изюминки. Слишком много механического — контроля мяча ради контроля. Хотя следует признать: раньше «Краснодар» едва ли не больше всех в чемпионате забивал благодаря стремительному выходу из обороны, а сейчас в большинстве матчей ему отдают инициативу, заставляя атаковать позиционно.
Расцветить монотонное развитие атак были призваны Жоаузинью с Мамаевым. Мяч у гостей задвигался быстрее, появились долгожданные нестандартные ходы. Классон, Торбинский, Мамаев, Вандерсон — это неполный список тех, кто мог, но не сумел пробить поймавшего кураж Арапова. Благодарить же за важнейшую в турнирном плане ничью стоит не только Классона, поразившего цель после идеального паса в касание в исполнении Газинского, но и Синицына, чья реакция при счете 1:0 оставила «Краснодару» шанс на состоявшееся в итоге спасение.
Игорь ШАЛИМОВ, главный тренер «Краснодара»:
— Учитывая, как складывалась игра, результатом довольны. То же касается игры во втором тайме. До перерыва же много ошибались в простых ситуациях, и соперник был злее и сконцентрированнее. Потом выпустили футболистов, которые усилили игры, что у нас получается нечасто.
Александр ТАРХАНОВ, главный тренер «Урала»:
— Упустили победу. Могли отбиться, хотя соперника, особенно в последние 20 минут, оказывали сильное давление. «Краснодар» — серьезный соперник. Хорошо сыграл в воротах Арапов, выручал нас. Ничья после поражения — нормальный результат, но, конечно, хотелось выиграть.
|13.05.2017 12:00
|Зрители 3300
|основной раунд: 28-й тур
|СКБ-Банк Арена
|Александр Тарханов
|Игорь Шалимов
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|0
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|5
|6
|Удары (всего)
|15
|2
|Удары в створ
|7
|3
|Угловые
|7
|13
|Фолы
|23
|0
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Алексей Николаев (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Чельцов (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Сафьян (Москва, Россия)
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