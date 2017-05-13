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13 мая 2017, 15:20 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Дворкович: Совет директоров РЖД будет поддерживать финансовую стабильность «Локомотива»

МОСКВА, 13 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Совет директоров РЖД будет оказывать полную поддержку московскому «Локомотиву», чтобы сохранить финансовую стабильность футбольного клуба. Об этом ТАСС сообщил вице-премьер РФ, председатель совета директоров РЖД Аркадий Дворкович.

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РЖД являются основными акционерами «Локомотива». Ранее председатель совета директоров футбольного клуба Анатолий Мещеряков рассказав ТАСС, что бюджет «Локомотива» на 2017 год незначительно изменился по сравнению с прошлогодним. В 2016 году бюджет клуба составлял 5,4 млрд рублей без учета вычета налогов.

«В следующем сезоне “Локомотиву” предстоит сыграть в Лиге Европы. Я не вмешиваюсь в клубную политику, но со стороны совета директоров будет полная поддержка, чтобы сохранить стабильность в финансовом плане», — сказал Дворкович.

В текущем сезоне «Локомотив» стал обладателем Кубка России по футболу, обеспечив себе участие в розыгрыше Лиги Европы следующего сезона.

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