Дворкович: Совет директоров РЖД будет поддерживать финансовую стабильность «Локомотива»

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РЖД являются основными акционерами «Локомотива». Ранее председатель совета директоров футбольного клуба Анатолий Мещеряков рассказав ТАСС, что бюджет «Локомотива» на 2017 год незначительно изменился по сравнению с прошлогодним. В 2016 году бюджет клуба составлял 5,4 млрд рублей без учета вычета налогов.

«В следующем сезоне “Локомотиву” предстоит сыграть в Лиге Европы. Я не вмешиваюсь в клубную политику, но со стороны совета директоров будет полная поддержка, чтобы сохранить стабильность в финансовом плане», — сказал Дворкович.

В текущем сезоне «Локомотив» стал обладателем Кубка России по футболу, обеспечив себе участие в розыгрыше Лиги Европы следующего сезона.