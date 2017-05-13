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13 мая 2017, 14:57 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Руководство «Арсенала» надеется, что Габулов восстановится от травмы к следующей игре

МОСКВА, 13 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Руководство тульского футбольного клуба «Арсенал» надеется, что вратарь команды Владимир Габулов успеет восстановиться от травмы к матчу с пермским «Амкаром», который состоится 17 мая. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор тульского клуба Дмитрий Балашов.

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33-летний Габулов получил травму 12 мая в матче 28-го тура чемпионата России против ЦСКА (0:3) и был заменен на 46-й минуте встречи. Встреча 29-го тура «Арсенал» — «Амкар» будет сыграна в Туле.

«У него есть проблема с ногой, но, думаю, несерьезная. Посмотрим, что сегодня покажет обследование. Надеемся, что он будет готов к следующему матчу», — сказал Балашов.

«У Габулова хороший возраст для вратаря, поэтому никаких вопросов о завершении карьеры нет. Он и сам хочет продолжать играть», — отметил гендиректор.

Габулов подписал контракт с «Арсеналом» в прошедшее зимнее трансферное окно. В текущем сезоне вратарь провел за тульский клуб 11 матчей. Ранее он выступал за московское «Динамо».

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