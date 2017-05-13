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13 мая 2017, 14:46 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

«Зенит» гарантировал себе медали после ничьей «Краснодара»

После ничьей «Краснодара» в матче 28-го тура чемпионата России с «Уралом» (1:1) питерский «Зенит» гарантировал себе медали.

После ничьей Краснодара в матче 28-го тура чемпионата России с Уралом (1:1) питерский Зенит гарантировал себе медали. Увеличить
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«Быки» набрали 46 очков и отстают от идущего третьим «Зенита» на шесть очков. Даже в случае победы «Краснодара» в личной встрече, питерская команда будет выше в турнирной таблице из-за большего количества побед.

Напомним, что первые два места дают право сыграть в Лиге чемпионов. Команды, занявшие третье и четвертые места — примут участие в Лиге Европы. Также в Лигу Европы попал «Локомотив», победивший в Кубке России.

13.05.2017 12:00 Зрители 3300 основной раунд: 28-й тур СКБ-Банк Арена
Урал 1:1 Краснодар
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Александр Тарханов Игорь Шалимов
Голы
42′ Эдиналду Гомес Налду 3
16 Виктор Классон (Ю. Газинский, Ф. Вандерсон) 90+2′
Составы
Дмитрий Арапов 1
Денис Кулаков 15
Александр Данцев (к) 7
Грегор Балажиц 4
Эрик Бикфалви 6
Николай Димитров 17
Владимир Ильин 18
Роман Емельянов 92
37′ Джемал Табидзе 3
Александр Новиков 12
68′ Эдгар Манучарян 99
Чисамба Лунгу 10
58′ Александр Павленко 8
Артем Фидлер 57
88 Андрей Синицын
5 Дмитрий Торбинский
3 Эдиналду Гомес Налду 64′
6 Андреас Гранквист (к) 90+4′
8 Юрий Газинский
14 Франсиску ду Карму Вандерсон
77 Шарль Каборе
16 Виктор Классон
17 Виталий Калешин 77′
12 Кристиан Рамирес
15 Илья Жигулев 46′
7 Павел Мамаев
33 Маурисио Перейра 61′ 50′
22 Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью
Статистика
0 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 5
6 Удары (всего) 15
2 Удары в створ 7
3 Угловые 7
13 Фолы 23
0 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Алексей Николаев (Москва, Россия)
Боковой судья Дмитрий Чельцов (Москва, Россия)
Боковой судья Дмитрий Сафьян (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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