«Зенит» гарантировал себе медали после ничьей «Краснодара»

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«Быки» набрали 46 очков и отстают от идущего третьим «Зенита» на шесть очков. Даже в случае победы «Краснодара» в личной встрече, питерская команда будет выше в турнирной таблице из-за большего количества побед.

Напомним, что первые два места дают право сыграть в Лиге чемпионов. Команды, занявшие третье и четвертые места — примут участие в Лиге Европы. Также в Лигу Европы попал «Локомотив», победивший в Кубке России.