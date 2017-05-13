«Зенит» гарантировал себе медали после ничьей «Краснодара»
После ничьей «Краснодара» в матче 28-го тура чемпионата России с «Уралом» (1:1) питерский «Зенит» гарантировал себе медали.
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«Быки» набрали 46 очков и отстают от идущего третьим «Зенита» на шесть очков. Даже в случае победы «Краснодара» в личной встрече, питерская команда будет выше в турнирной таблице
Напомним, что первые два места дают право сыграть в Лиге чемпионов. Команды, занявшие третье и четвертые места — примут участие в Лиге Европы. Также в Лигу Европы попал «Локомотив», победивший в Кубке России.
|13.05.2017 12:00
|Зрители 3300
|основной раунд: 28-й тур
|СКБ-Банк Арена
Главные тренеры
|Александр Тарханов
|Игорь Шалимов
Голы
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Составы
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Статистика
|0
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|5
|6
|Удары (всего)
|15
|2
|Удары в створ
|7
|3
|Угловые
|7
|13
|Фолы
|23
|0
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Алексей Николаев (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Чельцов (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Сафьян (Москва, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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