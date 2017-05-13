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13 мая 2017, 14:35 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Лоськов выйдет в основе и будет заменен в первом тайме

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Лоськов выйдет в стартовом составе на матч с «Оренбургом» в рамках 28-го тура чемпионата России.

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Главный тренер железнодорожников Юрий Семин принял решение выпустить Лоськова в стартовом составе, чтобы не допускать форс-мажора, связанного с этой акцией.

Лоськов выйдет на то время, на которое посчитает необходимым Семин. По всей видимости, футболист проведет на поле около 10−15 минут. В пресс-службе «Локо» подтвердили участие Лоськова в этом матче, однако от подробностей воздержались. Кроме того, клуб рекомендовал болельщикам приехать на стадион заранее, чтобы не опоздать к главному событию.

Лоськов начал занятия в общей группе с марта, но это носило периодический характер — в основном Дмитрий занимался с тренером по ОФП Сергеем Алексеевым.

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