Лоськов выйдет в основе и будет заменен в первом тайме
Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Лоськов выйдет в стартовом составе на матч с «Оренбургом» в рамках 28-го тура чемпионата России.
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Главный тренер железнодорожников Юрий Семин принял решение выпустить Лоськова в стартовом составе, чтобы не допускать
Лоськов выйдет на то время, на которое посчитает необходимым Семин. По всей видимости, футболист проведет на поле около 10−15 минут. В
Лоськов начал занятия в общей группе с марта, но это носило периодический характер — в основном Дмитрий занимался с тренером по ОФП Сергеем Алексеевым.
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