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13 мая 2017, 14:22 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

«Урал» сыграл вничью с «Краснодаром» в матче чемпионата России

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Екатеринбургский «Урал» сыграл вничью с «Краснодаром» со счетом 1:1 в домашнем матче 28-го тура чемпионата России по футболу.

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Первый мяч на 42-й минуте в свои ворота забил защитник гостей Налдо. «Краснодар» сравнял счет в добавленное время — отличился Виктор Классон.

В составе «Краснодара» впервые с 23 апреля на поле появился Павел Мамаев, вышедший на замену после перерыва. «Урал» прервал свою серию из четырех поражений в первенстве страны.

В турнирной таблице «Урал» за два тура до конца чемпионата занимает 11-е место, набрав 30 очков. «Краснодар» с 46 очками занимает четвертое место, дающее право сыграть в следующем сезоне в Лиге Европы. На четыре балла от команды отстают грозненский «Терек» и «Ростов», которые свои матчи проведут в воскресенье.

В следующем туре «Урал» на своем поле примет «Локомотив», «Краснодар» в гостях сыграет с санкт-петербургским «Зенитом». Обе встречи пройдут 17 мая.

13.05.2017 12:00 основной раунд: 28-й тур СКБ-Банк Арена
Урал 1:1 Краснодар
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Александр Тарханов Игорь Шалимов
Голы
42′ Эдиналду Гомес Налду 3
16 Виктор Классон (Ю. Газинский) 90+2′
Составы
Дмитрий Арапов 1
Денис Кулаков 15
Александр Данцев (к) 7
Грегор Балажиц 4
Эрик Бикфалви 6
Николай Димитров 17
Владимир Ильин 18
Роман Емельянов 92
37′ Джемал Табидзе 3
Александр Новиков 12
68′ Эдгар Манучарян 99
Чисамба Лунгу 10
58′ Александр Павленко 8
Артем Фидлер 57
88 Андрей Синицын
5 Дмитрий Торбинский
3 Эдиналду Гомес Налду 64′
6 Андреас Гранквист (к) 90+4′
8 Юрий Газинский
14 Франсиску ду Карму Вандерсон
77 Шарль Каборе
16 Виктор Классон
17 Виталий Калешин 76′
12 Кристиан Рамирес
15 Илья Жигулев 46′
7 Павел Мамаев
33 Маурисио Перейра 61′ 50′
22 Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью
Статистика
0 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 5
6 Удары (всего) 15
2 Удары в створ 7
3 Угловые 7
13 Фолы 23
0 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Алексей Николаев (Москва, Россия)
Боковой судья Дмитрий Чельцов (Москва, Россия)
Боковой судья Дмитрий Сафьян (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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