«Урал» сыграл вничью с «Краснодаром» в матче чемпионата России

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Первый мяч на 42-й минуте в свои ворота забил защитник гостей Налдо. «Краснодар» сравнял счет в добавленное время — отличился Виктор Классон.

В составе «Краснодара» впервые с 23 апреля на поле появился Павел Мамаев, вышедший на замену после перерыва. «Урал» прервал свою серию из четырех поражений в первенстве страны.

В турнирной таблице «Урал» за два тура до конца чемпионата занимает 11-е место, набрав 30 очков. «Краснодар» с 46 очками занимает четвертое место, дающее право сыграть в следующем сезоне в Лиге Европы. На четыре балла от команды отстают грозненский «Терек» и «Ростов», которые свои матчи проведут в воскресенье.