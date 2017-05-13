«Локомотив» подтвердил расторжение контракта со Шкулетичем

Ранее стало известно, что «железнодорожники» исключили Шкулетича из заявки на РФПЛ.

«Нападающий “Локомотива” Петар Шкулетич покидает команду. Мы благодарим Петара за время, проведённое в “Локомотиве”, и желаем успехов в дальнейшем», — информирует официальный сайт «Локомотива».

26-летний форвард принял участие в 10 матчах за «Локомотив» в нынешнем сезоне РФПЛ и забил два гола. В последний раз Шкулетич появлялся на поле в домашнем матче 15-го тура с «Уралом» (1:1) 26 ноября 2016 года. Он перешёл в «Локомотив» из белградского «Партизана» в 2015 году.