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13 мая 2017, 13:59 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Локомотив» подтвердил расторжение контракта со Шкулетичем

«Локомотив» подтвердил расторжение контракта с нападающим Петаром Шкулетичем. Соглашение с сербским футболистом истекало летом 2018 года.

Ранее стало известно, что «железнодорожники» исключили Шкулетича из заявки на РФПЛ.

«Нападающий “Локомотива” Петар Шкулетич покидает команду. Мы благодарим Петара за время, проведённое в “Локомотиве”, и желаем успехов в дальнейшем», — информирует официальный сайт «Локомотива».

26-летний форвард принял участие в 10 матчах за «Локомотив» в нынешнем сезоне РФПЛ и забил два гола. В последний раз Шкулетич появлялся на поле в домашнем матче 15-го тура с «Уралом» (1:1) 26 ноября 2016 года. Он перешёл в «Локомотив» из белградского «Партизана» в 2015 году.

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