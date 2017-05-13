Селихов дебютирует за «Спартак» в матче с «Амкаром»
Главные тренеры «Амкара» и «Спартака» огласили стартовые составы команд на очный матч в 28-м туре чемпионата России.
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Ворота москвичей будет защищать Александр Селихов, перешедший в «Спартак» минувшей зимой из «Амкара». Для голкипера эта встреча станет дебютной в официальных играх за новоиспеченного чемпиона России.
«Амкар»: Хомич, Зайцев, Идову, Занев, Милькович, Комолов, Гиголаев, Гол, Баланович, Гасилин, Бодул.
«Спартак»: Селихов, Боккетти, Кутепов, Джикия, Тигиев, Самедов, Глушаков, Ананидзе, Леонтьев, Мельгарехо, Луиз Адриану.
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