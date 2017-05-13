«Краснодар» забил 5 безответных мячей «Уралу» в игре молодежного первенства России
МОСКВА, 13 мая —
Футболисты «Краснодара» разгромили екатеринбургский «Урал» в выездном матче 28-го тура молодежного первенства России. Р-Спорт.
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Игра, прошедшая в субботу в манеже «Урала» в Екатеринбурге, закончилась со счетом 5:0 в пользу гостей. В составе победителей по дублю оформили Иван Игнатьев (7-я и 29-я минуты, первый гол с пенальти) и Даниил Уткин (60, 72), еще один мяч забил Александр Бутенко (39).
Матч основных составов «Урала» и «Краснодара» пройдет также в субботу в Екатеринбурге и начнется в 12:00 мск.
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