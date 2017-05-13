Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29727869/
13 мая 2017, 11:47 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

«Краснодар» забил 5 безответных мячей «Уралу» в игре молодежного первенства России

МОСКВА, 13 мая — Р-Спорт. Футболисты «Краснодара» разгромили екатеринбургский «Урал» в выездном матче 28-го тура молодежного первенства России.

Футболисты Краснодара разгромили екатеринбургский Урал в выездном матче 28-го тура молодежного первенства России. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Игра, прошедшая в субботу в манеже «Урала» в Екатеринбурге, закончилась со счетом 5:0 в пользу гостей. В составе победителей по дублю оформили Иван Игнатьев (7-я и 29-я минуты, первый гол с пенальти) и Даниил Уткин (60, 72), еще один мяч забил Александр Бутенко (39).

Матч основных составов «Урала» и «Краснодара» пройдет также в субботу в Екатеринбурге и начнется в 12:00 мск.

Краснодар
Новости Матчи Состав Статистика
Урал
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
12 мая

Кабаева: даже успешная женщина должна понимать, что мужчина – это стержень

Тренер Тутберидзе рассказала, как некрасиво от нее ушла Липницкая

Бурный секс возле корта прервал теннисный матч