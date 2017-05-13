«Спартак» и «Зенит» не оступятся, «Локо» проводит Лоськова победой

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

УРАЛ — КРАСНОДАР

13 мая. Екатеринбург. Стадион «СКБ-Банк Арена». 12.00 (НАШ ФУТБОЛ).

Судья: Николаев (Москва).

ПОТЕРИ

«Урал»: Фидлер, Хозин, Чантурия (травмы).

«Краснодар»: Крицюк, Окриашвили (травмы), Смолов (дисквалификация).

ПОД СОМНЕНИЕМ

«Урал»: —.

«Краснодар»: —.

НОВОСТИ КОМАНД

Болельщики «Урала» на одной из тренировок вручили игрушечного шмеля признанному лучшим игроком апреля полузащитнику Димитрову.

Екатеринбургская команда в полном составе возложила цветы к установленному на аллее Ледового Дворца Спорта памятнику воинам-спортсменам Урала, участникам Великой Отечественной войны.

КДК ПФС дисквалифицировал на 6 матчей Кубка России полузащитника Фидлера и форварда Манучаряна.

Приоритетной трансферной целью «Фенербахче» в межсезонье станет форвард «быков» Смолов. Стамбульцы готовы предложить за него 12 миллионов евро, тогда как отступные за лучшего снайпера РФПЛ равняются 30 миллионам.

Выступавший в «Словане» из Либереца и вернувшийся зимой из аренды нападающий Комличенко может снова сменить «Краснодар» на Чехию. В услугах форварда заинтересована «Виктория».

Тренировки в общей группе возобновил защитник Шишкин.

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

С учетом Кубка России «Урал» проиграл пять официальных матчей подряд с общим счетом 3:13.

Шесть мячей в трех официальных матчах забил своей бывшей команде нападающий «быков» Смолов.

ЦИТАТЫ

Александр ПАВЛЕНКО, полузащитник «Урала»:

— Не нужно впадать в переживания, просто нужно проанализировать произошедшее. Нужно поговорить, собраться с ребятами и тренерским штабом. После этого готовиться к предстоящим играм. Нужно возвращать болельщиков на стадион, много не лучших игр в нашем исполнении было. Необходимо на хорошей ноте закончить этот сезон.

Владимир ХАШИГ, генеральный директор «Краснодара»:

— С Мамаевом все хорошо, он занимается в общей группе. Проблем со здоровьем нет.

Футбол Премьер-лига 2016/2017 Тур 28, 13.05.2017, 12:00 -:- Урал Краснодар

ПРОГНОЗ

Сергей ТАШУЕВ, бывший тренер «Краснодара», «Анжи» и «Кубани»:

2:2. У «Краснодара» есть очень сильная мотивация в концовке сезона — попасть в Лигу Европы. Конечно, сейчас форма «быков» не очень хорошая, и это может принести определенные сложности. Да и Тарханов любит атакующий стиль игры, так что «Краснодару» будет непросто. Ничья.

Екатерина ПОТАПОВА, корреспондент «СЭ»:

0:2. Поставить на победу «Краснодара» — это риск, и, возможно, неоправданный. Но «быки» понимают, что лимит подарков для «Ростова» и «Терека» в борьбе за еврокубки в виде потери очков уже полностью исчерпан, и осечка в матче с «Уралом» может стать ключевой. Хоть «Краснодар» и будет без Смолова, но сможет увезти из Екатеринбурга три очка.

АМКАР — СПАРТАК

13 мая. Пермь. Стадион «Звезда». 14.30 (НАШ ФУТБОЛ).

Судья: С. Лапочкин (Санкт-Петербург).

ПОТЕРИ

«Амкар»: Йовичич, Конде (дисквалификации), Шаваев (травма).

«Спартак»: Макеев (травма).

ПОД СОМНЕНИЕМ

«Амкар»: Костюков, Огуде.

«Спартак»: —.

НОВОСТИ КОМАНД

В четверг стартовали продажи абонементов на сезон-2017/18. В этот день в ходе встречи с болельщиками хавбеку Голу вручили именную футболку за 100 матчей в составе «Амкара», а форвард Бодул удостоился приза, как лучший игрок апреля.

В Перми надеются на благоприятные погодные условия: в прошлом туре они были не лучшими, поэтому на стадион «Звезда» пришло меньше болельщиков, чем реализовали билетов.

Впервые «Амкар» получил лицензию на будущий сезон с первой же попытки, избежав при этом штрафных санкций.

«Спартак» займет место в первой корзине при жеребьевке Лиги чемпионов.

На следующий день после завоевания чемпионского титула в семье Промеса родился сын.

Спартаковский музей пополнили капитанская повязка Глушакова и мяч с автографами команды, который в чемпионской игре с «Томью» отправил в ворота Промес.

В сферу интересов «Спартака» входит защитник «Торино» Дзаппакоста. 24-летний футболист способен закрыть правый фланг обороны. Так же красно-белые следят за нападающим «Ривер Плейта» Дриусси.

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

Последний раз «Амкар» обыграл красно-белых в августе 2014-го благодаря голам Пеева и Киреева (2:0).

500 тысяч евро выплатит «Спартак» «Твенте» за чемпионство по условиям трансфера Промеса.

ЦИТАТЫ

Денис МАСЛОВ, исполнительный директор «Амкара»:

— Нам нужно побеждать. Мы пока не обеспечили себе место в десятке, хотим улучшить результат прошлого сезона. Хотим расти, играть на победу. Намерены поздравить наших парней — Джикию и Селихова — с чемпионством, но точно не победой. Подарим им что-нибудь другое. «Амкар» и так помог «Спартаку» — продал двух футболистов, обыграл «Зенит»….

Дмитрий КОМБАРОВ, защитник «Спартака»:

— Конечно, мотивация остается. У нас есть возможность установить рекорд — заработать максимальное количество очков в чемпионате. Для команды это серьезная мотивация.

Футбол Премьер-лига 2016/2017 Тур 28, 13.05.2017, 14:30 -:- Амкар Спартак М

ПРОГНОЗ

Сергей ТАШУЕВ, бывший тренер «Краснодара», «Анжи» и «Кубани»:

2:1. Для «Спартака» в чемпионате уже все решено. На этом фоне пермяки продемонстрируют высокую концентрацию, и я думаю, что именно за счет нее смогут обыграть красно-белых.

Екатерина ПОТАПОВА, корреспондент «СЭ»:

0:1. Не верю в победу «Амкара», даже несмотря на то, что «Спартак» уже обеспечил себе чемпионство. Вряд ли красно-белые будут менее мотивированы.

КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ — ЗЕНИТ

13 мая. Самара. Стадион «Металлург». 16.00 (НАШ ФУТБОЛ с 16.25. Матч ТВ).

Судья: А. Егоров (Саранск).

ПОТЕРИ

«Крылья Советов»: Гаджибеков, Таранов (травмы).

«Зенит»: Файзулин (травма), Шатов (дисквалификация).

ПОД СОМНЕНИЕМ

«Крылья Советов»: Зуев.

«Зенит»: —.

НОВОСТИ КОМАНД

В честь 75-летия «Крыльев Советов» в Самаре выступит группа «Ленинград». Ее концерт состоится на стадионе «Металлург», причем на него можно попасть как по сезонному абонементу волжского клуба, так и по билету на игру.

К юбилею выпущена серия марок, изображенные на которых ветераны проведут автограф-сессию в клубном магазине. Накануне состоялся ветеранский матч, в котором роли тренеров выполняли Виктор Антихович и Александр Аверьянов, а в четверг с болельщиками встретился Иржи Ярошик.

По словам агента форварда волжан Брюно, интерес к нему проявляют «Депортиво» и «Интер».

По информации «СЭ», по окончании сезона «Зенит» расторгнет контракт с Мирчей Луческу. Его могут сменить Чезаре Пранделлии, либо Паулу Соуза.

Сине-бело-голубые проведут игру с «Краснодаром» на «Петровском». Это совместное решение было принято по итогам первых тестовых матчей на «Арене Санкт-Петербург» после консультаций представителей ФИФА, оргкомитета «Россия-2018», «Зенита» и правительства Санкт-Петербурга. Пауза позволит лучше подготовить газон к Кубку Конфедераций.

На игру в Самару отправился пропустивший из-за травмы несколько туров нападающий Кокорин.

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

После декабрьского разгрома «Спартака» самарцы не знают побед в домашних матчах (=4−1).

После 9 апреля 2006 года, когда «Зенит» уступил в Самаре 2:3, он не проигрывает на «Металлурге» (+7=1).

ЦИТАТЫ

Георги ЛОРИЯ, вратарь «Крыльев Советов»:

— Приезд группы «Ленинград» на игру «Крыльев» с «Зенитом»? Это очень хорошая идея, мне лично очень нравится «Ленинград», и в моем аудиолисте есть их песни. Думаю, что и наша команда останется на этот концерт. Главное — выиграть у «Зенита», чтобы с хорошим настроением отпраздновать юбилей клуба. Ближайшие три тура решающие. Мы будем очень стараться, чтобы обеспечить себе место в РФПЛ, мы будем биться до конца. Настрой в команде боевой.

Мирча ЛУЧЕСКУ, главный тренер «Зенита»:

— У меня не было никаких проблем ни с кем, кроме ситуации после слов агента Шатова. Даже с самим Шатовым. За всю карьеру у меня не было ни одной проблемы с футболистами. А многие из этих футболистов сейчас выступают в ведущих клубах Европы. У меня не было за всю карьеру серьезных конфликтных ситуаций. Такие вопросы пытаются вызвать полемику и найти то, чего нет. Игроки могут это подтвердить.

Футбол Премьер-лига 2016/2017 Тур 28, 13.05.2017, 16:00 -:- Крылья Советов Зенит

ПРОГНОЗ

Сергей ТАШУЕВ, бывший тренер «Краснодара», «Анжи» и «Кубани»:

1:2. То же самое, что и в матче ЦСКА и «Арсенала», — игра аутсайдера и команды, борющейся за Лигу чемпионов. «Зенит» в любом случае является фаворитом.

Екатерина ПОТАПОВА, корреспондент «СЭ»:

0:1. «Зенит» победит. В матче с аутсайдерами терять очки чревато. На кону — Лига чемпионов.

ЛОКОМОТИВ — ОРЕНБУРГ

13 мая. Москва. Стадион «Локомотив». 19.30 (НАШ ФУТБОЛ).

Судья: К. Левников (Санкт-Петербург).

ПОТЕРИ

«Локомотив»: Чорлука (травма), Баринов (дисквалификация).

«Оренбург»: Абакумов, Г. Габулов, М. Кержаков, Ойеволе (травмы).

ПОД СОМНЕНИЕМ

«Локомотив»: —.

«Оренбург»: —.

НОВОСТИ КОМАНД

Сегодня состоится прощальный выход на поле в качестве игрока тренера «Локомотива» Дмитрия Лоськова.

Нападающий Майкон, у которого летом заканчивается контракт с железнодорожниками, обсудил возможный переход в «Трабзонспор». Кроме того, «Локо» расторг контракт с Шкулетичем.

Составленный по схеме «1+1» контракт Юрия Семина подразумевает автоматическое продление при попадании в еврокубки. «Локо», кстати, уже получил лицензию на участие в Лиге Европы.

После победы над «Краснодаром» главный тренер оренбуржцев Роберт Евдокимов подчеркнул, что в ближайших турах возможно возвращение на поле ряда травмированных ранее футболистов.

К предстоящему матчу, на который «Оренбург» отправился вчера вечером, гости готовились, проводя тренировки на естественном газоне клубной базы в Самородово.

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

Железнодорожники не выиграли этой весной ни одного домашнего матча в премьер-лиге (=3−2).

Оба официальных матча «Оренбурга» и «Локомотива», включая кубковый, завершились со счетом 1:1.

ЦИТАТЫ

Дмитрий ЛОСЬКОВ, тренер и футболист «Локомотива»:

— Я здравомыслящий человек и понимаю, что мой возможный выход на поле — действо на несколько минут. Скорее, это дань уважения. Не только ко мне, но и с моей стороны. Мне тоже хочется поблагодарить клуб, тренера и болельщиков — за поддержку.

Роберт ЕВДОКИМОВ, главный тренер «Оренбурга»:

— Несмотря на то, что мы идем в нижней части турнирной таблицы, нас поддерживают как болельщики, так и руководители. А я поддерживаю своих подопечных. Все вместе мы движемся к заветной цели — остаться в премьер-лиге.

Футбол Премьер-лига 2016/2017 Тур 28, 13.05.2017, 19:30 -:- Локомотив М Оренбург

ПРОГНОЗ

Сергей ТАШУЕВ, бывший тренер «Краснодара», «Анжи» и «Кубани»:

1:2. «Локомотив», победив в Кубке России, выполнил задачу попадания в Лигу Европы. «Оренбург» находится внизу турнирной таблицы, и потому мотивация в этом матче у него выше. Тем более, команда достаточно сыгранная, давно работает под руководством Роберта Евдокимова, и это скажется в ее пользу в матче с железнодорожниками.

Екатерина ПОТАПОВА, корреспондент «СЭ»:

2:1. «Оренбург» — очень неуступчивая команда, и «Локомотиву» будет трудно ее победить.