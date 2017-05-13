«Спартак» и «Зенит» не оступятся, «Локо» проводит Лоськова победой
Сегодня четырьмя матчами продолжится программа 28-го тура чемпионата России.
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УРАЛ — КРАСНОДАР
13 мая. Екатеринбург. Стадион «СКБ-Банк Арена». 12.00 (НАШ ФУТБОЛ).
Судья: Николаев (Москва).
ПОТЕРИ
«Урал»: Фидлер, Хозин, Чантурия (травмы).
«Краснодар»: Крицюк, Окриашвили (травмы), Смолов (дисквалификация).
ПОД СОМНЕНИЕМ
«Урал»: —.
«Краснодар»: —.
НОВОСТИ КОМАНД
Болельщики «Урала» на одной из тренировок вручили игрушечного шмеля признанному лучшим игроком апреля полузащитнику Димитрову.
Екатеринбургская команда в полном составе возложила цветы к установленному на аллее Ледового Дворца Спорта памятнику
КДК ПФС дисквалифицировал на 6 матчей Кубка России полузащитника Фидлера и форварда Манучаряна.
Приоритетной трансферной целью «Фенербахче» в межсезонье станет форвард «быков» Смолов. Стамбульцы готовы предложить за него 12 миллионов евро, тогда как отступные за лучшего снайпера РФПЛ равняются 30 миллионам.
Выступавший в «Словане» из Либереца и вернувшийся зимой из аренды нападающий Комличенко может снова сменить «Краснодар» на Чехию. В услугах форварда заинтересована «Виктория».
Тренировки в общей группе возобновил защитник Шишкин.
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ
С учетом Кубка России «Урал» проиграл пять официальных матчей подряд с общим счетом 3:13.
Шесть мячей в трех официальных матчах забил своей бывшей команде нападающий «быков» Смолов.
ЦИТАТЫ
Александр ПАВЛЕНКО, полузащитник «Урала»:
— Не нужно впадать в переживания, просто нужно проанализировать произошедшее. Нужно поговорить, собраться с ребятами и тренерским штабом. После этого готовиться к предстоящим играм. Нужно возвращать болельщиков на стадион, много не лучших игр в нашем исполнении было. Необходимо на хорошей ноте закончить этот сезон.
Владимир ХАШИГ, генеральный директор «Краснодара»:
— С Мамаевом все хорошо, он занимается в общей группе. Проблем со здоровьем нет.
ПРОГНОЗ
Сергей ТАШУЕВ, бывший тренер «Краснодара», «Анжи» и «Кубани»:
2:2. У «Краснодара» есть очень сильная мотивация в концовке сезона — попасть в Лигу Европы. Конечно, сейчас форма «быков» не очень хорошая, и это может принести определенные сложности. Да и Тарханов любит атакующий стиль игры, так что «Краснодару» будет непросто. Ничья.
Екатерина ПОТАПОВА, корреспондент «СЭ»:
0:2. Поставить на победу «Краснодара» — это риск, и, возможно, неоправданный. Но «быки» понимают, что лимит подарков для «Ростова» и «Терека» в борьбе за еврокубки в виде потери очков уже полностью исчерпан, и осечка в матче с «Уралом» может стать ключевой. Хоть «Краснодар» и будет без Смолова, но сможет увезти из Екатеринбурга три очка.
АМКАР — СПАРТАК
13 мая. Пермь. Стадион «Звезда». 14.30 (НАШ ФУТБОЛ).
Судья: С. Лапочкин (Санкт-Петербург).
ПОТЕРИ
«Амкар»: Йовичич, Конде (дисквалификации), Шаваев (травма).
«Спартак»: Макеев (травма).
ПОД СОМНЕНИЕМ
«Амкар»: Костюков, Огуде.
«Спартак»: —.
НОВОСТИ КОМАНД
В четверг стартовали продажи абонементов на сезон-2017/18. В этот день в ходе встречи с болельщиками хавбеку Голу вручили именную футболку за 100 матчей в составе «Амкара», а форвард Бодул удостоился приза, как лучший игрок апреля.
В Перми надеются на благоприятные погодные условия: в прошлом туре они были не лучшими, поэтому на стадион «Звезда» пришло меньше болельщиков, чем реализовали билетов.
Впервые «Амкар» получил лицензию на будущий сезон с первой же попытки, избежав при этом штрафных санкций.
«Спартак» займет место в первой корзине при жеребьевке Лиги чемпионов.
На следующий день после завоевания чемпионского титула в семье Промеса родился сын.
Спартаковский музей пополнили капитанская повязка Глушакова и мяч с автографами команды, который в чемпионской игре с «Томью» отправил в ворота Промес.
В сферу интересов «Спартака» входит защитник «Торино» Дзаппакоста. 24-летний футболист способен закрыть правый фланг обороны. Так же
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ
Последний раз «Амкар» обыграл
500 тысяч евро выплатит «Спартак» «Твенте» за чемпионство по условиям трансфера Промеса.
ЦИТАТЫ
Денис МАСЛОВ, исполнительный директор «Амкара»:
— Нам нужно побеждать. Мы пока не обеспечили себе место в десятке, хотим улучшить результат прошлого сезона. Хотим расти, играть на победу. Намерены поздравить наших парней — Джикию и Селихова — с чемпионством, но точно не победой. Подарим им
Дмитрий КОМБАРОВ, защитник «Спартака»:
— Конечно, мотивация остается. У нас есть возможность установить рекорд — заработать максимальное количество очков в чемпионате. Для команды это серьезная мотивация.
ПРОГНОЗ
Сергей ТАШУЕВ, бывший тренер «Краснодара», «Анжи» и «Кубани»:
2:1. Для «Спартака» в чемпионате уже все решено. На этом фоне пермяки продемонстрируют высокую концентрацию, и я думаю, что именно за счет нее смогут обыграть
Екатерина ПОТАПОВА, корреспондент «СЭ»:
0:1. Не верю в победу «Амкара», даже несмотря на то, что «Спартак» уже обеспечил себе чемпионство. Вряд ли
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ — ЗЕНИТ
13 мая. Самара. Стадион «Металлург». 16.00 (НАШ ФУТБОЛ с 16.25. Матч ТВ).
Судья: А. Егоров (Саранск).
ПОТЕРИ
«Крылья Советов»: Гаджибеков, Таранов (травмы).
«Зенит»: Файзулин (травма), Шатов (дисквалификация).
ПОД СОМНЕНИЕМ
«Крылья Советов»: Зуев.
«Зенит»: —.
НОВОСТИ КОМАНД
В честь 75-летия «Крыльев Советов» в Самаре выступит группа «Ленинград». Ее концерт состоится на стадионе «Металлург», причем на него можно попасть как по сезонному абонементу волжского клуба, так и по билету на игру.
К юбилею выпущена серия марок, изображенные на которых ветераны проведут
По словам агента форварда волжан Брюно, интерес к нему проявляют «Депортиво» и «Интер».
По информации «СЭ», по окончании сезона «Зенит» расторгнет контракт с Мирчей Луческу. Его могут сменить Чезаре Пранделлии, либо Паулу Соуза.
На игру в Самару отправился пропустивший
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ
После декабрьского разгрома «Спартака» самарцы не знают побед в домашних матчах (=4−1).
После 9 апреля 2006 года, когда «Зенит» уступил в Самаре 2:3, он не проигрывает на «Металлурге» (+7=1).
ЦИТАТЫ
Георги ЛОРИЯ, вратарь «Крыльев Советов»:
— Приезд группы «Ленинград» на игру «Крыльев» с «Зенитом»? Это очень хорошая идея, мне лично очень нравится «Ленинград», и в моем аудиолисте есть их песни. Думаю, что и наша команда останется на этот концерт. Главное — выиграть у «Зенита», чтобы с хорошим настроением отпраздновать юбилей клуба. Ближайшие три тура решающие. Мы будем очень стараться, чтобы обеспечить себе место в РФПЛ, мы будем биться до конца. Настрой в команде боевой.
Мирча ЛУЧЕСКУ, главный тренер «Зенита»:
— У меня не было никаких проблем ни с кем, кроме ситуации после слов агента Шатова. Даже с самим Шатовым. За всю карьеру у меня не было ни одной проблемы с футболистами. А многие из этих футболистов сейчас выступают в ведущих клубах Европы. У меня не было за всю карьеру серьезных конфликтных ситуаций. Такие вопросы пытаются вызвать полемику и найти то, чего нет. Игроки могут это подтвердить.
ПРОГНОЗ
Сергей ТАШУЕВ, бывший тренер «Краснодара», «Анжи» и «Кубани»:
1:2. То же самое, что и в матче ЦСКА и «Арсенала», — игра аутсайдера и команды, борющейся за Лигу чемпионов. «Зенит» в любом случае является фаворитом.
Екатерина ПОТАПОВА, корреспондент «СЭ»:
0:1. «Зенит» победит. В матче с аутсайдерами терять очки чревато. На кону — Лига чемпионов.
ЛОКОМОТИВ — ОРЕНБУРГ
13 мая. Москва. Стадион «Локомотив». 19.30 (НАШ ФУТБОЛ).
Судья: К. Левников (Санкт-Петербург).
ПОТЕРИ
«Локомотив»: Чорлука (травма), Баринов (дисквалификация).
«Оренбург»: Абакумов, Г. Габулов, М. Кержаков, Ойеволе (травмы).
ПОД СОМНЕНИЕМ
«Локомотив»: —.
«Оренбург»: —.
НОВОСТИ КОМАНД
Сегодня состоится прощальный выход на поле в качестве игрока тренера «Локомотива» Дмитрия Лоськова.
Нападающий Майкон, у которого летом заканчивается контракт с железнодорожниками, обсудил возможный переход в «Трабзонспор». Кроме того, «Локо» расторг контракт с Шкулетичем.
Составленный по схеме «1+1» контракт Юрия Семина подразумевает автоматическое продление при попадании в еврокубки. «Локо», кстати, уже получил лицензию на участие в Лиге Европы.
После победы над «Краснодаром» главный тренер оренбуржцев Роберт Евдокимов подчеркнул, что в ближайших турах возможно возвращение на поле ряда травмированных ранее футболистов.
К предстоящему матчу, на который «Оренбург» отправился вчера вечером, гости готовились, проводя тренировки на естественном газоне клубной базы в Самородово.
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ
Железнодорожники не выиграли этой весной ни одного домашнего матча в
Оба официальных матча «Оренбурга» и «Локомотива», включая кубковый, завершились со счетом 1:1.
ЦИТАТЫ
Дмитрий ЛОСЬКОВ, тренер и футболист «Локомотива»:
— Я здравомыслящий человек и понимаю, что мой возможный выход на поле — действо на несколько минут. Скорее, это дань уважения. Не только ко мне, но и с моей стороны. Мне тоже хочется поблагодарить клуб, тренера и болельщиков — за поддержку.
Роберт ЕВДОКИМОВ, главный тренер «Оренбурга»:
— Несмотря на то, что мы идем в нижней части турнирной таблицы, нас поддерживают как болельщики, так и руководители. А я поддерживаю своих подопечных. Все вместе мы движемся к заветной цели — остаться в
ПРОГНОЗ
Сергей ТАШУЕВ, бывший тренер «Краснодара», «Анжи» и «Кубани»:
1:2. «Локомотив», победив в Кубке России, выполнил задачу попадания в Лигу Европы. «Оренбург» находится внизу турнирной таблицы, и потому мотивация в этом матче у него выше. Тем более, команда достаточно сыгранная, давно работает под руководством Роберта Евдокимова, и это скажется в ее пользу в матче с железнодорожниками.
Екатерина ПОТАПОВА, корреспондент «СЭ»:
2:1. «Оренбург» — очень неуступчивая команда, и «Локомотиву» будет трудно ее победить.
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