«Никаких рюмок! Это пьют из тары». Федун и Глушаков в гостях у Урганта

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Иван Ургант умеет делать шоу. И было интересно посмотреть, как ему удастся задать колкие вопросы спартаковцам, особенно Федуну. К чести Леонида Арнольдовича, держался он на уровне и поддерживал шутливую беседу.

В студии собрались десятки фанатов «Спартака», сопроводивших выход в зал скандированием «Чемпионы, чемпионы!» и популярной на футбольных стадионах песней «Знаешь ли ты?».

Ведущий поздравил гостей с победой, заметив, что она была очень долгожданной. А затем пошутил: «Осенью “Спартак” опережал соперников на 8 очков и все было в общем-то понятно. И когда я говорил своим друзьям-болельщикам, что теперь все, “Спартак” — чемпион, в ответ слышал: “Тихо ты, сплюнь, сплюнь!”, после чего они крестились на фотографию Титова».

— Как вы встретили новость, что «Спартак» стал чемпионом? — спросил Ургант Федуна.

— Посмотрите лучше YouTube, самое популярное видео там с Денисом. Он вам может все рассказать.

Ургант переключился на Глушакова, показывая фотографии с «Открытие Арены», где полузащитник праздновал успех в компании фанатов.

— Я отправился на стадион, взял чудо-напиток и гитару. Хотел отметить, но никого не было, — взял слово Глушаков. — Уехал из Тушина, а через 15 минут там уже было около двух тысяч болельщиков. Пришлось вернуться.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BTzSWoIF2KS/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Мы Чемпионы!!! #мыспартак #спартак #чемпион #2017 #ура #победа #мечта #repost #любовь #семья #жизнь #глушаков #sport #spartak #moscow #russia #россия #москва #краснобелые #чемпионы #россии #лукойл #открытие #открытиеарена#миллерово #ростов #ростовнадону</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Denis Glushakov (@glushak8) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-05-07T18:34:23+00:00">Май 7 2017 в 11:34 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

— Говорят, вы забирались на какой-то автомобиль.

— Он вначале сказал всем, что у него есть банка напитка, — опередил капитана Федун.

— Что за банка?

— Настоечка ростовская. Самогон, чего уж скрывать. Мне постоянно с родины на такие торжества привозят.

Не успел футболист договорить, как Ургант достал из-под стола трехлитровую банку и обратился к Федуну.

— Вас же не было на стадионе в момент празднования, Леонид Арнольдович? И вы этот напиток никогда не пробовали?

— На арене не был. А напиток пил много раз. Все-таки полковник запаса.

«Федун, попробуй!», — раздался голос болельщика из зала. Он понимал, к чему клонит ведущий. На столе появились три рюмки, но это смутило главу клуба.

— Никаких рюмок! Это пьют из тары, — отрезал Федун.

— Ну раз вы полковник запаса, скажите нужно ли открывать банку или вы пробьете ее зубами?

— Лучше открыть.

Ургант принялся открывать банку и продолжил беседу.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.5% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BUAB7IaDHGB/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Спартак – чемпион ? Сегодня у нас в гостях капитан команды Денис Глушаков и председатель совета директоров футбольного клуба "Спартак" (Москва) Леонид Федун. Смотрите в 23:35 на @1tv ? #денисглушаков #глушаковэтопохороны #вечернийургант #впередспартак #спартакмосква #FCSM #спартакчемпион</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Вечерний Ургант (@vecherniy_urgant) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-05-12T17:20:56+00:00">Май 12 2017 в 10:20 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

— Денис, этот чудо-напиток из вашего родного города?

— На самом деле, станицы Вешенская, где родился Михаил Шолохов….

— А пить будем на троих? Или Митя Хрусталев тоже с нами? — задался вопросом Федун.

— Денис, поскольку напиток ваш, то вам и начинать.

— Нет, не могу выше прыгать.

— А может тогда хозяин? — со смехом заметил Федун. Взяв банку, Леонид Арнольдович прокричал «Спартак» — чемпион! и сделал глоток под овации зрителей.

Передав банку Урганту, Федун посоветовал ему, как правильно пить: «На выдохе!». Информация была ценной, чем Иван и воспользовался. И в очередной раз предложил выпить Глушакову.

— Мне здесь неловко. С болельщиками можно было, а сейчас уже нет. У меня игра скоро, — в оправдание сказал капитан. — Вы бы знали, ребята, сколько я ее выпил.

— Молчи, Денис, молчи. Да вода у него была на стадионе в банке. А пьяным он был от чувств, — защитил Федун игрока.

— Леонид Арнольдович, а как вы отмечали победу?

— Я играл в теннис. Не хотелось думать об этом событии, поскольку к тому моменту нервы были ни к черту. Смотрю в телефон — «Зенит» — «Терек», 15 минут до конца, счет 0:0. Пошел в душ, разделся. Не выдержал и включил телевизор, а там 1:0! Так и сел. А когда матч закончился, телефон просто взорвался.

— Все это время не было чемпионства. Были вторые места. Менялись люди, тренеры. Как вы справлялись с этим давлением? Ведь «Спартак» самая популярная команда в стране.

— Видимо, я очень упертый. Или не очень умный, раз упирался до конца. Поскольку решил, что я должен добиться победы. Слава богу, победили.

— Ваш брат в одном из интервью заметил, что вы не продадите клуб, пока не станете чемпионом.

— Любовь не продается. «Спартак» это самая моя искренняя любовь уже многие десятилетия. Я рад за двух людей, которым исполнилось 90 лет — за Никиту Павловича Симоняна и за своего папу.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:55.97222222222222% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BT9kVNYFz6X/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Передаём привет и благодарим всех красно-белых! Спартак Чемпион ??#Федун #Глушаков #спартак #москва #россия #чемпион #страны #футбол#spartak #moscow #russia #repost #лукойл #spartakmoscow #sport #открытие #арена #тушино #президент #футболист #болельщики #краснобелые #топ #фратрия#команда #банда#миллерово #ростов</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Denis Glushakov (@glushak8) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-05-11T18:23:52+00:00">Май 11 2017 в 11:23 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Затем очередь отвечать на вопросы пришла Глушакову.

— Денис, и все-таки про тот автомобиль, на который вы забрались. Кто предоставил транспорт?

— Это машина болельщика. Когда мы радостные прыгали на крыше, он подошел и сказал: «Я только купил машину. Что же вы делаете? Пожалуйста, слезьте с нее». В суете дал ему номер телефона и пообещал все оплатить. Потом поговорили с ним, он сказал, что ничего не надо. Однако я заверил его, что этот вопрос закрою.

А вторая машина была моя. Супруга до сих пор через зубы разговаривает из-за того, что помяли ее.

В конце программы Ургант попытался выпросить в подарок футболку Глушакова. И капитан ведущего не подвел. Он напомнил ему про коронную фразу «Глушаков — это похороны!» и достал презент, обратившись к собеседнику.

— Ваня, ты болеешь за неправильный клуб. И чтобы ты знал, что «Спартак» — это чемпион и народная команда, я тебе дарю такую футболку.

На спине красовались игровой номер 8 и надпись «Глушаков — это похороны!».