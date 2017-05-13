«Никаких рюмок! Это пьют из тары». Федун и Глушаков в гостях у Урганта
Гостями популярного шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале стали владелец «Спартака» и капитан
красно-белых.
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Иван Ургант умеет делать шоу. И было интересно посмотреть, как ему удастся задать колкие вопросы спартаковцам, особенно Федуну. К чести Леонида Арнольдовича, держался он на уровне и поддерживал шутливую беседу.
В студии собрались десятки фанатов «Спартака», сопроводивших выход в зал скандированием «Чемпионы, чемпионы!» и популярной на футбольных стадионах песней «Знаешь ли ты?».
Ведущий поздравил гостей с победой, заметив, что она была очень долгожданной. А затем пошутил: «Осенью “Спартак” опережал соперников на 8 очков и все было в
— Как вы встретили новость, что «Спартак» стал чемпионом? — спросил Ургант Федуна.
— Посмотрите лучше YouTube, самое популярное видео там с Денисом. Он вам может все рассказать.
Ургант переключился на Глушакова, показывая фотографии с «Открытие Арены», где полузащитник праздновал успех в компании фанатов.
— Я отправился на стадион, взял
— Говорят, вы забирались на
— Он вначале сказал всем, что у него есть банка напитка, — опередил капитана Федун.
— Что за банка?
— Настоечка ростовская. Самогон, чего уж скрывать. Мне постоянно с родины на такие торжества привозят.
Не успел футболист договорить, как Ургант достал
— Вас же не было на стадионе в момент празднования, Леонид Арнольдович? И вы этот напиток никогда не пробовали?
— На арене не был. А напиток пил много раз.
«Федун, попробуй!», — раздался голос болельщика из зала. Он понимал, к чему клонит ведущий. На столе появились три рюмки, но это смутило главу клуба.
— Никаких рюмок! Это пьют из тары, — отрезал Федун.
— Ну раз вы полковник запаса, скажите нужно ли открывать банку или вы пробьете ее зубами?
— Лучше открыть.
Ургант принялся открывать банку и продолжил беседу.
— Денис, этот
— На самом деле, станицы Вешенская, где родился Михаил Шолохов….
— А пить будем на троих? Или Митя Хрусталев тоже с нами? — задался вопросом Федун.
— Денис, поскольку напиток ваш, то вам и начинать.
— Нет, не могу выше прыгать.
— А может тогда хозяин? — со смехом заметил Федун. Взяв банку, Леонид Арнольдович прокричал «Спартак» — чемпион! и сделал глоток под овации зрителей.
Передав банку Урганту, Федун посоветовал ему, как правильно пить: «На выдохе!». Информация была ценной, чем Иван и воспользовался. И в очередной раз предложил выпить Глушакову.
— Мне здесь неловко. С болельщиками можно было, а сейчас уже нет. У меня игра скоро, — в оправдание сказал капитан. — Вы бы знали, ребята, сколько я ее выпил.
— Молчи, Денис, молчи. Да вода у него была на стадионе в банке. А пьяным он был от чувств, — защитил Федун игрока.
— Леонид Арнольдович, а как вы отмечали победу?
— Я играл в теннис. Не хотелось думать об этом событии, поскольку к тому моменту нервы были ни к черту. Смотрю в телефон — «Зенит» — «Терек», 15 минут до конца, счет 0:0. Пошел в душ, разделся. Не выдержал и включил телевизор, а там 1:0! Так и сел. А когда матч закончился, телефон просто взорвался.
— Все это время не было чемпионства. Были вторые места. Менялись люди, тренеры. Как вы справлялись с этим давлением? Ведь «Спартак» самая популярная команда в стране.
— Видимо, я очень упертый. Или не очень умный, раз упирался до конца. Поскольку решил, что я должен добиться победы. Слава богу, победили.
— Ваш брат в одном из интервью заметил, что вы не продадите клуб, пока не станете чемпионом.
— Любовь не продается. «Спартак» это самая моя искренняя любовь уже многие десятилетия. Я рад за двух людей, которым исполнилось 90 лет — за Никиту Павловича Симоняна и за своего папу.
Затем очередь отвечать на вопросы пришла Глушакову.
— Денис, и
— Это машина болельщика. Когда мы радостные прыгали на крыше, он подошел и сказал: «Я только купил машину. Что же вы делаете? Пожалуйста, слезьте с нее». В суете дал ему номер телефона и пообещал все оплатить. Потом поговорили с ним, он сказал, что ничего не надо. Однако я заверил его, что этот вопрос закрою.
А вторая машина была моя. Супруга до сих пор через зубы разговаривает
В конце программы Ургант попытался выпросить в подарок футболку Глушакова. И капитан ведущего не подвел. Он напомнил ему про коронную фразу «Глушаков — это похороны!» и достал презент, обратившись к собеседнику.
— Ваня, ты болеешь за неправильный клуб. И чтобы ты знал, что «Спартак» — это чемпион и народная команда, я тебе дарю такую футболку.
На спине красовались игровой номер 8 и надпись «Глушаков — это похороны!».
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