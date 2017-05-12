Роман Бабаев: Чалов только в начале пути. Тошича хотим сохранить

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— Добились победы — это главное, — сказал Бабаев. — Сейчас идет борьба за второе место, осечки допускать нельзя. Было тяжело преодолеть оборонительный заслон «Арсенала», но после первого гола раскрепостились, сыграли на хорошем уровне. Могли победить и крупнее. Впрочем, переоценивать результат тоже не стоит.

— Чалов сделал дубль. Он сегодня — первый форвард ЦСКА?

— Так говорить преждевременно. Федя только в начале пути. Очень надеюсь, что он закрепится в основе. Как и другие молодые игроки. Желаю ему удачи, пусть не снижает к себе требования.

— Занять второе место — вопрос жизни и смерти?

— Безусловно, это очень важно. Приложим все усилия.

— Тошич сказал, что переговоры о новом контракте не ведутся…

— Планируем встретиться с Зораном на следующей неделе. Думаю, сложностей возникнуть не должно. ЦСКА заинтересован в том, чтобы сохранить этого игрока. По Миланову ситуация аналогичная, но у него контракт истекает не в этом году.

— Ионов не останется в ЦСКА?

— Не готов сейчас конкретно ответить. Многое будет зависеть от итогового места, от разрешения ситуации с Тошичем.

— Давно не видно в заявке Чепчугова.

— Это решение тренера. Он делает ставку на молодого вратаря.

— Экс-игрок «Терека» Рыбус правда может перейти в ЦСКА?

— Нет, это не соответствует действительности.

— Сыграет ли сборная России с Чили на армейском стадионе?

— Переговоры в активной стадии. Был конгресс ФИФА, представители РФС отлучались — на следующей неделе встретимся. Есть ряд условий, которые нужно обсудить, но сложностей быть не должно.

— Почему на трибуну сегодня не допустили баннеры?

— Полиция, видимо, решила более жестко требовать исполнения нормативов противопожарной безопасности. Возможно, это связано с тем, что было на матче со «Спартаком». Произошедшее тогда не добавило положительных эмоций ни игрокам, ни руководству, ни зрителям на других секторах….