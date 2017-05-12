Роман Бабаев: Чалов только в начале пути. Тошича хотим сохранить
Генеральный директор ЦСКА о матче с «Арсеналом», контрактах игроков и не только.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Добились победы — это главное, — сказал Бабаев. — Сейчас идет борьба за второе место, осечки допускать нельзя. Было тяжело преодолеть оборонительный заслон «Арсенала», но после первого гола раскрепостились, сыграли на хорошем уровне. Могли победить и крупнее. Впрочем, переоценивать результат тоже не стоит.
— Чалов сделал дубль. Он сегодня — первый форвард ЦСКА?
— Так говорить преждевременно. Федя только в начале пути. Очень надеюсь, что он закрепится в основе. Как и другие молодые игроки. Желаю ему удачи, пусть не снижает к себе требования.
— Занять второе место — вопрос жизни и смерти?
— Безусловно, это очень важно. Приложим все усилия.
— Тошич сказал, что переговоры о новом контракте не ведутся…
— Планируем встретиться с Зораном на следующей неделе. Думаю, сложностей возникнуть не должно. ЦСКА заинтересован в том, чтобы сохранить этого игрока. По Миланову ситуация аналогичная, но у него контракт истекает не в этом году.
— Ионов не останется в ЦСКА?
— Не готов сейчас конкретно ответить. Многое будет зависеть от итогового места, от разрешения ситуации с Тошичем.
— Давно не видно в заявке Чепчугова.
— Это решение тренера. Он делает ставку на молодого вратаря.
—
— Нет, это не соответствует действительности.
— Сыграет ли сборная России с Чили на армейском стадионе?
— Переговоры в активной стадии. Был конгресс ФИФА, представители РФС отлучались — на следующей неделе встретимся. Есть ряд условий, которые нужно обсудить, но сложностей быть не должно.
— Почему на трибуну сегодня не допустили баннеры?
— Полиция, видимо, решила более жестко требовать исполнения нормативов противопожарной безопасности. Возможно, это связано с тем, что было на матче со «Спартаком». Произошедшее тогда не добавило положительных эмоций ни игрокам, ни руководству, ни зрителям на других секторах….
|12.05.2017 19:30
|Зрители 10791
|основной раунд: 28-й тур
|Арена ЦСКА
|Виктор Гончаренко
|Сергей Кирьяков
|
|
|
|
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|9
|Голевые моменты
|1
|20
|Удары (всего)
|2
|11
|Удары в створ
|0
|1
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|0
|10
|Фолы
|14
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Владимир Сельдяков (Балашиха, Россия)
|Боковой судья
|Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
|Боковой судья
|Александр Богданов (Верея, Россия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter