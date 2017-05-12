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12 мая 2017, 23:31 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Роман Бабаев: Чалов только в начале пути. Тошича хотим сохранить

Генеральный директор ЦСКА о матче с «Арсеналом», контрактах игроков и не только.

<span class=error>Гендиректор</span> ЦСКА о матче с Арсеналом и не только. Увеличить
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— Добились победы — это главное, — сказал Бабаев. — Сейчас идет борьба за второе место, осечки допускать нельзя. Было тяжело преодолеть оборонительный заслон «Арсенала», но после первого гола раскрепостились, сыграли на хорошем уровне. Могли победить и крупнее. Впрочем, переоценивать результат тоже не стоит.

— Чалов сделал дубль. Он сегодня — первый форвард ЦСКА?

— Так говорить преждевременно. Федя только в начале пути. Очень надеюсь, что он закрепится в основе. Как и другие молодые игроки. Желаю ему удачи, пусть не снижает к себе требования.

— Занять второе место — вопрос жизни и смерти?

— Безусловно, это очень важно. Приложим все усилия.

— Тошич сказал, что переговоры о новом контракте не ведутся…

— Планируем встретиться с Зораном на следующей неделе. Думаю, сложностей возникнуть не должно. ЦСКА заинтересован в том, чтобы сохранить этого игрока. По Миланову ситуация аналогичная, но у него контракт истекает не в этом году.

— Ионов не останется в ЦСКА?

— Не готов сейчас конкретно ответить. Многое будет зависеть от итогового места, от разрешения ситуации с Тошичем.

— Давно не видно в заявке Чепчугова.

— Это решение тренера. Он делает ставку на молодого вратаря.

— Экс-игрок «Терека» Рыбус правда может перейти в ЦСКА?

— Нет, это не соответствует действительности.

— Сыграет ли сборная России с Чили на армейском стадионе?

— Переговоры в активной стадии. Был конгресс ФИФА, представители РФС отлучались — на следующей неделе встретимся. Есть ряд условий, которые нужно обсудить, но сложностей быть не должно.

— Почему на трибуну сегодня не допустили баннеры?

— Полиция, видимо, решила более жестко требовать исполнения нормативов противопожарной безопасности. Возможно, это связано с тем, что было на матче со «Спартаком». Произошедшее тогда не добавило положительных эмоций ни игрокам, ни руководству, ни зрителям на других секторах….

12.05.2017 19:30 Зрители 10791 основной раунд: 28-й тур Арена ЦСКА
ЦСКА 3:0 Арсенал Т
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Виктор Гончаренко Сергей Кирьяков
Голы
31′ Бибрас Натхо 66
41′ Федор Чалов (А. Головин, С. Игнашевич) 63
53′ Федор Чалов (Г. Щенников, П. Вернблум) 63
Составы
Игорь Акинфеев (к) 35
Сергей Игнашевич 4
Виктор Васин 5
Василий Березуцкий 24
Мариу Фернандес 2
Георгий Щенников 42
Бибрас Натхо 66
Виктор Винисиус Витинью 20
77′ Александр Головин 17
Зоран Тошич 7
67′ Федор Чалов 63
Тимур Жамалетдинов 75
87′ Понтус Вернблум 3
90+2′ Константин Кучаев 89
9 Кирилл Комбаров 88′
6 Максим Беляев
13 Стоппила Сунзу 30′
21 Херсон Вергара
39 Игорь Горбатенко
78 Илья Максимов
19 Федерико Иван Расич
62 Александру Бурчану
25 Владимир Габулов (к) 46′
36 Михаил Левашов
98 Михаил Александров 87′
5 Анри Хагуш
84 Олег Власов 64′
88 Игорь Шевченко
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
9 Голевые моменты 1
20 Удары (всего) 2
11 Удары в створ 0
1 Штанги, перекладины 0
7 Угловые 0
10 Фолы 14
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Владимир Сельдяков (Балашиха, Россия)
Боковой судья Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
Боковой судья Александр Богданов (Верея, Россия)
Обозначения
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