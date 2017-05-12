Виктор Гончаренко: Надеемся, Дзагоев сыграет в следующем матче
Главный тренер ЦСКА подвел итог встречи и рассказал о ситуации с травмированными игроками.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Думаю, игроки получали удовольствие от того, что делали на поле, — сказал после матча на
— Чалов по ходу второго тайма ушел в подтрибунное помещение. Что с ним?
— Ничего серьезного не случилось. К следующей игре он будет готов.
— Что думаете о ситуации в борьбе за путевку в Лигу чемпионов?
— По большому счету, если мы выигрываем, то обращать внимание на «Зенит» не стоит. Мы впереди, у нас больше очков. Нам надо думать, как обыграть «Рубин», а не смотреть на «Зенит».
— Рассчитываете до окончания сезона на Дзагоева?
— Да. Рассчитываем, что в следующей игре он сможет выйти на поле. А вот Алексей Березуцкий, думаю, выбыл до конца сезона.
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— В первом тайме делали акцент на оборонительных действиях. К сожалению, получили пенальти. Пока не смотрели запись эпизода, но обращает на себя внимание тенденция: этот судья (Сельдяков — Прим. А. П.) каждый раз ставит нам 11-метровый, — заявил главный тренер «Арсенала». — После матча с «Оренбургом» я позволил себе несколько нелицеприятных слов в его адрес. Видимо затаил обиду.
Когда же соперник повел в счете, ситуация изменилась. Класс игроков у ЦСКА выше — вопросов нет. Хотя во втором тайме могли создать интригу — у Комбарова при счете 0:3 был момент. Забей он гол, это придало бы уверенности команде. В целом же понятно, что ЦСКА сильнее. Это команда уровня Лиги чемпионов. Нам же нужно не делать из поражения трагедию, а переключиться на два оставшихся матча на своем поле с «Амкаром» и «Спартаком». Надеюсь, «Спартак» приедет в приподнятом настроении. В этом случае нам будет полегче.
— Чем вызвана замена Габулова?
— Он получил травму колена и не мог больше продолжать игру. Важно теперь восстановить его к двум оставшимся матчам.
|12.05.2017 19:30
|Зрители 10791
|основной раунд: 28-й тур
|Арена ЦСКА
|Виктор Гончаренко
|Сергей Кирьяков
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|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|9
|Голевые моменты
|1
|20
|Удары (всего)
|2
|11
|Удары в створ
|0
|1
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|0
|10
|Фолы
|14
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Владимир Сельдяков (Балашиха, Россия)
|Боковой судья
|Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
|Боковой судья
|Александр Богданов (Верея, Россия)
- Вышел из игры
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- Нереализованный пенальти
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