Виктор Гончаренко: Надеемся, Дзагоев сыграет в следующем матче

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— Думаю, игроки получали удовольствие от того, что делали на поле, — сказал после матча на пресс-конференции главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко. — Нам важно было забить быстрый гол, чтобы деморализовать соперника. Не могу сказать, что он получился быстрым, но после него игра изменилась. Ведь если имеешь большое преимущество и открываешь счет, то выбиваешь почву из-под ног соперника. Вторым же голом, думаю, мы решили исход встречи.

— Чалов по ходу второго тайма ушел в подтрибунное помещение. Что с ним?

— Ничего серьезного не случилось. К следующей игре он будет готов.

— Что думаете о ситуации в борьбе за путевку в Лигу чемпионов?

— По большому счету, если мы выигрываем, то обращать внимание на «Зенит» не стоит. Мы впереди, у нас больше очков. Нам надо думать, как обыграть «Рубин», а не смотреть на «Зенит».

— Рассчитываете до окончания сезона на Дзагоева?

— Да. Рассчитываем, что в следующей игре он сможет выйти на поле. А вот Алексей Березуцкий, думаю, выбыл до конца сезона.

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— В первом тайме делали акцент на оборонительных действиях. К сожалению, получили пенальти. Пока не смотрели запись эпизода, но обращает на себя внимание тенденция: этот судья (Сельдяков — Прим. А. П.) каждый раз ставит нам 11-метровый, — заявил главный тренер «Арсенала». — После матча с «Оренбургом» я позволил себе несколько нелицеприятных слов в его адрес. Видимо затаил обиду.

Когда же соперник повел в счете, ситуация изменилась. Класс игроков у ЦСКА выше — вопросов нет. Хотя во втором тайме могли создать интригу — у Комбарова при счете 0:3 был момент. Забей он гол, это придало бы уверенности команде. В целом же понятно, что ЦСКА сильнее. Это команда уровня Лиги чемпионов. Нам же нужно не делать из поражения трагедию, а переключиться на два оставшихся матча на своем поле с «Амкаром» и «Спартаком». Надеюсь, «Спартак» приедет в приподнятом настроении. В этом случае нам будет полегче.

— Чем вызвана замена Габулова?

— Он получил травму колена и не мог больше продолжать игру. Важно теперь восстановить его к двум оставшимся матчам.