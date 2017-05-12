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12 мая 2017, 23:14 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Виктор Гончаренко: Надеемся, Дзагоев сыграет в следующем матче

Главный тренер ЦСКА подвел итог встречи и рассказал о ситуации с травмированными игроками.

Главный тренер ЦСКА рассказал о ситуации с травмированными игроками. Увеличить
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— Думаю, игроки получали удовольствие от того, что делали на поле, — сказал после матча на пресс-конференции главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко. — Нам важно было забить быстрый гол, чтобы деморализовать соперника. Не могу сказать, что он получился быстрым, но после него игра изменилась. Ведь если имеешь большое преимущество и открываешь счет, то выбиваешь почву из-под ног соперника. Вторым же голом, думаю, мы решили исход встречи.

— Чалов по ходу второго тайма ушел в подтрибунное помещение. Что с ним?

— Ничего серьезного не случилось. К следующей игре он будет готов.

— Что думаете о ситуации в борьбе за путевку в Лигу чемпионов?

— По большому счету, если мы выигрываем, то обращать внимание на «Зенит» не стоит. Мы впереди, у нас больше очков. Нам надо думать, как обыграть «Рубин», а не смотреть на «Зенит».

— Рассчитываете до окончания сезона на Дзагоева?

— Да. Рассчитываем, что в следующей игре он сможет выйти на поле. А вот Алексей Березуцкий, думаю, выбыл до конца сезона.

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— В первом тайме делали акцент на оборонительных действиях. К сожалению, получили пенальти. Пока не смотрели запись эпизода, но обращает на себя внимание тенденция: этот судья (Сельдяков — Прим. А. П.) каждый раз ставит нам 11-метровый, — заявил главный тренер «Арсенала». — После матча с «Оренбургом» я позволил себе несколько нелицеприятных слов в его адрес. Видимо затаил обиду.

Когда же соперник повел в счете, ситуация изменилась. Класс игроков у ЦСКА выше — вопросов нет. Хотя во втором тайме могли создать интригу — у Комбарова при счете 0:3 был момент. Забей он гол, это придало бы уверенности команде. В целом же понятно, что ЦСКА сильнее. Это команда уровня Лиги чемпионов. Нам же нужно не делать из поражения трагедию, а переключиться на два оставшихся матча на своем поле с «Амкаром» и «Спартаком». Надеюсь, «Спартак» приедет в приподнятом настроении. В этом случае нам будет полегче.

— Чем вызвана замена Габулова?

— Он получил травму колена и не мог больше продолжать игру. Важно теперь восстановить его к двум оставшимся матчам.

12.05.2017 19:30 Зрители 10791 основной раунд: 28-й тур Арена ЦСКА
ЦСКА 3:0 Арсенал Т
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Виктор Гончаренко Сергей Кирьяков
Голы
31′ Бибрас Натхо 66
41′ Федор Чалов (А. Головин, С. Игнашевич) 63
53′ Федор Чалов (Г. Щенников, П. Вернблум) 63
Составы
Игорь Акинфеев (к) 35
Сергей Игнашевич 4
Виктор Васин 5
Василий Березуцкий 24
Мариу Фернандес 2
Георгий Щенников 42
Бибрас Натхо 66
Виктор Винисиус Витинью 20
77′ Александр Головин 17
Зоран Тошич 7
67′ Федор Чалов 63
Тимур Жамалетдинов 75
87′ Понтус Вернблум 3
90+2′ Константин Кучаев 89
9 Кирилл Комбаров 88′
6 Максим Беляев
13 Стоппила Сунзу 30′
21 Херсон Вергара
39 Игорь Горбатенко
78 Илья Максимов
19 Федерико Иван Расич
62 Александру Бурчану
25 Владимир Габулов (к) 46′
36 Михаил Левашов
98 Михаил Александров 87′
5 Анри Хагуш
84 Олег Власов 64′
88 Игорь Шевченко
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
9 Голевые моменты 1
20 Удары (всего) 2
11 Удары в створ 0
1 Штанги, перекладины 0
7 Угловые 0
10 Фолы 14
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Владимир Сельдяков (Балашиха, Россия)
Боковой судья Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
Боковой судья Александр Богданов (Верея, Россия)
Обозначения
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