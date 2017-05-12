Первый дубль Чалова! ЦСКА разгромил «Арсенал»
Взяв верх над тульским клубом, ЦСКА довел до четырех очков отрыв от «Зенита», которому в субботу предстоит сыграть в Самаре. «Арсенал» остался на 15-м месте — ему грозит расставание с
премьер-лигой.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Грозненский сенегалец Мбенг подарил «Спартаку» «золотой» гол, который, однако, думается, рано или поздно все равно созрел бы. Только забил бы его
«КАНОНИРЫ» БЕЗ ВЫЕЗДНЫХ ПОБЕД
Два года назад «Арсенал», дебютируя в
Скрестить бы те привычки с сегодняшней натурой домашней команды — и было бы тулякам счастье. Но теперь команда за сезон наскребла на выезде только 3 очка, не одержав ни одной победы. Нос вытащили — хвост увяз. В борьбе за место под солнцем остается возлагать надежду на два оставшихся матча в Туле — с «Амкаром» и «Спартаком», как раз теми двумя клубами, которые в позапрошлом сезоне он на своем поле победил.
У ЦСКА игру начал состав, которым он провел большую часть матча с «Амкаром» — после того, как на 19-й минуте
У гостей же отсутствовал М. Думбья, перестаравшийся в матче с отдавшим его в аренду «Ростовом» — на последних минутах игры малиец получил четвертую в сезоне желтую карточку. Даже в резерве не оказалось Бурмистрова, автора единственного и победного гола в ворота донского клуба.
НЕУМОЛИМЫЙ НАТХО
Тульские болельщики с
Дебют к
Своеобразным сигналом к более решительным действиям для хозяев послужил слаломный проход Витинью вдоль линии штрафной с пасом под удар Вернблуму. Мяч рикошетом от защитника прокатился рядом со штангой.
Оказывая сильное давление, столичный клуб ничего впечатляющего за полтайма не создал, но наиграл на 11-метровый. Им был наказан Власов, попавший не по мячу, а по ногам Чалову. Армейский пенальтист Натхо был неумолим.
На радостях москвичи едва тотчас не увеличили счет. Неожиданно на свидание с Габуловым умчался Вернблум, но несильно пущенный им мимо вратаря мяч перехватил Горбатенко. И
ДВЕ ТРАВМЫ
К тому же
Гости могли отквитать один мяч, когда
Армейцы же поочередно бомбардировали ворота «Арсенала» со средней дистанции. Удар Жамалетдинова вратарь с трудом перевел на угловой. А ближе всех к цели был Витинью, чей удар потряс перекладину.
На последних минутах вслед за Чаловым мог сделать дубль Натхо, да оставленный без присмотра в центре штрафной площади не дотянулся до передачи Тошича. В свою очередь настырный Витинью остался без голевой передачи: уже в компенсированное время он набросил мяч с фланга в центр штрафной площади, да Мариу Фернандес, произведя удар головой, немного промахнулся. В общем, 3:0 — это еще не самый худший счет для «Арсенала».
|12.05.2017 19:30
|Зрители 10791
|основной раунд: 28-й тур
|Арена ЦСКА
|Виктор Гончаренко
|Сергей Кирьяков
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|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|9
|Голевые моменты
|1
|20
|Удары (всего)
|2
|11
|Удары в створ
|0
|1
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|0
|10
|Фолы
|14
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Владимир Сельдяков (Балашиха, Россия)
|Боковой судья
|Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
|Боковой судья
|Александр Богданов (Верея, Россия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
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- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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