Первый дубль Чалова! ЦСКА разгромил «Арсенал»

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Грозненский сенегалец Мбенг подарил «Спартаку» «золотой» гол, который, однако, думается, рано или поздно все равно созрел бы. Только забил бы его кто-нибудь другой. Для ЦСКА же, если разобраться, «Терек», обыграв в гостях «Зенит», сделал больше: армейский клуб получил возможность самостоятельно решать свою судьбу.

«КАНОНИРЫ» БЕЗ ВЫЕЗДНЫХ ПОБЕД

Два года назад «Арсенал», дебютируя в премьер-лиге, выступал в стиле «Уфы» минувшей осени. Из семи своих побед пять — всякий раз со счетом 1:0 — «оружейники» одержали на выезде. В чужих стенах они набрали тогда 16 из 25 очков.

Скрестить бы те привычки с сегодняшней натурой домашней команды — и было бы тулякам счастье. Но теперь команда за сезон наскребла на выезде только 3 очка, не одержав ни одной победы. Нос вытащили — хвост увяз. В борьбе за место под солнцем остается возлагать надежду на два оставшихся матча в Туле — с «Амкаром» и «Спартаком», как раз теми двумя клубами, которые в позапрошлом сезоне он на своем поле победил.

У ЦСКА игру начал состав, которым он провел большую часть матча с «Амкаром» — после того, как на 19-й минуте из-за травмы А. Березуцкого заменил Васин. Вновь с первых минут появился Чалов, а не Ионов. По-прежнему не может помочь команде Дзагоев.

У гостей же отсутствовал М. Думбья, перестаравшийся в матче с отдавшим его в аренду «Ростовом» — на последних минутах игры малиец получил четвертую в сезоне желтую карточку. Даже в резерве не оказалось Бурмистрова, автора единственного и победного гола в ворота донского клуба.

НЕУМОЛИМЫЙ НАТХО

Тульские болельщики с красно-желтыми флагами на первых минутах пропели: «Вперед, Габулов». Между тем инициативой прочно завладели хозяева, насевшие на ворота, которые защищал в прошлом голкипер ЦСКА. Витинью ударом со штрафного прямо в руки для начала его размял.

Дебют к какой-либо конкретике в игре не привел, и фанаты обеих команд развлекли себя перекличкой с негативными по отношению к новому чемпиону лозунгами. Известно, что в Туле традиционно наибольшей симпатией, если не считать «Арсенал», пользуется как раз армейский клуб. Вот только на поле никакой солидарности быть не могло.

Своеобразным сигналом к более решительным действиям для хозяев послужил слаломный проход Витинью вдоль линии штрафной с пасом под удар Вернблуму. Мяч рикошетом от защитника прокатился рядом со штангой.

Оказывая сильное давление, столичный клуб ничего впечатляющего за полтайма не создал, но наиграл на 11-метровый. Им был наказан Власов, попавший не по мячу, а по ногам Чалову. Армейский пенальтист Натхо был неумолим.

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На радостях москвичи едва тотчас не увеличили счет. Неожиданно на свидание с Габуловым умчался Вернблум, но несильно пущенный им мимо вратаря мяч перехватил Горбатенко. И все-таки одним пропущенным голом в первом тайме «Арсенал», считанные разы переходивший центральную линию поля, не отделался. Головин прорвался в штрафную справа, получив передачу от Игнашевича, Чалов же расторопно замкнул прострел партнера. На табло, таким образом, к перерыву горели фамилии тех же авторов голов, что и в предыдущем матче ЦСКА, и надо было обладать большой фантазией, чтобы вообразить, как аутсайдер мог бы повернуть течение матча.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="uk" dir="ltr">Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! <a href="https://twitter.com/PFC_CSKA_MOSCOW">@PFC_CSKA_MOSCOW</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB?src=hash">#НашФутбол</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A0%D0%A4%D0%9F%D0%9B?src=hash">#РФПЛ</a>. 28-й тур. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A6%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BB?src=hash">#ЦСКААрсенал</a> 2:0 41' Федор Чалов <a href="https://t.co/bl8SdNDQ1x">pic.twitter.com/bl8SdNDQ1x</a></p>— РФПЛ⚽️? (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/863081687533719552">12 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ДВЕ ТРАВМЫ

К тому же красно-синие после перерыва и не думали сбавлять оборотов. Напротив, они принялись в свое удовольствие разыгрывать комбинации и вскоре еще раз добились успеха. На подачу Щенникова к дальней штанге откликнулись Чалов и Вернблум. Удар головой нанес 19-летний россиянин — и оформил первый для себя дубль в премьер-лиге. Заодно он «размочил» Левашова, заменившего в перерыве Габулова, которому, очевидно, помешала продолжить игру травма. А несколько минут спустя замену из-за повреждения попросил уже Чалов — успех и неприятность бывают рядом.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="uk" dir="ltr">Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! <a href="https://twitter.com/PFC_CSKA_MOSCOW">@PFC_CSKA_MOSCOW</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB?src=hash">#НашФутбол</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A0%D0%A4%D0%9F%D0%9B?src=hash">#РФПЛ</a>. 28-й тур. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A6%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BB?src=hash">#ЦСКААрсенал</a> 3:0 53' Федор Чалов (дубль) <a href="https://t.co/KUKDqCe9s1">pic.twitter.com/KUKDqCe9s1</a></p>— РФПЛ⚽️? (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/863090592900952066">12 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Гости могли отквитать один мяч, когда из-за спины Щенникова неожиданно выскочил Комбаров, но, подрезая мяч головой после длинной передачи с фланга Александрова, переусердствовал. Так и не было в итоге суждено «Арсеналу» хотя бы раз за матч направить мяч в створ ворот Акинфеева.

Армейцы же поочередно бомбардировали ворота «Арсенала» со средней дистанции. Удар Жамалетдинова вратарь с трудом перевел на угловой. А ближе всех к цели был Витинью, чей удар потряс перекладину.

На последних минутах вслед за Чаловым мог сделать дубль Натхо, да оставленный без присмотра в центре штрафной площади не дотянулся до передачи Тошича. В свою очередь настырный Витинью остался без голевой передачи: уже в компенсированное время он набросил мяч с фланга в центр штрафной площади, да Мариу Фернандес, произведя удар головой, немного промахнулся. В общем, 3:0 — это еще не самый худший счет для «Арсенала».