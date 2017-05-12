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12 мая 2017, 23:06 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Первый дубль Чалова! ЦСКА разгромил «Арсенал»

Взяв верх над тульским клубом, ЦСКА довел до четырех очков отрыв от «Зенита», которому в субботу предстоит сыграть в Самаре. «Арсенал» остался на 15-м месте — ему грозит расставание с премьер-лигой.

ЦСКА довел до четырех очков отрыв от Зенита. Увеличить
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Грозненский сенегалец Мбенг подарил «Спартаку» «золотой» гол, который, однако, думается, рано или поздно все равно созрел бы. Только забил бы его кто-нибудь другой. Для ЦСКА же, если разобраться, «Терек», обыграв в гостях «Зенит», сделал больше: армейский клуб получил возможность самостоятельно решать свою судьбу.

«КАНОНИРЫ» БЕЗ ВЫЕЗДНЫХ ПОБЕД

Два года назад «Арсенал», дебютируя в премьер-лиге, выступал в стиле «Уфы» минувшей осени. Из семи своих побед пять — всякий раз со счетом 1:0 — «оружейники» одержали на выезде. В чужих стенах они набрали тогда 16 из 25 очков.

Скрестить бы те привычки с сегодняшней натурой домашней команды — и было бы тулякам счастье. Но теперь команда за сезон наскребла на выезде только 3 очка, не одержав ни одной победы. Нос вытащили — хвост увяз. В борьбе за место под солнцем остается возлагать надежду на два оставшихся матча в Туле — с «Амкаром» и «Спартаком», как раз теми двумя клубами, которые в позапрошлом сезоне он на своем поле победил.

У ЦСКА игру начал состав, которым он провел большую часть матча с «Амкаром» — после того, как на 19-й минуте из-за травмы А. Березуцкого заменил Васин. Вновь с первых минут появился Чалов, а не Ионов. По-прежнему не может помочь команде Дзагоев.

У гостей же отсутствовал М. Думбья, перестаравшийся в матче с отдавшим его в аренду «Ростовом» — на последних минутах игры малиец получил четвертую в сезоне желтую карточку. Даже в резерве не оказалось Бурмистрова, автора единственного и победного гола в ворота донского клуба.

НЕУМОЛИМЫЙ НАТХО

Тульские болельщики с красно-желтыми флагами на первых минутах пропели: «Вперед, Габулов». Между тем инициативой прочно завладели хозяева, насевшие на ворота, которые защищал в прошлом голкипер ЦСКА. Витинью ударом со штрафного прямо в руки для начала его размял.

Дебют к какой-либо конкретике в игре не привел, и фанаты обеих команд развлекли себя перекличкой с негативными по отношению к новому чемпиону лозунгами. Известно, что в Туле традиционно наибольшей симпатией, если не считать «Арсенал», пользуется как раз армейский клуб. Вот только на поле никакой солидарности быть не могло.

Своеобразным сигналом к более решительным действиям для хозяев послужил слаломный проход Витинью вдоль линии штрафной с пасом под удар Вернблуму. Мяч рикошетом от защитника прокатился рядом со штангой.

Оказывая сильное давление, столичный клуб ничего впечатляющего за полтайма не создал, но наиграл на 11-метровый. Им был наказан Власов, попавший не по мячу, а по ногам Чалову. Армейский пенальтист Натхо был неумолим.

На радостях москвичи едва тотчас не увеличили счет. Неожиданно на свидание с Габуловым умчался Вернблум, но несильно пущенный им мимо вратаря мяч перехватил Горбатенко. И все-таки одним пропущенным голом в первом тайме «Арсенал», считанные разы переходивший центральную линию поля, не отделался. Головин прорвался в штрафную справа, получив передачу от Игнашевича, Чалов же расторопно замкнул прострел партнера. На табло, таким образом, к перерыву горели фамилии тех же авторов голов, что и в предыдущем матче ЦСКА, и надо было обладать большой фантазией, чтобы вообразить, как аутсайдер мог бы повернуть течение матча.

ДВЕ ТРАВМЫ

К тому же красно-синие после перерыва и не думали сбавлять оборотов. Напротив, они принялись в свое удовольствие разыгрывать комбинации и вскоре еще раз добились успеха. На подачу Щенникова к дальней штанге откликнулись Чалов и Вернблум. Удар головой нанес 19-летний россиянин — и оформил первый для себя дубль в премьер-лиге. Заодно он «размочил» Левашова, заменившего в перерыве Габулова, которому, очевидно, помешала продолжить игру травма. А несколько минут спустя замену из-за повреждения попросил уже Чалов — успех и неприятность бывают рядом.

Гости могли отквитать один мяч, когда из-за спины Щенникова неожиданно выскочил Комбаров, но, подрезая мяч головой после длинной передачи с фланга Александрова, переусердствовал. Так и не было в итоге суждено «Арсеналу» хотя бы раз за матч направить мяч в створ ворот Акинфеева.

Армейцы же поочередно бомбардировали ворота «Арсенала» со средней дистанции. Удар Жамалетдинова вратарь с трудом перевел на угловой. А ближе всех к цели был Витинью, чей удар потряс перекладину.

На последних минутах вслед за Чаловым мог сделать дубль Натхо, да оставленный без присмотра в центре штрафной площади не дотянулся до передачи Тошича. В свою очередь настырный Витинью остался без голевой передачи: уже в компенсированное время он набросил мяч с фланга в центр штрафной площади, да Мариу Фернандес, произведя удар головой, немного промахнулся. В общем, 3:0 — это еще не самый худший счет для «Арсенала».

12.05.2017 19:30 Зрители 10791 основной раунд: 28-й тур Арена ЦСКА
ЦСКА 3:0 Арсенал Т
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Виктор Гончаренко Сергей Кирьяков
Голы
31′ Бибрас Натхо 66
41′ Федор Чалов (А. Головин, С. Игнашевич) 63
53′ Федор Чалов (Г. Щенников, П. Вернблум) 63
Составы
Игорь Акинфеев (к) 35
Сергей Игнашевич 4
Виктор Васин 5
Василий Березуцкий 24
Мариу Фернандес 2
Георгий Щенников 42
Бибрас Натхо 66
Виктор Винисиус Витинью 20
77′ Александр Головин 17
Зоран Тошич 7
67′ Федор Чалов 63
Тимур Жамалетдинов 75
87′ Понтус Вернблум 3
90+2′ Константин Кучаев 89
9 Кирилл Комбаров 88′
6 Максим Беляев
13 Стоппила Сунзу 30′
21 Херсон Вергара
39 Игорь Горбатенко
78 Илья Максимов
19 Федерико Иван Расич
62 Александру Бурчану
25 Владимир Габулов (к) 46′
36 Михаил Левашов
98 Михаил Александров 87′
5 Анри Хагуш
84 Олег Власов 64′
88 Игорь Шевченко
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
9 Голевые моменты 1
20 Удары (всего) 2
11 Удары в створ 0
1 Штанги, перекладины 0
7 Угловые 0
10 Фолы 14
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Владимир Сельдяков (Балашиха, Россия)
Боковой судья Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
Боковой судья Александр Богданов (Верея, Россия)
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