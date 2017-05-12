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12 мая 2017, 22:58 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Гендиректор ЦСКА считает, что сложностей в продлении контракта с Тошичем не будет

МОСКВА, 12 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. ЦСКА рассчитывает продлить контракт с сербским полузащитником Зораном Тошичем. Об этом журналистам сообщил генеральный директор московского футбольного клуба Роман Бабаев.

Ранее полузащитник рассказал что переговоры о пролонгации договора между ним и ЦСКА сейчас не ведутся. Увеличить
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Как ранее сказал Тошич, переговоры о пролонгации трудового договора между ним и ЦСКА сейчас не ведутся.

«Мы буквально на следующей неделе сядем и обговорим (возможность продления контракта). Думаю, сложностей не должно возникнуть. Мы заинтересованы продлить с ним контракт», — сказал Бабаев.

Действующий контракт 30-летнего полузащитника с московским клубом рассчитан до 30 июня.

Тошич перешел в ЦСКА в 2010 году. За армейский клуб он провел в различных турнирах 246 матчей и забил 47 мячей.

Также 30 июня истечет срок контракта с ЦСКА у 25-летнего болгарского полузащитника Георги Миланова, выступающего за команду с 2013 года. «Здесь аналогичная ситуация (что и с Тошичем). Он пропустил длительный период из-за травмы, будем общаться»,

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