Гендиректор ЦСКА считает, что сложностей в продлении контракта с Тошичем не будет

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Как ранее сказал Тошич, переговоры о пролонгации трудового договора между ним и ЦСКА сейчас не ведутся.

«Мы буквально на следующей неделе сядем и обговорим (возможность продления контракта). Думаю, сложностей не должно возникнуть. Мы заинтересованы продлить с ним контракт», — сказал Бабаев.

Действующий контракт 30-летнего полузащитника с московским клубом рассчитан до 30 июня.

Тошич перешел в ЦСКА в 2010 году. За армейский клуб он провел в различных турнирах 246 матчей и забил 47 мячей.