Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29725563/
12 мая 2017, 22:55 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Гончаренко: Алексей Березуцкий выбыл до конца сезона, Дзагоев сыграет в следующем туре

МОСКВА, 12 мая. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Защитник московского футбольного клуба ЦСКА Алексей Березуцкий выбыл до конца сезона из-за травмы, полузащитник Алан Дзагоев сможет сыграть в следующем матче команды с казанским «Рубином». Об этом на пресс-конференции после игры с тульским «Арсеналом» рассказал главный тренер армейцев Виктор Гончаренко.

Защитник получил повреждение в первом тайме игры с Амкаром 6 мая. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Алексей Березуцкий получил повреждение в первом тайме игры с «Амкаром» (6 мая), из-за чего был заменен на Виктора Васина. К игре с «Арсеналом» защитник готовился по индивидуальной программе, однако в заявку команды включен не был.

«Думаем, что Алексей Березуцкий выбыл до конца сезона. Что касается Дзагоева, то рассчитываем на него в следующем туре (с “Рубином”)», — сказал Гончаренко.

Дзагоев должен был выйти в стартовом составе в игре 26-го тура чемпионата России со столичным «Спартаком» (1:2), однако в последний момент был заменен на Кирилла Набабкина, так как почувствовал болевые ощущения на предматчевой тренировке. Последующие встречи с «Амкаром» (2:0) и «Арсеналом» (3:0) полузащитник также пропустил.

ЦСКА
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
12 мая

ЦСКА разгромил тульский "Арсенал" в матче чемпионата России

Хоккеист Ничушкин заявлен за сборную России для участия в чемпионате мира

Геркус: "Локомотив" расторг контракт с футболистом Шкулетичем по обоюдному согласию