Гончаренко: Алексей Березуцкий выбыл до конца сезона, Дзагоев сыграет в следующем туре
МОСКВА, 12 мая. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Защитник московского футбольного клуба ЦСКА Алексей Березуцкий выбыл до конца сезона
из-за травмы, полузащитник Алан Дзагоев сможет сыграть в следующем матче команды с казанским «Рубином». Об этом на пресс-конференции после игры с тульским «Арсеналом» рассказал главный тренер армейцев Виктор Гончаренко.
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Алексей Березуцкий получил повреждение в первом тайме игры с «Амкаром» (6 мая),
«Думаем, что Алексей Березуцкий выбыл до конца сезона. Что касается Дзагоева, то рассчитываем на него в следующем туре (с “Рубином”)», — сказал Гончаренко.
Дзагоев должен был выйти в стартовом составе в игре 26-го тура чемпионата России со столичным «Спартаком» (1:2), однако в последний момент был заменен на Кирилла Набабкина, так как почувствовал болевые ощущения на предматчевой тренировке. Последующие встречи с «Амкаром» (2:0) и «Арсеналом» (3:0) полузащитник также пропустил.
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