Гончаренко: Алексей Березуцкий выбыл до конца сезона, Дзагоев сыграет в следующем туре

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Алексей Березуцкий получил повреждение в первом тайме игры с «Амкаром» (6 мая), из-за чего был заменен на Виктора Васина. К игре с «Арсеналом» защитник готовился по индивидуальной программе, однако в заявку команды включен не был.

«Думаем, что Алексей Березуцкий выбыл до конца сезона. Что касается Дзагоева, то рассчитываем на него в следующем туре (с “Рубином”)», — сказал Гончаренко.

Дзагоев должен был выйти в стартовом составе в игре 26-го тура чемпионата России со столичным «Спартаком» (1:2), однако в последний момент был заменен на Кирилла Набабкина, так как почувствовал болевые ощущения на предматчевой тренировке. Последующие встречи с «Амкаром» (2:0) и «Арсеналом» (3:0) полузащитник также пропустил.