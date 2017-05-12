Футболист Тошич заявил, что не ведет переговоров о продлении контракта с ЦСКА

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На вопрос, ведутся ли переговоры о пролонгации трудового соглашения, Тошич ответил: «Нет, не ведутся. Все вопросы в клуб».

Действующий контракт 30-летнего игрока с московским клубом рассчитан до 30 июня.

Тошич перешел в ЦСКА в 2010 году. До этого он выступал за сербские «Пролетер Зренянин», «Банат Зренянин», «Партизан», английский «Манчестер Юнайтед» и немецкий «Кельн». За ЦСКА он провел в различных турнирах 246 матчей, забив 47 мячей.