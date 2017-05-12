Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29725562/
12 мая 2017, 22:53 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Футболист Тошич заявил, что не ведет переговоров о продлении контракта с ЦСКА

МОСКВА, 12 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Сербский футболист Зоран Тошич не ведет переговоров о продлении контракта с ЦСКА. Об этом полузащитник сообщил журналистам.

Действующий контракт 30-летнего полузащитника с московским клубом рассчитан до 30 июня. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

На вопрос, ведутся ли переговоры о пролонгации трудового соглашения, Тошич ответил: «Нет, не ведутся. Все вопросы в клуб».

Действующий контракт 30-летнего игрока с московским клубом рассчитан до 30 июня.

Тошич перешел в ЦСКА в 2010 году. До этого он выступал за сербские «Пролетер Зренянин», «Банат Зренянин», «Партизан», английский «Манчестер Юнайтед» и немецкий «Кельн». За ЦСКА он провел в различных турнирах 246 матчей, забив 47 мячей.

ЦСКА
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
12 мая

ЦСКА разгромил тульский "Арсенал" в матче чемпионата России

Хоккеист Ничушкин заявлен за сборную России для участия в чемпионате мира

Геркус: "Локомотив" расторг контракт с футболистом Шкулетичем по обоюдному согласию