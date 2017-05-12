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12 мая 2017, 21:46 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

ЦСКА разгромил тульский «Арсенал» в матче чемпионата России

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Московский футбольный клуб ЦСКА нанес разгромное поражение тульскому «Арсеналу» со счетом 3:0 в домашнем матче 28-го тура чемпионата России.

Голкипер Игорь Акинфеев провел 17-й матч на ноль в текущем турнире что является его личным рекордом. Увеличить
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Голы забили Бибрас Натхо (31-я минута, пенальти) и Федор Чалов (41, 53).

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев провел 17-й матч «на ноль» в текущем чемпионате России, что является его личным рекордом. Предыдущее достижение вратарь установил в сезоне-2012/13.

Москвичи занимают вторую строчку в турнирной таблице, набрав 56 очков. «Арсенал» с 24 очками идет на 15-м месте.

В следующем туре «Арсенал» 17 мая примет пермский «Амкар», в тот же день ЦСКА сыграет в гостях с казанским «Рубином».

12.05.2017 19:30 основной раунд: 28-й тур Арена ЦСКА
ЦСКА 3:0 Арсенал Т
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Виктор Гончаренко Сергей Кирьяков
Голы
32′ Бибрас Натхо 66
41′ Федор Чалов (А. Головин, С. Игнашевич) 63
53′ Федор Чалов (Г. Щенников, П. Вернблум) 63
Составы
Игорь Акинфеев (к) 35
Сергей Игнашевич 4
Виктор Васин 5
Василий Березуцкий 24
Мариу Фернандес 2
Георгий Щенников 42
Бибрас Натхо 66
Виктор Винисиус Витинью 20
77′ Александр Головин 17
Зоран Тошич 7
67′ Федор Чалов 63
Тимур Жамалетдинов 75
87′ Понтус Вернблум 3
90+2′ Константин Кучаев 89
9 Кирилл Комбаров 89′
6 Максим Беляев
13 Стоппила Сунзу 29′
21 Херсон Вергара
39 Игорь Горбатенко
78 Илья Максимов
19 Федерико Иван Расич
62 Александру Бурчану
25 Владимир Габулов (к) 46′
36 Михаил Левашов
98 Михаил Александров 86′
5 Анри Хагуш
84 Олег Власов 63′
88 Игорь Шевченко
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
9 Голевые моменты 0
20 Удары (всего) 2
11 Удары в створ 0
1 Штанги, перекладины 0
7 Угловые 0
10 Фолы 14
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Владимир Сельдяков (Балашиха, Россия)
Боковой судья Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
Боковой судья Александр Богданов (Верея, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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