ЦСКА разгромил тульский «Арсенал» в матче чемпионата России

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Голы забили Бибрас Натхо (31-я минута, пенальти) и Федор Чалов (41, 53).

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев провел 17-й матч «на ноль» в текущем чемпионате России, что является его личным рекордом. Предыдущее достижение вратарь установил в сезоне-2012/13.

Москвичи занимают вторую строчку в турнирной таблице, набрав 56 очков. «Арсенал» с 24 очками идет на 15-м месте.

В следующем туре «Арсенал» 17 мая примет пермский «Амкар», в тот же день ЦСКА сыграет в гостях с казанским «Рубином».