ЦСКА разгромил тульский «Арсенал» в матче чемпионата России
МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Московский футбольный клуб ЦСКА нанес разгромное поражение тульскому «Арсеналу» со счетом 3:0 в домашнем матче 28-го тура чемпионата России.
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Голы забили Бибрас Натхо (31-я минута, пенальти) и Федор Чалов (41, 53).
Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев провел 17-й матч «на ноль» в текущем чемпионате России, что является его личным рекордом. Предыдущее достижение вратарь установил в сезоне-2012/13.
Москвичи занимают вторую строчку в турнирной таблице, набрав 56 очков. «Арсенал» с 24 очками идет на 15-м месте.
В следующем туре «Арсенал» 17 мая примет пермский «Амкар», в тот же день ЦСКА сыграет в гостях с казанским «Рубином».
Главные тренеры
|Виктор Гончаренко
|Сергей Кирьяков
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|9
|Голевые моменты
|0
|20
|Удары (всего)
|2
|11
|Удары в створ
|0
|1
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|0
|10
|Фолы
|14
|1
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Владимир Сельдяков (Балашиха, Россия)
|Боковой судья
|Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
|Боковой судья
|Александр Богданов (Верея, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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