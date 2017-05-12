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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29725339/
12 мая 2017, 22:12 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Геркус: «Локомотив» расторг контракт с футболистом Шкулетичем по обоюдному согласию

МОСКВА, 12 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футбольный клуб «Локомотив» расторг контракт с нападающим команды Петаром Шкулетичем по обоюдному согласию сторон. Об этом ТАСС сообщил президент клуба Илья Геркус.

В текущем сезоне нападающий провел 10 игр в которых забил два гола. Увеличить
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Ранее на сайте Российской футбольной премьер-лиги было опубликовано сообщение, что 26-летний Шкулетич исключен из заявки «Локомотива» на сезон.

«Расторгли контракт со Шкулетичем по обоюдному согласию. Так будет лучше всем», — сказал Геркус.

В текущем сезоне нападающий провел за «Локомотив» 10 игр, в которых забил два гола. Все матчи он сыграл в первой половине сезона. Зимой «Локомотив» хотел продать Шкулетича, но клуба, который купил бы форварда, не нашлось. Во второй половине сезона футболист ни разу не вышел на поле.

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