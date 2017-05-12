Геркус: «Локомотив» расторг контракт с футболистом Шкулетичем по обоюдному согласию
МОСКВА, 12 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футбольный клуб «Локомотив» расторг контракт с нападающим команды Петаром Шкулетичем по обоюдному согласию сторон. Об этом ТАСС сообщил президент клуба Илья Геркус.
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«Расторгли контракт со Шкулетичем по обоюдному согласию. Так будет лучше всем», — сказал Геркус.
В текущем сезоне нападающий провел за «Локомотив» 10 игр, в которых забил два гола. Все матчи он сыграл в первой половине сезона. Зимой «Локомотив» хотел продать Шкулетича, но клуба, который купил бы форварда, не нашлось. Во второй половине сезона футболист ни разу не вышел на поле.
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