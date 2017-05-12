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12 мая 2017, 21:58 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Акинфеев установил новый личный рекорд по количеству сухих матчей в сезоне РФПЛ

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев, не пропустив в домашнем матче 28-го тура РФПЛ с «Арсеналом» (3:0), довёл до 17 количество сухих игр в текущем розыгрыше чемпионата страны.

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев не пропустив в домашнем матче 28-го тура <span class=error>РФПЛ</span> с Арсеналом (3:0) довёл до 17 количество сухих игр в текущем розыгрыше чемпионата страны. Увеличить
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Таким образом, Акинфеев установил новый личный рекорд по количеству сухих матчей в одном сезоне РФПЛ.

Рекордсменом РФПЛ по этому показателю является экс-вратарь «Локомотива» Сергей Овчинников, который в 2002 году провёл 20 сухих матчей, включая золотой.

В оставшихся двух турах РФПЛ соперниками ЦСКА будут «Рубин» (в гостях) и «Анжи» (дома).

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