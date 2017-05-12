Акинфеев установил новый личный рекорд по количеству сухих матчей в сезоне РФПЛ
Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев, не пропустив в домашнем матче 28-го тура РФПЛ с «Арсеналом» (3:0), довёл до 17 количество сухих игр в текущем розыгрыше чемпионата страны.
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Таким образом, Акинфеев установил новый личный рекорд по количеству сухих матчей в одном сезоне РФПЛ.
Рекордсменом РФПЛ по этому показателю является
В оставшихся двух турах РФПЛ соперниками ЦСКА будут «Рубин» (в гостях) и «Анжи» (дома).
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