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12 мая 2017, 21:34 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Локомотив» исключил Шкулетича из заявки на РФПЛ

Московский «Локомотив» исключил из заявки команды на российскую Премьер-Лигу нападающего Петара Шкулетича, сообщает пресс-служба РФПЛ.

Московский Локомотив исключил из заявки команды на российскую <nobr>Премьер-Лигу</nobr> нападающего <span class=error>Петара</span> Шкулетича сообщает <nobr>пресс-служба</nobr> <span class=error>РФПЛ</span>. Увеличить
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26-летний сербский футболист принял участие в 10 матчах за «Локомотив» в текущем сезоне РФПЛ и забил два гола. В последний раз Шкулетич появлялся на поле в домашнем матче 15-го тура с «Уралом» (1:1) 26 ноября 2016 года.

Шкулетич перешёл в «Локомотив» из белградского «Партизана» в 2015 году. В феврале главный тренер команды Юрий Сёмин сообщал о готовности продать форварда в том случае, если поступит хорошее предложение.

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