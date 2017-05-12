«Локомотив» исключил Шкулетича из заявки на РФПЛ

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26-летний сербский футболист принял участие в 10 матчах за «Локомотив» в текущем сезоне РФПЛ и забил два гола. В последний раз Шкулетич появлялся на поле в домашнем матче 15-го тура с «Уралом» (1:1) 26 ноября 2016 года.

Шкулетич перешёл в «Локомотив» из белградского «Партизана» в 2015 году. В феврале главный тренер команды Юрий Сёмин сообщал о готовности продать форварда в том случае, если поступит хорошее предложение.