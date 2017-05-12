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— Леонид Федун построил стадион, создал академию и сделал «Спартак» чемпионом. У него есть внутренняя мотивация идти дальше?

— Когда ты долго поднимаешься на гору, карабкаешься, срываешь ногти, хватаешься зубами и заползаешь — отдыхаешь и ликуешь. Но потом видишь — вот новая гора. В бизнесе так постоянно. Там я, слава Богу, уже 30 лет. Понимаю, что залез. Слезы радости, восторг. Глушаков с гитарой и банкой своего чудесного напитка на памятнике гладиатору. Ко мне в этом момент друзья подлетели — тоже устроили празднование. Правда, с другими напитками. Но уже на следующее утро вопросы: «А как же Лига чемпионов, следующий сезон, траты?». Новая гора.

— В чем ее суть? Выйти из группы Лиги чемпионов?

— Выйдем или нет — зависит от селекции. От жеребьевки. Но мы должны сыграть так, чтобы никто не сказал: «Они могли выступить лучше». Нам очень тяжело давались матчи после больших встреч. «Крыльям» и «Ростову» проиграли после сложных поединков. С «Томью» после дерби с ЦСКА выглядели ужасно. Футболисты отдают себя больше чем на сто процентов. И дело не в возрасте.

— Сразу после чемпионства вы сказали, что испытываете огромное облегчение…

— Это действительно облегчение. Я стал акционером клуба в 2003-м, в следующем году выкупил контрольный пакет акций. На протяжении этого времени не раз казалось: вот он, титул, совсем рядом. Вы помните, что в 2006-м и 2009-м мы находились совсем близко от него — и только ряд субъективных причин не позволили «зацепить» чемпионство. А дальше настала очень тяжелая полоса связанная с тем, что начался один финансовый кризис, за ним -другой, последовали большие траты на строительство стадиона, вброс огромных средств со стороны людей, которых уже нет в футболе — рынок постоянно «вздергивался» и все это вкупе не давало достичь результата. Плюс разного рода неспортивные моменты, как, например, та самая история с Веллитоном (показывает на фотографию на стене, где бразилец идет лоб в лоб на вратаря ЦСКА Акинфеева. — Прим. «СЭ»).

Все это, конечно, давило. Болельщики становились агрессивными. Было тяжело… Помню, как мучился несколько лет, что не можем обыграть ЦСКА — и после победного гола Баженова тоже испытывал облегчение. Где-то внутри понимал, что должны стать чемпионами — хотя бы потому, что «Спартак» усиливался, а соперники нет. Но все равно имелось множество привходящих моментов и постоянный стресс привел к тому, что стало очень трудно. И когда все-таки взяли золото, настало большое облегчение. Даже не радость. Чувство такое: «наконец-то это произошло».

— Хотя бы раз возникала мысль бросить все и забыть?

— Знаете, мысли могут быть всякие, но, не добившись победы, я бы ничего не бросил. Считаю себя мужчиной и я не первый год в бизнесе, так что, зная свой характер, буду карабкаться до конца.

— Сальваторе Боккетти сказал, если станет чемпионом, то он пешком пойдет до Италии. А вы какой-то зарок себе давали?

— Нет. Зачем это делать? Для меня это не игра — бизнес. Я всю жизнь к этому стремился, за это бился. Какой зарок? Тратить дальше деньги — да.

— Вы много личных средств тратите в год?

— Много! И своих, и своего старшего партнера.

— Как будете праздновать золото? Чемпионский парад устроите?

— Пока не скажу. Это должен быть сюрприз. Но работа ведется.

Дмитрий АЛЕНИЧЕВ и Леонид ФЕДУН. Спорт-Экспресс

АЛЕНИЧЕВ НАСТУПАЛ НА ОДНИ И ТЕ ЖЕ ГРАБЛИ

— Самый сложный момент в этом сезоне?

— Непростой период — с момента снятия Аленичева и до окончательного утверждения Карреры. Вы сами знаете, что тогда происходило… Очень трудный отрезок — серьезное давление со стороны болельщиков, СМИ. «Спорт-Экспресс», кстати, меня поддержал, за что спасибо. Было очень важно дать Массимо возможность «раскрутиться», завоевать симпатии трибун — ведь после того, как подобное происходит, работать гораздо легче. Одно дело, когда на «Крылья» на «Открытие Арену» приходит 19 тысяч, и совсем другое — 42 тысячи на «Томь». Это чрезвычайно весомый фактор — наконец «заработал» стадион, ведь когда тебя гонят вперед 30−40 тысяч, это большая дополнительная мотивация. И те голы, что «Спартак» забивал в концовках домашних встреч, конечно, эффект арены, эффект наших фанов.

— Проясните: это Аленичев подал в отставку или вы его уволили?

— Не комментирую.

— Вы согласны с такой формулировкой: Аленичева вам по большому счету навязали ветераны, болельщики, «спартаковский дух»?

— Понимаете, нельзя жить в обществе и быть от него оторванным. Давление — в том числе, со стороны вашего издания — оказывалось достаточно сильное. Все хотели видеть Аленичева. И назначь мы кого-то другого, а у него бы потом не пошло… Я нормальный человек. И идти против такого общественного мнения было неразумно. Плюс надеялся, что если добавить не самому опытному специалисту несколько классных помощников, что-то может получиться. Не получилось.

— Когда вы это поняли?

— В конце прошлого сезона мы сами устроили встряску в коллективе, после чего команда забегала. Но потом началось то же самое. Человек наступал на одни и те же грабли. В такой момент команда перестает в него верить — а это самое страшное.

— Аленичев после такого удара сможет подняться и вернуться к тренерской работе?

— Я ему этого всячески желаю. Он очень порядочный человек, имеет великолепный бэкграунд как футболист. В этом плане рад за Черчесова, который после «Спартака», где он тоже, по сути, учился, не потерялся. У Карпина, например, этого не получилось.

— Думаете, Карпин уже не вернется?

— Может, и вернется, но пока выбрал другую стезю. Рад за него — он нашел себя.

— Вам нравится, как он работает на телевидение?

— Да, Валерий делает это профессионально.

— Аленичев не пытался отстоять своего помощника Дмитрия Ананко?

— Аленичев сам от него отказался. Это было его решение. И он с радостью воспринял предложение подобрать ему сильного помощника.

— А как появился в тренерском штабе Роман Пилипчук?

— Это кандидатура Родионова.

Четверг. Москва. Офис «ЛУКОЙЛа». Леонид ФЕДУН, Вячеслав КОРОТКИН, Сергей ЕГОРОВ и Максим МАКСИМОВ. Спорт-Экспресс

БЕРДЫЕВ ПОЛУЧИЛ СВОИ БОНУСЫ, А Я — ТРЕНЕРА-ЧЕМПИОНА

— Летом «Спартак» вел переговоры с Курбаном Бердыевым. Вокруг них до сих пор ходит много слухов. Вы можете приоткрыть завесу тайны?

— Это остается между нами. Он не комментирует, я тоже не стану.

— К кандидатуре Бердыева уже никогда не вернетесь?

— Никогда не говори «никогда». Но, скорее всего, не вернусь. Бердыев — великолепный тренер. Ну, не срослось… Что бог не делает — все к лучшему. Он получил свои бонусы, а я — тренера, который сделал команду чемпионом.

— В какой именно момент вы поняли — все, ставка на Карреру?

— Давайте немного приоткрою закулисье — как возникла его кандидатура, потому что иногда слышится «случайность», «чертик из табакерки» и так далее… Несколько лет назад я вел достаточно плотные переговоры с Антонио Конте — и он был готов возглавить «Спартак». Обсуждался штаб и звучала фамилия «Каррера». Когда стало понятно, что тренерская команда Аленичева не справляется, приняли решение начать ее усиливать. Так появились Пилипчук и тот же Каррера в качестве специалиста по обороне.

Как бизнесмен, который никогда не смотрит вперед только на один шаг, понимал, что в случае чего Массимо теоретически способен выстрелить. Знал, что он очень амбициозен, прошел великолепную школу рядом с одним из лучших тренеров мира. В общем, это изначально был один из вариантов.

— Как шли переговоры с итальянцем уже после увольнения Аленичева?

— Партия сказала: «Надо», комсомол ответил: «Есть!». Понятно, что второму тренеру стать первым всегда почетно. Массимо подошел к делу профессионально. Поначалу его брали на день, на два, на три. А уж когда пошло, и ребята сказали, что это супертренер, то ударили по рукам.

— После срыва переговоров с Бердыевым и назначением Карреры прошло время. Вы искали кого-то еще?

— Нет. Повторю, я изначально приглашал Карреру с мыслями о том, что он может стать спасательным кругом для команды. Пусть это, возможно, и не совсем правильно.

— А он об этом знал?

— Конечно, нет. Каррера об этом не думал. Итальянец — великолепный тренер защитников и готов был заниматься этой работой.

16 апреля 2017 года. Москва. Тушино. «Спартак» — «Зенит» — 2:1. 80-я минута. Александр САМЕДОВ (№ 19) отправляет победный гол в ворота питерцев. Спорт-Экспресс

Я — НЕ «ЗЕНИТ». У МЕНЯ НЕТ ТАКИХ ДЕНЕГ

— Некоторые называют чемпионство «Спартака» алогичным…

— Нет никакой алогичности. Часто бывает, что для должной работы механизму не хватает маленького компонента. Команда была сформирована. Русский костяк достиг своей зрелости, «перебесился», при этом стал голоден до титулов. Те же Глушаков, Комбаров, над которыми постоянно издевались. Они в итоге выложились на 120 процентов.

При этом ни один из соперников, за исключением теоретически «Рубина», после прошлого сезона не усилился. Раньше такого не наблюдалось — всегда кто-то выскакивал с шальными деньгами. Я суеверный, но было четкое ощущение, что этот сезон может стать нашим. Возникло оно после игры с «Крыльями Советов» — первой под руководством Карреры.

— Говорят, что первым фамилию Карреры произнес тренер вратарей Риомми.

— Это не миф. Просто я от него и узнал, что Каррера не пошел в «Челси».

— Ходят разговоры, что когда в 2007-м «Зенит» выиграл долгожданный титул, каждый игрок получил по миллиону евро.

— Я — не «Зенит». У меня нет таких денег. А есть серьезные ограничения по финансам. Все прописано в контрактах. О возможностях питерского клуба мы можем только мечтать.

— То есть золотом футболисты осыпаны не будут?

— Медали получат (смеется).

— А Титов и Аленичев? Это зависит от вас — клуб может ходатайствовать об изготовлении дополнительных комплектов.

— А они сами захотят получать? Один матч провели….

— А если они обратятся к вам?..

— Если обратятся — дадим.

Четверг. Москва. Офис «ЛУКОЙЛа». Леонид ФЕДУН. Спорт-Экспресс

РАЗВЕНЧАНИЕ МИФА О 10 ПРОЦЕНТОВ

— Слуцкий после одного из своих чемпионств подарил каждому игроку эксклюзивные часы. Каррера что-то подобное планирует? Или, может, команда хочет его как-то отблагодарить?

— Не в курсе. Но вообще мы с Каррерой общаемся регулярно. Вот только что перед встречей с вами с ним говорил. Кстати, вот еще одна проблема, которую удалось преодолеть. Помните «тренеришку»?

— Конечно.

— Унаи Эмери — великолепный специалист. Я его подобрал, пригласил, обо всем договорился. Но он сам поставил между нами стену — привык так работать. Я дал ему переводчика, свой прямой номер. Сказал: «Будут проблемы — звони». Но Унаи это было не нужно. А потом он сам признал, что это ошибка — оказался изолирован. С Якином уже много общался лично. Это очень важно.

— При этом, уходя, Эмери сказал: «Скоро Федун станет чемпионом».

— Мы все тогда ошиблись. Свою квалификацию Эмери позднее доказал. Другое дело я тогда строил стадион на свои средства. Мне никто не помогал. И одновременно с этим покупать дорогостоящих футболистов было очень тяжело. Якина многие ругают, но пардон, с кем он играл? С Кротовым и Давыдовым в атаке? Адриану и Зе Луиш — это объективно другой уровень.

Хочу развеять еще один миф. О 10 процентах. Эта фраза, вырванная из контекста, гуляет много лет. Я от нее устал. Но что я тогда сказал? Что даже самый великий тренер может добавить только 10 процентов к физическим и игровым возможностям своих футболистов. Вот взять сейчас лучшего специалиста, а на поле выпустить нас с вами. Ну и чего он добьется? Да, мы начнем на 10 процентов быстрее бегать, пасы будем давать поточнее — но не более того. Другое дело, что тренер должен быть хорошим организатором. Потому что плохой похоронит вообще все. Берти Фогтс — отличный специалист, но чего немец добился с Азербайджаном? Тренер становится великим только, когда ему дают великих игроков. Вот в чем смысл той фразы.

— Давайте тогда изменим фразу. Тренер — это?

— Всё! Любой руководитель может все развалить, либо все создать. Тренер — это 100 процентов, как и любой начальник. У него абсолютная власть и от него все зависит. Но это не маг и не волшебник. Имея посредственный набор исполнителей, никто сам не станет выдающимся. Почему с Конте не подписали контракт? Понимали, что ему нужен набор великих футболистов.

30 апреля. Москва. ЦСКА — «Спартак» — 1:2. Красно-белые праздную победу в дерби. Спорт-Экспресс

КАРРЕРА ПОЛУЧИТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ БОНУСЫ СВЕРХ КОНТРАКТА

— В «Спартаке» при вас сменилось много тренеров. Скажите, кто из них стал главной ошибкой, а кто не раскрыл свой потенциал?

— Не могу сказать, что я в ком-то разочаровался. Старков выжал из команды все, что можно. Когда сыграли вничью с «Локомотивом» и взяли мое первое серебро, это было супер. С учетом того, что «Локо» являлся действующим чемпионом. Потом второе место уже никак не воспринималось. Но проблема в том, что была создана такая система, которая заставляла тренера выкладываться на сто процентов. И не все это выдерживали. Как правило, держались год. После этого люди теряли драйв — приходилось их менять.

— Карпин — тоже не ошибка?

— Нет. Ошибкой был его возврат. Валерий должен был стать чемпионом в 2009 году, к этому вел команду. То, что не взяли титул — трагедия. Моя и Карпина. Потом привели Эмери. Но главным промахом Карпина стало то, что он вновь попытался вскочить в эту лодку. Этого нельзя было делать. А я дал слабину.

— Сезон-2009 стал для вас самым сложным?

— Очень обидно получилось. Та команда была достойна первого места, но ушел Быстров (в августе хавбек вернулся в «Зенит». — Прим. «СЭ») и мы потеряли шесть очков в абсолютно выигрышных встречах. Это произошло необъективно — и потому воспринималось очень тяжело. Казалось бы, вот оно, чемпионство, почти в руках, но….

— Вы сказали, что тренеров раньше хватало на год. Уверены, что Массимо хватит на больший срок?

— Надеюсь. Опять-таки хватало на год, потому что не было возможности делать следующий скачок. Сумеет ли сейчас команда повторить успех и добиться чего-то в Лиге чемпионов зависит от того, сможем ли мы эффективно разместить деньги и купить тех футболистов, которые на маленькую ступеньку, но приподнимут наш уровень. Потому что есть несколько слабых мест, которые требуют усиления.

— Правда, что у Карреры остался год контракта?

— Да. И мы полностью удовлетворены друг другом. Он получит дополнительные бонусы, которые даже не предусмотрены соглашением.

— Говорят, что вы некоторое время назад встречались с Мирчей Луческу по поводу «Спартака». Не уверены, правда, что во время истории с Бердыевым и Каррерой.

— Это было раньше.

— Сейчас, наверное, удовлетворены, глядя на то, как у румына «получается» в «Зените»?

— Знаете, Луческу — великолепный тренер, добился уникального результата для «Шахтера». Клуб условно купил игроков на 200 миллионов, а продал их на 300. Но ему нужно время для того, чтобы отстроить команду, полномочия, чтобы заниматься трансферной политикой.

— В Петербурге он этого не имеет?

— Это вы у «Зенита» спросите. Понятно, что Жулиану и Халк — футболисты разного потенциала. Витсель и Эрнани — тоже. Но мы с ним встречались. Было понятно, что Луческу тот, кто готов играть на длинной дистанции. Но в то время понимал, что не смогу заниматься массовой закупкой бразильцев. Уже существовал финансовый фейр-плей. А еще мы заканчивали возведение стадиона — нужно было закрывать долги.

6 мая. Москва. «Открытие Арена». «Спартак» — «Томь» — 1:0. Болельщики чтят ветеранов в «золотом» матче накануне Дня Победы. Спорт-Экспресс

КАЖДЫЙ ДОМАШНИЙ МАТЧ ДАЕТ НАМ ОТ 30 ДО 60 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

— Как-то вы сказали, что «Спартак» не станет чемпионом, пока в команде не появится игрок уровня Тимощука. Сейчас он есть?

— Да — Фернанду. Считаю, он даже лучше Тимощука. Год назад спорил с одним человеком, кто самый эффективный в английском чемпионате. Я сказал: Канте. После его ухода «Лестер» упал, а «Челси» взлетел. Такой же человек выступал в «Реале» — Макелеле. Ушел — команда сдулась. Кто-то должен очень эффективно таскать рояль. Такие футболисты — штучный товар.

— Правда ли, что выбор стоял между Лассаной Диаррой и Фернанду, и именно вы настояли сначала на приобретении Зобнина, а затем и на покупке бразильца?

— Давайте не будем обсуждать внутреннюю кухню. Зобнин — действительно моя кандидатура. На Фернанду настояли Аленичев и селекционный отдел — сказали, он сильнее француза.

— Вы постоянно говорите, что клуб живет по средствам, но селекция свидетельствует, что и на серьезные траты вы готовы.

— А что значит «серьезные траты»? По сравнению с тем, как раньше «Анжи» или «Динамо» закупались, это только проценты от того, что вкладывали в футболистов они.

— Но Фернанду купили, как говорят, за 12−13 миллионов в то время, когда никто особо не раскошеливался.

— При Карпине мы больше тратили. Но тогда могли это сделать — будем говорить откровенно, курс доллара был другой. Когда американская валюта поднялась с 30 рублей до 60, зарплаты игроков, привязанные к доллару, выросли в два раза. А доходы клуба остались прежними. При том, что «Спартак» зарабатывает больше других. Нам каждый матч дает от полумиллиона до миллиона долларов, то есть от 30 до 60 миллионов рублей.

— Это атрибутика и билеты?

— Все! А телевидение за весь сезон дает, как одна игра. Поэтому мы и считаем, что успехи «Спартака» зависят от силы наших фанатов. В том числе и финансово.

— Нет ли желания работать с ТВ, как «Барса» или «Реал», которые продают права на свои матчи напрямую и не участвуют в пулах?

— Желание-то есть. А дальше что? У нас есть монополист, который все определяет. Для меня сейчас гораздо важнее зрители на трибунах, чем трансляции. Я бы вообще от них отказался — это было бы выгоднее, стадион стал бы полнее.

Четверг. Москва. Офис "ЛУКОЙЛа". Леонид ФЕДУН с чемпионским номером "Спорт-Экспресса". Спорт-Экспресс

СПРОСИЛ: СКОЛЬКО СТОИТ МБАППЕ? ОТВЕТИЛИ — 200 МИЛЛИОНОВ

— Впереди Лига чемпионов. «Спартаку» однозначно нужно усиливать состав. Стоит ли ждать серьезных приобретений летом?

— Я бы сказал адекватных. Громких — невозможно. Англия и Китай взорвали рынок. Был на полуфинале «Монако» — «Ювентус». На Мбаппе посмотрел. Спросил — какова цена. Отвечают: нам видится, что 200 миллионов евро. 18-летний пацан… Можете себе представить? Это годовой бюджет «Спартака», «Зенита» и ЦСКА вместе взятых. Один футболист. Как вам? Так что все, что более-менее раскручено, будет уходить в Англию. Дальше идут «Барса» с «Реалом», «Ювентус» и «Бавария». Всем остальным либо самим воспитывать, либо отлавливать кого-то. Надо понимать, что супергромких трансферов быть не может. Еще один фактор — финансовый фэйр-плей, система, которая придушила средние клубы.

— К которым вы относите «Спартак»?

— Да. Куплю я игрока за 50 миллионов. И что дальше? Меня исключат из Лиги чемпионов? «Динамо» это уже проходило. Сейчас мои доходы совпадают с расходами. Любое увеличение трат приведет к тому, что баланс нарушится, и я тут же попаду под санкции. Все наши клубы попадали под штрафы — за исключением ЦСКА. И мы их платить не будем, потому что у нас все нормально. Но это наручники, которые нам придумал УЕФА.

— То есть, Мбаппе не купить, даже если очень захотеть?

— Никогда.

— Тем не менее, мы слышали, что летом речь идет о пяти-шести новичках и сумме на их приобретение в 25−30 миллионов евро.

— Я не знаю об этом ничего. Трансферный план будем обсуждать в конце мая.

— Уже затрагивали тему будущей селекции в разговорах с Каррерой?

— Мы что, не знаем, какие позиции необходимо укреплять? Прекрасно знаем! Но вам не скажем. Да, усиление будет. Насколько эффективным — зависит от нашей селекционной службы. От Карреры, от Родионова.

— Кстати, кто занимается этим направлением после ухода Дмитрия Попова?

— Родионов. Фактически он исполняет функции спортивного директора — контролирует всю вертикаль. Но последнее слово — за главным тренером.

ПРОМЕС НЕ ХОЧЕТ СЕЙЧАС УХОДИТЬ ИЗ «СПАРТАКА»

— Вы сказали о возможных приобретениях. А что будет с лидером команды Квинси Промесом? Он не уйдет?

— Вы уверены, что будете жить в ближайшие пять лет?

— Хотелось бы.

— Вот я примерно так же отвечу на ваш вопрос. Хотелось бы, чтобы остался. Причем не вижу причин, по которым голландец должен уйти. Сегодня Квинси — наш самый высокооплачиваемый футболист, забил много голов и получит свои бешеные бонусы, он счастлив в команде. При этом видит пример других ребят, которые рано уехали, например, в Англию, и вернулись оттуда ни с чем. Для Промеса сейчас важно успешно выступить в Лиге чемпионов. После этого, через год, он, возможно, уйдет. И то не факт.

— Сколько должны предложить за Квинси сейчас, чтобы вы с ним расстались?

— У него в договоре записана фиксированная выкупная цена. Очень высокая.

— 30 миллионов?

— Больше. Если ее предложат — ничего не сделаешь. Это контракт.

— Цена для всех одинаковая или для Китая еще выше?

— В два раза. Это большая сумма. Но главное, чтобы сам футболист хотел сменить клуб. А он не хочет.

— Он вам об этом говорил?

— Конечно.

Массимо КАРРЕРА и Денис ГЛУШАКОВ. Спорт-Экспресс

МОЖЕШЬ НЕ ДАВАТЬ ПЕНАЛЬТИ? НЕ ДАВАЙ!

— Как вы реагировали на то, когда «Спартаку» по ходу чемпионата долго не назначали пенальти в ворота соперников.

— Да никак. Я привык. Знаете с самого начала, когда пришел в «Спартак» — можете спросить у Карпина, он это подтвердит — запретил работать с судьями и другими командами. Все это знают. Мы никогда этим не занимались и не будем. Потому что противно за свои деньги получать результат такими способами.

— А как же ваша фраза: нельзя жить в обществе и быть свободным от него?

— Можно изменить среду этого общества. Я всегда пытался. Мы каждый раз жестко реагировали на все нечестные действия. Помните нашу реакцию, когда Кулалаев нас прибил с «Томью» (речь об игре 2006 года «Томь» — «Спартак» — 2:2. — Прим. «СЭ»). Потом он долгие годы не судил. Благодарен за поддержку, которую получили, когда убрали арбитра Сергея Иванова. А он потом вышел и снова всех удивил.

— Вы имеете в виду матчи «Зенит» — «Спартак» (4:2) и потом «Локо» — «Амкар» (3:3)?

— Да. Судьи тоже люди, все понимают, все видят. И те из них, кто, скажем так, был не совсем честным по отношению к себе, уже к матчам не привлекаются. При прочих равных у нас сегодня судейство европейского уровня. Если совершаются ошибки, то такие, как на Западе. Сейчас не могу сказать, что этот рефери условно принадлежит команде «Х», а этот — команде «У». А ведь так было в 2004—2005 годах, когда все арбитры были «расписаны» по клубам. Но там не было судьи «Спартака». Ни одного. И сломать эту систему оказалось очень тяжело.

— А чьи были?

— Когда лет через 10−15 буду писать мемуары — там все расскажу.

— Мы готовы помочь.

— Хорошо, подходите через 15 лет.

— После одной из встреч с ЦСКА вы сказали, что сделаете все, чтобы арбитр Сергей Карасев не работал в премьер-лиге…

— Он пока «Спартак» не судит. Это хорошо. Хотя Карасев прекрасно провел последний матч ЦСКА — «Локо». Никаких вопросов. Умеет, если надо.

— Как вы реагировали на то, что глава судейского корпуса Валентин Иванов ушел после игры «Зенит» — «Спартак»? Можно ли сказать, что это произошло в результате вашего давления?

— Есть судейский комитет, есть РФС, премьер-лига, которые занимаются оценкой арбитров. Мы, как вы помните, вообще никаких оценок не давали — не должны этого делать. По подборке, которую потом выложили стало понятно, как человек сажает на свисток и убивает. Помню в нулевые годы случались матчи с ЦСКА, когда соотношение свистков условно говоря оказывалось 24 на 6. Ну и что это за дерби? Такое бывает вообще? А такие матчи были, чего скрывать. И мы еще в этой ситуации брали вторые места.

— Как оцените нынешнего главу судейского корпуса Андрея Будогосского?

— Это очень грамотный методист. С его приходом ситуация начала выправляться. Очень хорошо, что в последних турах стало меньше разговоров про судейство. Если Будогосскому дадут поработать какой-то период времени, думаю, появится плеяда новых судей. Да, они будут ошибаться, также как ошибаются игроки и тренеры, как все мы. Но это будут именно ошибки, а не предвзятость. Это очень важно. На мой взгляд, работа направлена именно на это. У меня есть рекомендация судьям и журналистам. Часто пишут — вот тут нужно назначить пенальти, потому что было касание. Например, когда играли с «Уфой», Кутепов коснулся игрока соперника и тот упал. Но разве футбол — это бесконтактный вид спорта? Вроде бы контактный… Мне понравилось, как сделали в Англии. У них вначале тоже были жесткие рекомендации, а потом ввели негласное правило: «Если можно не давать пенальти — не давай». Можно не фиксировать нарушение — не фиксируй. Можно не фиксировать офсайд — не фиксируй. А не наоборот. Это совсем другая идеология. Так создается контактная быстрая игра. Когда наши команды попадают в Лиге чемпионов на английского или немецкого арбитра, они теряются, поскольку не привыкли к такому судейству.

Приведу пример с Дзюбой. У нас он не забивал столько, сколько в «Зените». Почему? Там ему стали давать бороться. А в «Спартаке» на любое касание, когда защитник поднимал ножки и падал, тут же следовал свисток. А в Питере он, в силу определенных причин, от этого освобожден и стал совершенно другим игроком. Каким и должен быть мощный форвард, главное для которого — голы. Еще раз хочу передать эту мысль: можно здесь не давать пенальти? Зачем дали? Можно было не назначать штрафной? Зачем назначили? Можно было не удалять игрока? Зачем удалили? Все это идет на благо развитию футбола. Судья из центральной фигуры матча превращается в человека, который его обслуживает.

Артем ДЗЮБА и Артем РЕБРОВ. Спорт-Экспресс

ЕСЛИ ВСТРЕТИМСЯ С ДЗЮБОЙ, ТО ПОЖМЕМ ДРУГ ДРУГУ РУКИ

— Вы упомянули Артема Дзюбу. Расскажите правду о его уходе?

— Нет. Не хочу. Желаю ему успехов в сборной, надеюсь, он оклемается от своих болячек. Если Дзюбы не выступит на Кубке конфедераций, его будет очень не хватать. Лучше форварда у нас нет.

— Есть Смолов.

— Он другой.

— Обида на Дзюбу осталась?

— Конечно, что скрывать. Я его помню с юного возраста. Так же сейчас за Аязом Гулиевым наблюдаю и жду, когда он раскроется.

— Есть снимок где вы стоите с Гулиевым…

— Я ему вручал ключи, когда мы академию в Сокольниках открывали. Также и Дзюбу знаю с детских лет и очень на него рассчитывал.

— Увидите его — руку пожмете?

— Почему нет? Также как и он мне. Между нами нет никакой вражды. Были эмоции. Но футбол и есть эмоции. Это нормально, это шоу.

— Его возвращение в «Спартак» не исключено?

— Никогда не говори «никогда»….

— Как вы отнеслись к той истории, когда Дзюба назвал болельщиков «Спартака» «сектой»?

— А что такое «секта» — это плохо или хорошо? Вопрос трактовки. Мне не обидно.

— Если вас назовут «главой секты», не обидитесь?

— Я не глава секты. Да, сегодня самая мощная и организованная армия болельщиков у «Спартака». Какие бы ВЦИОМы под это дело не подкладывали. Все видят, как заполняется стадион. Все видят, как люди совершенно спонтанно пришли праздновать чемпионство в Тушино и что вообще творилось в эту ночь в Москве. Все видят 3−5 тысяч человек на выездах. Болельщики — наш основной фонд и база, на которой строится команда. Можете назвать их, как угодно. Для меня лично — это братство.

ИДЕАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ — 12 КЛУБОВ В РФПЛ

— Вы выступали против видеоповторов, а сейчас премьер-лига начинает эксперимент с технологиями.

— Только глупый человек не меняет своей позиции. Теперь считаю, что наступает время видео. Просто нужно сделать это не как в хоккее — гол забили и пять минут решают засчитывать или нет. Это должно быстро фиксироваться. Мгновенно.

— На «Открытие Арене» ведь установят эту систему для игр Кубка конфедераций…

— Мы все оставим.

— Вы говорили об идее пенсии для судей. Как у американских полицейских.

— Прекрасная мысль. Она должна быть реализована.

— С того интервью прошло 10 лет…

— Здорово, что снова вернулись к этой теме. Знаю, что Виталий Мутко ее озвучил.

— Ещё вы говорили о проблеме договорных матчей в российском футболе.

— Сейчас ее нет. С появлением переходных встреч такая практика потеряла смысл. Сейчас никто не застрахован от вылета. Понимаю, какое гигантское количество договорных игр было 10 лет назад и как обстоит дело теперь. Небо и земля.

— Вы были противником расширения премьер-лиги.

— И сейчас так считаю. Есть две разные вещи: популяризация футбола и бизнес. С точки зрения бизнеса — идеальная модель: 12 команд, которые играют в два круга, а потом делятся на первую и вторую шестерки и проводят финальный турнир. 36 матчей, при этом на 30-ти будут аншлаги. На моем стадионе, у «Зенита», в Краснодаре.

— Но матчи второй шестерки будут мало кому интересны…

— Не надо туда попадать. Тогда игра станет более жесткой. Но это только моя точка зрения. Коммерчески это самый идеальный вариант. Если появится еще несколько таких клубов, как «Краснодар», а не лифтов, как «Томь», у которой то есть деньги, то нет и всем миром собирают. А смысл? Пять тысяч на стадион приходят! Посмотрите, какая посещаемость у новых команд. В Уфе — 6−7 тысяч. Зачем такие нужны? Да, они развивают футбол, но ты добейся, чтобы хотя бы 10−15 тысяч посещаемость была, чтобы ты мог от зрителей существовать. Это один подход. А так… Для кого играть, для губернаторов.

7 мая. Москва. Стихийное празднование болельщиками "Спартака" чемпионства у стен "Открытия Арены". Спорт-Экспресс

С 2015 ГОДА ОТОШЕЛ ОТ ОПЕРАТИВНОГО РУКОВОДСТВА

— В конце 2015 года вы сделали резонансное заявление — «доверяю управление клубом профессионалам». Что это было?

— То, что я реально отошел от дел. До этого вынужден был очень плотно вмешиваться в управление, решать очень много вопросов. А после того заявления прекратил это делать. Понятно, что кто платит, тот и заказывает музыку. Но сегодня реально всеми спортивными вопросами занимается Родионов. Всеми финансовыми — Жирков. Все! Я с ними встречаюсь может быть один раз в две-три недели. Какие-то вещи обсуждаем в рамках бюджета — выполняется он или нет. То есть от оперативного управления, когда тот же Карпин приходил чуть ли не каждый день согласовывать те или иные делали — такого нет. Я не хочу в это лезть. И слава Богу.

— Общественность восприняла это по-другому. Многие посчитали, что вы чуть ли ни продаете «Спартак»…

— Я сказал то, что сказал. Одним из факторов этого стало, что я ушел из медиа-пространства. Это потеряло всякий смысл, поскольку теперь не занимаюсь оперативными вопросами. Да, встречаюсь в раздевалке с игроками. Один раз приезжаю на сборы. Все. Остальное делает главный тренер и административный аппарат.

— Вы сами решили уйти из медиа-пространства?

— Да.

— Увидели неадекватную реакцию, что к вашим словам стали цепляться?

— Любые поступки должны быть направлены на получение какого-то результата или действия. В этой ситуации мое молчание было гораздо более эффективным, чем слова.

— Вы сказали, что селекцией занимается Родионов. А Юхан Гераскин, Марко Трабукки?

— Юхан работает вместе с генеральным директором — это одна команда. Трабукки — просто агент. И друг главного тренера. Но никакого влияния на селекцию не имеет.

— Просто ходят разговоры, что вы готовите покупку «икры».

— Крупный трансфер сейчас просто невозможен. Просто потому, что у нас нет такого права согласно правилам финансового фэйр-плей.

— А для «Спартака» крупный трансфер — это сколько?

— 10−15 миллионов евро. Ведь покупка — это не просто найти игрока на transfermarkt. Это еще и фиксированная зарплата, бонусы, агентские выплаты… Со всем этим изначальные 10 миллионов легко вырастают до 30. А то и до 40. Мне же сейчас нужно переподписать несколько футболистов, зарплата которых серьезно увеличится. А источники дохода ограничены. Да, есть спонсорские контракты, есть болельщики. Но основные субсидии, которые даем команде, лимитированы правилами УЕФА.

— Какова роль «ЛУКОЙЛа» в жизни «Спартака»?

— Это основной титульный спонсор, который приносит примерно 20 процентов от всех доходов. 22 мая компания примет команду в своем офисе. Игроки, конечно, опечалятся, что в отпуск придется уйти немного позже, но такая встреча очень важна. Тем более 99 процентов работников «ЛУКОЙЛа» — спартаковские болельщики.

— Вы упомянули Александра Жиркова. У многих создалось впечатление, что с его приходом в Совет директоров многое в клубе стало налаживаться. Насколько на ваш взгляд велика именно его роль в успехах?

— Безусловно, очень велика. Финансово-административное управление сосредоточено на нем. Он — очень сильный менеджер. Прошел школу одного очень серьезного банка, был руководителем крупнейшего пенсионного фонда. Поэтому умеет ставить бизнес и в то же время держаться в стороне от спорта. За спорт отвечает профессионал. Родионов Сергей. Поэтому появился порядок, отстроился бюджет. Очень жестко контролируются все финансовые потоки. Это заслуга Жиркова.

7 мая. Москва. Леонид Федун сделал счастливыми миллионы болельщиков. Спорт-Экспресс

С ЧЕМПИОНСТВОМ ПОЗДРАВИЛИ БЕРДЫЕВ И АБРАМОВИЧ

— Какие чувства испытываете, глядя на то, что происходит со стадионом в Санкт-Петербурге?

— Никаких. Меня интересует «Открытие Арена».

— На ней много проблем, связанных с Кубком конфедераций и чемпионатом мира?

— Никаких. Все нормально. Были вопросы с установкой wi-fi для зрителей — мы их решим. Как и с камерами. Все нормально, не переживайте.

— Контракт на название «Открытие Арена» близок к завершению?

— Он заключен до конца 2018 года.

— Уже есть новые варианты?

— Еще полтора года. В бизнесе это очень большой срок.

— Почувствовали после победы зависть со стороны конкурентов?

— Еще не успел.

— Вас поздравил кто-то из конкурентов?

— Пока из всех, кого я идентифицировал — иногда ведь сообщения с незнакомых номеров приходят- поздравили Бердыев и вроде бы Абрамович. Там просто сообщение без подписи. Но я примерно догадываюсь, чей это телефон.

— Поздравление от Бердыева стало неожиданностью, учитывая то, что происходило прошлым летом?

— Давайте не будем сегодня вновь поднимать тему Бердыева.

Максим МАКСИМОВ, Сергей ЕГОРОВ, Вячеслав КОРОТКИН

со Сретенского бульвара.