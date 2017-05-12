В Перми «Спартак» встретили более сотни фанатов

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Чествовать нового чемпиона России собрались как местные поклонники, так и иногородние, приехавшие за день до матча. Горели файеры, гремел салют, футболисты и тренерский штаб сразу же попали в объятия публики, а в воздухе еще долго раздавалось «Мы чемпионы!». Отметим также, что вдоль шоссе, ведущего из аэропорта в город, местный коллектив болельщиков накануне нарисовал граффити на всю стену: «Вот “Спартак” наш снова чемпион!».