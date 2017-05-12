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12 мая 2017, 19:15 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

В Перми «Спартак» встретили более сотни фанатов

Больше ста болельщиков встретили «Спартак» в Перми по прибытии команды в отель из аэропорта.

Больше ста болельщиков встретили Спартак в Перми по прибытии команды в отель из аэропорта. Увеличить
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Чествовать нового чемпиона России собрались как местные поклонники, так и иногородние, приехавшие за день до матча. Горели файеры, гремел салют, футболисты и тренерский штаб сразу же попали в объятия публики, а в воздухе еще долго раздавалось «Мы чемпионы!». Отметим также, что вдоль шоссе, ведущего из аэропорта в город, местный коллектив болельщиков накануне нарисовал граффити на всю стену: «Вот “Спартак” наш снова чемпион!».

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«Тосно» хочет заявить стадион «Звезда» в Перми в качестве резервной арены

«Тосно» хочет заявить стадион «Звезда» в Перми в качестве резервной арены

МОСКВА, 12 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футбольный клуб «Тосно» хочет заявить домашний стадион пермского «Амкара» «Звезда» в качестве второй резервной арены, чтобы пройти лицензирование. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба Вячеслав Матюшенко.
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