ЦСКА объявил стартовый состав на матч с тульским «Арсеналом»
ЦСКА объявил стартовый состав на домашний матч 28-го тура российской
Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом». Игра пройдёт в Москве на стадионе «ВЭБ Арена — Арена ЦСКА».
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ЦСКА: Акинфеев, Васин, Игнашевич, В. Березуцкий, Щенников, Фернандес, Вернблум, Головин, Натхо, Чалов, Витиньо.
Запасные: Помазун, Овчинников, Тошич, Миланов, Ионов, Набабкин, Гордюшенко, Жамалетдинов, Хосонов, Кучаев.
Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
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