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12 мая 2017, 18:35 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

ЦСКА объявил стартовый состав на матч с тульским «Арсеналом»

ЦСКА объявил стартовый состав на домашний матч 28-го тура российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом». Игра пройдёт в Москве на стадионе «ВЭБ Арена — Арена ЦСКА».

ЦСКА объявил стартовый состав на домашний матч 28-го тура <span class=error>РФПЛ</span> с тульским Арсеналом. Увеличить
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ЦСКА: Акинфеев, Васин, Игнашевич, В. Березуцкий, Щенников, Фернандес, Вернблум, Головин, Натхо, Чалов, Витиньо.

Запасные: Помазун, Овчинников, Тошич, Миланов, Ионов, Набабкин, Гордюшенко, Жамалетдинов, Хосонов, Кучаев.

Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.

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