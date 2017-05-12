«Тосно» хочет заявить стадион «Звезда» в Перми в качестве резервной арены
МОСКВА, 12 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футбольный клуб «Тосно» хочет заявить домашний стадион пермского «Амкара» «Звезда» в качестве второй резервной арены, чтобы пройти лицензирование. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба Вячеслав Матюшенко.
В пятницу завершился процесс лицензирования клубов Российской футбольной
«Лицензирование в процессе, просто у нас нет договора со стадионом, он будет в понедельник. Нужен формальный договор. С «Петровским» он будет после Кубка конфедераций. Может быть, сейчас договоримся с «Амкаром» и заявим вторым резервным стадионом «Звезду», — сказал Матюшенко.
Стадион «Звезда», на котором свои домашние матчи проводит пермский «Амкар», вмещает 17 тысяч зрителей.
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