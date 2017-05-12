«Тосно» хочет заявить стадион «Звезда» в Перми в качестве резервной арены

В пятницу завершился процесс лицензирования клубов Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). По его итогам «Тосно» не получил лицензию, потому что не имел договора с резервным стадионом. Ранее сообщалось, что «Тосно» хочет заявить в качестве резервной арены стадион «Петровский» в Санкт-Петербурге.

«Лицензирование в процессе, просто у нас нет договора со стадионом, он будет в понедельник. Нужен формальный договор. С «Петровским» он будет после Кубка конфедераций. Может быть, сейчас договоримся с «Амкаром» и заявим вторым резервным стадионом «Звезду», — сказал Матюшенко.

Стадион «Звезда», на котором свои домашние матчи проводит пермский «Амкар», вмещает 17 тысяч зрителей.