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12 мая 2017, 17:31 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

«Тосно» хочет заявить стадион «Звезда» в Перми в качестве резервной арены

МОСКВА, 12 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футбольный клуб «Тосно» хочет заявить домашний стадион пермского «Амкара» «Звезда» в качестве второй резервной арены, чтобы пройти лицензирование. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба Вячеслав Матюшенко.

В пятницу завершился процесс лицензирования клубов Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). По его итогам «Тосно» не получил лицензию, потому что не имел договора с резервным стадионом. Ранее сообщалось, что «Тосно» хочет заявить в качестве резервной арены стадион «Петровский» в Санкт-Петербурге.

«Лицензирование в процессе, просто у нас нет договора со стадионом, он будет в понедельник. Нужен формальный договор. С «Петровским» он будет после Кубка конфедераций. Может быть, сейчас договоримся с «Амкаром» и заявим вторым резервным стадионом «Звезду», — сказал Матюшенко.

Стадион «Звезда», на котором свои домашние матчи проводит пермский «Амкар», вмещает 17 тысяч зрителей.

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МАНАМА, 12 май. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. «Тосно» сможет проводить домашние матчи чемпионата Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) только в том регионе, в котором зарегистрирован. Об этом ТАСС сообщил президент РФПЛ Сергей Прядкин.
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