Карасев сообщил, что получил хорошие оценки за работу на последних матчах РФПЛ

Ранее издание «Спорт-Экспресс» сообщило, что Карасев может быть переведен из категории «Про» в категорию «А» из- за серьезных ошибок в последних матчах чемпионата России. Издание отмечает, что арбитр мог допустить ошибки в матчах 24-го и 26-го туров чемпионата России между «Томью» и «Оренбургом», а также «Крыльями Советов» и «Оренбургом» соответственно.

Как сообщил ТАСС глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Андрей Бутенко, решение о переводе арбитра в другую категорию принимает департамент судейства и инспектирования РФС, а судейский комитет является исполнителем.

«В этом сезоне была игра “Терек” — “Уфа”, после которой комиссия посчитала, что я не прав. После этого я пропустил игру, долго не судил, потому что был на сборе, затем Лига Европы. После этого я приступил судить матчи, в которых инспекторы мне выставляли хорошие оценки. Моя работа судить, инспектора — оценивать, а дальше уже решают комиссия и департамент», — сказал Карасев.

«Мне ребята утром написали, спросили, что это такое. Но я не владею информацией, мне никто ничего официально не говорил, я не получал писем, этот вопрос надо задавать источнику, который распространил информацию. Я сегодня улетаю в Южную Корею, все мои мысли связаны с тем, чтобы хорошо провести там турнир», — подчеркнул арбитр.

Матч между «Томью» и «Оренбургом» (1:2) состоялся 23 апреля в Томске. Игра «Крылья Советов» — «Оренбург» (1:1) прошла 1 мая в Самаре.