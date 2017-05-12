«Амкар» vs спартаковский рекорд и прощание Лоськова. Интриги тура РФПЛ

ЦСКА — АРСЕНАЛ

Прогноз Winline — П1 1.26 — Н 5.12 — П2 11.0

Сохранит ли ЦСКА вторую строчку? Спорт-Экспресс

Если не считать возможного рекорда Игоря Акинфеева по числу «сухих» матчей в одном чемпионате, интриги в стартовой игре тура исключительно спортивные. Благо, мотивация у обоих соперников запредельная, хотя уровень — разный. К тому же у «оружейников» есть очевидные проблемы с гостевыми матчами, и их тянет вниз багаж из восьми кряду поражений на чужих полях. Сумеет ли «Арсенал» сотворить чудо и избежать девятой осечки? Верится в это с трудом. Тем более, ЦСКА выиграл у туляков все три официальных матча с общим счетом 7:2 и вряд ли свое упустит.

УРАЛ — КРАСНОДАР

Прогноз Winline — П1 3.75 — Н 3.18 — П2 2.00

Футбол Премьер-лига 2016/2017 Тур 28, 13.05.2017, 12:00 -:- Урал Краснодар

«Быки» едут в город, где недавно разбились их кубковые мечты, и где два пенальти — по ходу матча и в серии 11-метровых — не реализовал Смолов. Впрочем, перезапустивший в свое время карьеру в Екатеринбурге, но не жалеющий «шмелей» бомбардир (6 голов в трех официальных встречах) в субботу не сыграет из-за дисквалификации. Так что главная интрига применительно к гостям касается того, кто и как заменит лучшего игрока команды, у которой есть очевидные проблемы с результативностью в гостях. А поклонников «Урала» интересует: сможет ли их любимая команда выйти из штопора и прервать серию из пяти проигранных официальных матчей?

АМКАР — СПАРТАК

Прогноз Winline — П1 3.58 — Н 3.13 — П2 2.08

Побьет ли Массимо КАРРЕРА рекорд Олега Романцева? Спорт-Экспресс

Еще за несколько туров до этой игры из стана пермского клуба раздавались громкие заявления с обещанием отменить чемпионский праздник красно-белых. Но «Спартак» уже чемпион, и именно в таком статусе в Пермь вернется выросший в «Амкаре» в одного из самых перспективных защитников страны Джикия. Возможно, наконец-то сыграет за москвичей и другой недавний пермяк Селихов. Теперь им и их одноклубникам нужно соответствовать новому статусу, которые не подразумевает пятен на выглаженном чемпионском смокинге. Посмотрим заодно, как команда отреагирует на эмоциональный поступок Массимо Карреры, отказавшегося от общения с прессой после бледной игры с «Томью». И заодно поймем: реально ли «Спартак» готов замахнуться на рекорд по набранным за один чемпионат очкам?

КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ — ЗЕНИТ

Прогноз Winline — П1 4.53 — Н 3.43 — П2 1.76

Футбол Премьер-лига 2016/2017 Тур 28, 13.05.2017, 16:00 -:- Крылья Советов Зенит

Пытающиеся вскочить на подножку лигочемпионского поезда команда Мирчи Луческу едет в гости к предельно мотивированной и цепляющейся за место в премьер-лиге команде. Для сине-бело-голубых это не первый такой весенний опыт, и относительно недавно они добились стопроцентного результата в Оренбурге и Томске. Получится ли повторить его в Самаре? Там хозяева не могут победить на протяжении пяти туров (=4−1), зато перед этим «Крылья» прогремели на всю Россию, деклассировав оборону будущего чемпиона «Спартака». Именно о той игре нужно вспомнить подопечным Вадима Скрипченко, чтобы волжане имели шанс обыграть «Зенит» впервые с 9 апреля 2006 года, а празднование 75-летия клуба не получилось грустным. А еще интересно: получат ли шанс и сумеют ли проявить себя сменившие зимой Самару на Санкт-Петербург Молло с Цаллаговым?

ЛОКОМОТИВ — ОРЕНБУРГ

Прогноз Winline — П2 1.92 — Н 3.19 — П2 4.07

Каким будет возвращение Дмитрия ЛОСЬКОВА на поле? Спорт-Экспресс

В отличие от сражающегося за продление прописки в элитном обществе «Оренбурга», железнодорожники главную задачу сезона успешно решили, завоевав Кубок России и путевку в групповой турнир Лиги Европы. Хотя, у команды Юрия Семина сохраняется мотивация, ведь в субботу на поле в последний раз в карьере должен выйти на поле один из тренеров «Локо» Дмитрий Лоськов. Это будет красивая история прощания с футболом, приправленная персональным рекордом одного из лучших футболистов в истории премьер-лиги. И команда просто обязана не испортить участнику двадцати чемпионатов России праздник, наконец-то одержав в турнире первую весеннюю победу. Получится ли это в дуэли с соперником, который оба официальных матча с москвичами завершил вничью, и будет вгрызаться в результат?

ТОМЬ — ТЕРЕК

Прогноз Winline — П1 8.15 — Н 4.23 — П2 1.39

Приблизит ли Рашид РАХИМОВ «Терек» к Лиге Европы? Спорт-Экспресс

Сибиряки начинают церемонию прощания с премьер-лигой серией домашних матчей. На родном «Труде» команда Валерия Петракова весной уже преподносила сюрпризы, обыгрывая «Амкар» и добиваясь ничьей с «Рубином». Найдется ли у томичей, чем удивить «Терек», которому они, пусть и совсем в другом составе, не уступили в ноябре в Грозном? Тогда, кстати, сибиряки прервали трехматчевую победную серию команды Рашида Рахимова. Точно такая же в активе гостей и сейчас, и они, видя перед глазами все более реальную возможность пробиться в Лигу Европы, настроены не наступать на те же грабли и выдать лучший в сезоне отрезок.

УФА — АНЖИ

Прогноз Winline — П1 2.45 — Н 2.90 — П2 3.06

Сможет ли «Уфа» Сергея СЕМАКА вновь не пропустить? Спорт-Экспресс

Лишь самый первый матч этих соперников в премьер-лиге завершился вничью 1:1. В трех последующих поединках «Уфа» не просто побеждала, а сохраняла свои ворота на замке. В том числе и в мартовском кубковом четвертьфинале. В нем ворота «Анжи» впервые после расставания с башкирской командой защищал Юрченко. Вратарский вопрос актуален и сейчас, ведь теперь уже за хозяев против недавних одноклубников сыграет один из лучших голкиперов премьер-лиги Беленов. Знает ли он все секреты махачкалинцев, либо те за время совместной работы сами подметили слабости в практически безукоризненной игре Александра?

РОСТОВ — РУБИН

Прогноз Winline — П1 1.66 — Н 3.34 — П2 5.62

Футбол Премьер-лига 2016/2017 Тур 28, 14.05.2017, 19:00 -:- Ростов Рубин