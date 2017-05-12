Промес покинет «Спартак», если получит предложение из топ-клуба на роль основного игрока
Полузащитник «Спартака» Квинси Промес, скорее всего, останется в клубе, сообщает официальный сайт «Матч ТВ».
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
25-летнего голландца все устраивает в России. Более того, он всерьез рассматривает вариант приобретения недвижимости в Москве.
Трансфер Промеса в Европу возможен только в двух случаях: новая команда должна играть в Лиге чемпионов, а также быть на ведущих ролях в национальном чемпионате.
Промес не будет рассматривать вариант перехода в
Напомним, с августа 2014 года Промес провел за «Спартак» 87 матчей и забил 42 гола. Третий год подряд он является лучшим бомбардиром команды.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter