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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29719133/
12 мая 2017, 14:01 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

ЦСКА получил лицензии РФС и УЕФА на следующий сезон

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Московский футбольный клуб ЦСКА получил лицензии от Российского футбольного союза (РФС) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на выступления в сезоне-2017/18. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«На днях состоялось заседание комиссии РФС по лицензированию. По его итогам ПФК ЦСКА получил лицензию для участия в соревнованиях под эгидой РФС и УЕФА», — говорится в сообщении.

В текущем розыгрыше чемпионата России ЦСКА занимает вторую строчку и имеет шансы на попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон. Московский клуб уже досрочно обеспечил себе участие во втором по значимости клубном турнире под эгидой УЕФА в сезоне-2017/18 — Лиге Европы.

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