ЦСКА получил лицензии РФС и УЕФА на следующий сезон

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«На днях состоялось заседание комиссии РФС по лицензированию. По его итогам ПФК ЦСКА получил лицензию для участия в соревнованиях под эгидой РФС и УЕФА», — говорится в сообщении.

В текущем розыгрыше чемпионата России ЦСКА занимает вторую строчку и имеет шансы на попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон. Московский клуб уже досрочно обеспечил себе участие во втором по значимости клубном турнире под эгидой УЕФА в сезоне-2017/18 — Лиге Европы.