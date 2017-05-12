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12 мая 2017, 14:07 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Леонид Федун: Каррера получит дополнительные бонусы

Владелец «Спартака» Леонид Федун принял у себя журналистов «СЭ» и дал большое эксклюзивное интервью. Приводим часть разговора, который касался Массимо Карреры и будущей селекции.

Владелец Спартака — о будущем <span class=error>Массимо</span> <span class=error>Карреры</span>. Увеличить
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© РИА "Новости"

— Сумеет ли сейчас команда повторить успех и добиться чего-то в Лиге чемпионов, зависит от того, сможем ли мы эффективно разместить деньги и купить тех футболистов, которые на маленькую ступеньку, но приподнимут наш уровень, — рассказал Федун. — Потому что есть несколько слабых мест, которые требуют усиления.

— Уже затрагивали тему будущей селекции в разговорах с Каррерой?

— Мы что, не знаем, какие позиции необходимо укреплять? Прекрасно знаем! Но вам не скажем. Да, усиление будет. Насколько эффективным — зависит от нашей селекционной службы. От Карреры, от Родионова.

— Мы слышали, что летом речь пойдет о пяти-шести новичках и сумме на их приобретение в 25−30 миллионов евро…

— Я не знаю об этом ничего. Трансферный план будем обсуждать в конце мая.

— Правда, что у Карреры остался год контракта?

— Да. И мы полностью удовлетворены друг другом. Он получит дополнительные бонусы, которые даже не предусмотрены соглашением.

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