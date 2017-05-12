Леонид Федун: Каррера получит дополнительные бонусы
Владелец «Спартака» Леонид Федун принял у себя журналистов «СЭ» и дал большое эксклюзивное интервью. Приводим часть разговора, который касался Массимо Карреры и будущей селекции.
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Видимо, что-то случилось...
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— Сумеет ли сейчас команда повторить успех и добиться
— Уже затрагивали тему будущей селекции в разговорах с Каррерой?
— Мы что, не знаем, какие позиции необходимо укреплять? Прекрасно знаем! Но вам не скажем. Да, усиление будет. Насколько эффективным — зависит от нашей селекционной службы. От Карреры, от Родионова.
— Мы слышали, что летом речь пойдет о
— Я не знаю об этом ничего. Трансферный план будем обсуждать в конце мая.
— Правда, что у Карреры остался год контракта?
— Да. И мы полностью удовлетворены друг другом. Он получит дополнительные бонусы, которые даже не предусмотрены соглашением.
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