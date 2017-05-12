«Спартак» похож на «Ювентус». Форвард «Крыльев», который играл у Карреры и Конте
Нападающий «Крыльев Советов» Кристиан Паскуато — о голе за «Ювентус», «Спартаке» Карреры, обычном Балотелли и особенном Конте.
«На бумаге “Зенит” — самая сильная команда чемпионата»
— В последнем матче вы смогли одержать очень важную победу над «Уралом». После игры появилось ощущение, что теперь сможете остаться в
— У нас всегда было это ощущение. Не могу даже представить ситуацию, при которой «Крылья Советов» заслуживают вылета. В нынешнем сезоне нам действительно непросто, но в борьбе за выживание еще ничего не решено.
— В этом году вы забивали ЦСКА, «Спартаку» и «Зениту».
— Мне повезло, потому что забивать таким сильным командам никогда не бывает просто. А в этом сезоне это получилось удачно и достаточно красиво.
— Вы обыграли «Спартак» 4:0, а он стал чемпионом. «Спартак» все равно самая сильная команда нашего чемпионата?
— Думаю, самая сильная команда чемпионата
— Понимали, в какой футбол будет играть «Спартак» при Каррере?
— Я поработал вместе с Каррерой в «Ювентусе», когда главным тренером был Конте. Все знают, как Антонио работает и что хочет от команды, вообще Конте для меня особенный тренер, самый лучший. Менталитет и психология «Спартака» в этом сезоне очень похожи на тот «Ювентус». И это все заслуга Карреры, он выиграл
— Что говорят сейчас о Каррере в Италии?
— Понятия не имею, но я уверен — эта победа поднимет его репутацию не только в Италии, но и во всем мире.
— Понимаете, что происходит с вашим ближайшим соперником «Зенитом»? Они в последнее время играют не очень удачно.
— «Зенит» остается величайшей командой, несмотря на то, что он уже не смог достичь нужного результата в этом сезоне. Думаю, нам предстоит труднейший матч.
«Уход из “Ювентуса” — моя ошибка»
— Вернемся в август 2016 года. Как вы решились на переезд в Россию?
— Я отправился в Россию, потому что решил попробовать себя в другом чемпионате и получить новый опыт. Было непросто рассказать о своем решении семье и друзьям, потому что этот переезд означал, что мне придется оставить жену и детей в Италии. Но это возможность, от которой я не должен был отказываться.
— С какими трудностями столкнулись в России?
— Язык и холод. Все остальное в порядке. Присутствие других итальянцев очень облегчило мою самарскую жизнь.
— Вы оказались в «Ювентусе» в 2008-м, а вокруг Дель Пьеро, Буффон, Трезеге и Недвед.
— Это был сон наяву. Сон, в котором все звезды того времени рядом со мной.
— Кто из всех производил самое серьезное впечатление?
— Дель Пьеро. Абсолютно точно. Он был великолепен.
— «Крылья Советов» - ваша одиннадцатая аренда. В какой момент вы были ближе всего к тому, чтобы остаться в «Ювентусе» на сезон?
— В первый год Антонио Конте в «Ювентусе». Я провел отличную предсезонку и сыграл все товарищеские матчи очень хорошо. Я мог решать, остаться в «Ювентусе» или поехать в аренду в менее сильный клуб. И я совершил ошибку. Мне нужно было остаться, но я ушел в аренду в «Лечче», а потом в «Торино».
— Перед тем сезоном вы забили потрясающий гол за «Ювентус» в товарищеском матче против «Америки». Вспоминаете его?
— Я помню его так хорошо, как будто это я забил его вчера.
— При аренде в «Торино» понимали, что переходите во вражескую команду?
— Да, я представлял, что это может создать проблемы, но никаких угроз от болельщиков я не получал.
«Слышал об интересе «Зенита» и «Спартака»
— Вы вызывались в молодежную сборную Италии, где играли вместе с Марио Баллотели. У каждого есть своя история про этого парня.
— А лично я не помню абсолютно никаких странных вещей. Марио — нормальный парень.
— В «Пескаре» вы играли вместе с Матиа Погба, братом Поля.
— Он очень веселый. Думаю, у них вся семья такая. Но в тренировочном процессе он был большим профессионалом. Не знаю, какой Матиа в жизни, мы встречались не так часто.
— Какие у вас планы на следующий сезон? Ходит много слухов.
— Пока точно я ничего не знаю. Не буду скрывать, российский чемпионат мне очень нравится. Но пока это все слухи. Будем ждать, претворятся ли они в жизнь. Я слышал об интересе «Зенита» и «Спартака».
— И что думаете об этом?
— Честно говоря, поиграть в «Зените» или «Спартаке» — моя мечта.
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