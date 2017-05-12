Нас ждет крутая развязка! Кто представит Россию в еврокубках?

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Перед 28-м туром участие в еврокубках себе гарантировали три команды: «Спартак» — в Лиге чемпионов, «Зенит» и ЦСКА — как минимум в Лиге Европы, но обе борются за вторую путевку в Лигу чемпионов.

Лига чемпионов

«Спартак», выиграв чемпионат России, обеспечил себе участие в групповом этапе Лиги чемпионов. Красно-белые попадут в первую корзину вместе с остальными победителями ведущих европейских первенств.

На второе место, дающее право на третий квалификационный раунд ЛЧ, претендуют сразу три команды: ЦСКА, «Зенит» и «Краснодар».

У «Краснодара» шансы минимальны: нужно выиграть все три игры, а «Зениту» и ЦСКА все свои проиграть. При этом от краснодарцев зависит лишь один матч — против сине-бело-голубых.

«Зениту» для Лиги чемпионов обязательно нужна осечка ЦСКА. Если петербуржцы выиграют все три матча, им хватит даже одной ничьей армейцев. Если ЦСКА проиграет одну игру (а две других выиграет), «Зениту» все равно нужно побеждать трижды: в случае равенства очков у петербуржцев и москвичей выше будет армейский клуб из-за гола, который ЦСКА забил в гостях у «Зенита».

ЦСКА, чтобы снова попробовать силы в Лиге чемпионов, просто нужно не терять очки.

Календарь:

ЦСКА: 12.05 — «Арсенал» (дома), 17.05 — «Рубин» (на выезде), 21.05 — «Анжи» (дома).

«Зенит»: 13.05 — «Крылья Советов» (на выезде), 17.05 — «Краснодар» (дома), 21.05 — «Локомотив» (на выезде).

«Краснодар»: 13.05 — «Урал», 17.05 — «Зенит», 21.05 — «Томь» (все — на выезде).

Лига Европы

Положение претендентов на попадание в Лигу Европы за три тура до конца чемпионата России.

Место в Лиге Европы себе гарантировал «Локомотив», благодаря победе в Кубке России. А в чемпионате — «Зенит» и ЦСКА (но один из них, как известно, может попасть в Лигу чемпионов).

Остается одно вакантное место, на которое претендуют сразу четыре клуба — «Краснодар», «Терек», «Ростов» и «Уфа». Наименьшие шансы у «Уфы»: чтобы занять четвертое место, команде нужны три победы и поражения остальных конкурентов.

У «Терека» и «Ростова» прямо сейчас одинаковое количество очков, но команда из Грозного выше по количеству побед. «Тереку"/"Ростову», кроме своих побед, нужно, чтобы «Краснодар» проиграл хотя бы раз. «Ростову» для еврокубков нужна еще и осечка грозненцев (достаточно будет одной ничьей). Но если краснодарцы проиграют один матч, а в другом потеряют очки, у «Терека"/"Ростова» тоже будет право на такую же ошибку.

«Краснодару» просто нужно не терять очки в трех оставшихся матчах.

Календарь (все матчи пройдут 14.05, 17.05 и 21.05 соответственно):

«Терек»: «Томь», «Спартак», «Крылья Советов» (все — на выезде).

«Ростов»: «Рубин» (дома), «Анжи», «Оренбург» (обе — на выезде).

«Уфа»: «Анжи» (дома), «Оренбург» (на выезде), «Урал» (дома).