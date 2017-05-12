Майские интрижки. Михаил Борзыкин о последних интригах РФПЛ

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В КАКОМ МАТЧЕ СПАРТАКОВСКИЕ БОЛЕЛЬЩИКИ БУДУТ ПРАЗДНОВАТЬ ЧЕМПИОНСТВО?

«Спартак» — чемпион! Официально, окончательно и бесповоротно. Это произошло после того, как вечером 7 мая «Зенит» на своем новом стадионе проиграл «Тереку». Официально, неожиданно и сенсационно. Мало кто этого ждал, кроме разве что самых оптимистичных болельщиков красно-белых, которые сели смотреть питерский матч, запасшись пивом и закусками. Они уже отметили завоевание золотых медалей, а когда это сделают остальные?

Ответов как минимум три, и, судя по всему, все они верные. Во-первых, праздновать можно 13 мая (кто теперь скажет, что это несчастливое число?) в Перми, где «Спартак» будет играть против «Амкара». Гостям должны выделить 10 процентов мест на стадионе, то есть 1700 билетов, но на самом деле людей в красно-белом на арене соберется куда больше.

Во-вторых, и это будут самые массовые гуляния, 17 мая в Москве на встрече «Спартака» и «Терека», который как раз и оформил для москвичей золото. Наверняка все билеты будут проданы, а на стадионы мы не раз услышим громкое раскатистое «Мо-лод-цы!».

Ну и, в-третьих, 21 мая — «Арсенал» — «Спартак».

В первом круге «Спартак» с трудом победил «Амкар» — 1:0.

КТО ЗАЙМЕТ ВТОРОЕ МЕСТО — ЦСКА ИЛИ «ЗЕНИТ»?

В позапрошлом номере «ССФ» дал расклад на финиш сезона, назвав ЦСКА фаворитом гонки за серебро. Такой вывод был основан в том числе на том, что весной армейцы играют стабильно и демонстрируют футбол куда более высокого класса, чем совсем уж потускневшие питерцы.

Но чемпионат России — турнир жутко непредсказуемый: одного качества футбола здесь недостаточно, в расклад постоянно вмешиваются посторонние факторы, которые невозможно предвидеть. Так, «Зенит» одержал две победы — над «Оренбургом» и «Уралом» — во многом из-за грубых судейских ошибок. Каждый матч — скандал. А ЦСКА уступил «Спартаку» в дерби.

У ЦСКА все равно больше шансов получить путевку в Лигу чемпионов. У него проще календарь — матчи с аутсайдерами. Тогда как «Зениту» в двух последних турах предстоит сразиться с «Локомотивом» и «Краснодаром». Да и заслужили армейцы этот успех — не ныли весь сезон, а в футбол играли.

ОТПРАВЯТ ЛИ ЛУЧЕСКУ В ОТСТАВКУ?

Будущее румынского специалиста в «Зените», как видится, не сильно-то и зависит от исхода гонки за Лигу чемпионов.

Во-первых, есть понимание того, что со своей задачей Луческу не справился — не выжал весь потенциал из имеющегося состава, самого дорогого в премьер-лиге. Причем с каждым весенним месяцем становится только хуже: игра регрессирует, лидеры деградируют, мысль отсутствует, нервозность нарастает, микроклимат ухудшается….

Во-вторых, есть ощущение, что Луческу уже всем, включая руководство клуба, надоел. Публично, конечно, этот факт не признают. Хотя в интервью игроков недовольство тренером порой проскальзывает. Разве кому-то может нравиться это неутихающее нытье, бьющее по репутации всего «Зенита»? Эта жутко тоскливая пластинка вращается на граммофоне уже 9 месяцев. Уши завяли! Давно пора поставить что-то новое.

Наверняка «Зенит» приступил к поискам нового тренера. И когда прозвучит последний финальный свисток, Мирче пожмут руку и скажут: «Спасибо, до свидания».

ЦИФРА.

€ 3,5 млн В ГОД ЗАРПЛАТА МИРЧИ ЛУЧЕСКУ В «ЗЕНИТЕ». КОНТРАКТ ПО СХЕМЕ «2+1» ПОДПИСАН В МАЕ 2016 ГОДА.

СКОЛЬКО ЗАБЬЕТ ЛУЧШИЙ БОМБАРДИР?

Как и с чемпионской гонкой, от интриги осталась лишь иллюзия. Нападающий «Краснодара» Федор Смолов с 15 голами уверенно лидирует, опережая ближайшего преследователя Квинси Промеса («Спартак») на четыре забитых мяча.

С учетом того, что нынче нападающие, и не только, забивают очень мало (рекордно низкая результативность вообще главный тренд сезона), наивно ожидать, что в оставшихся турах в бомбардирской гонке произойдут серьезные перестановки.

Смолов во второй раз подряд станет самым результативным футболистом премьер-лиги. Показатель не самый впечатляющий — в прошлом сезоне он забил 20. Но, во-первых, в этом розыгрыше Федор прилично пропустил из-за травм. А так, конечно, наколотил бы больше. А во-вторых, он показал удивительную стабильность — ушел с поля без забитых мячей только в семи матчах чемпионата.

ЦИФРА.

89 УДАРОВ ПО ВОРОТАМ НАНЕС НАПАДАЮЩИЙ «КРАСНОДАРА» ФЕДОР СМОЛОВ. У БЛИЖАЙШЕГО ПРЕСЛЕДОВАТЕЛЯ СПАРТАКОВЦА КВИНСИ ПРОМЕСА — 68 (НА МОМЕНТ ОКОНЧАНИЯ 26-ГО ТУРА).

КТО ВЫЙДЕТ В ЛИГУ ЕВРОПЫ?

Определились четыре участника следующего еврокубкового сезона из пяти: «Спартак», «Зенит», «Локомотив» и ЦСКА. Пятую путевку получит команда, которая займет четвертое место в турнирной таблице. «Краснодар» или «Ростов».

Хочется, чтобы оба клуба представляли Россию на международной арене — заслужили это игрой в минувшем еврокубковом сезоне. Особенно «Ростов». Но — не судьба.

У «Краснодара» на финише нет легких матчей: он может потерять очки с любым соперником, даже с «Томью». «Ростов», напротив, набрал потрясающий ход — даже вратарь Медведев установил рекорд чемпионата России по продолжительности сухой серии. Остались матчи с «Рубином», «Анжи» и «Оренбургом».

«Краснодар», уже чувствуя дыхание «Ростова» в затылок, даже выступил с заявлением о судействе, призвав клубы отказаться от порочной практики влияния на рефери. Драка ожидается серьезная. И фаворита в ней нет. Но если все-таки делать прогноз, то он такой: 50,5% за «Краснодар» и 49,5% за «Ростов».

КТО ПОКИНЕТ ПРЕМЬЕР-ЛИГУ И СЫГРАЕТ В «СТЫКАХ»?

Понятно, что «Томь». Ей компанию составит, скорее всего, «Арсенал». У туляков убийственный календарь! ЦСКА, «Амкар» и «Спартак». Получается, что «Арсенал» становится неким клубом-лифтом, перемещающимся из одной лиги в другую, каким когда-то были «Шинник» и «Кубань».

В переходных матчах сыграют «Крылья Советов» и «Оренбург». Вряд ли «Анжи» и тем более «Урал» разбазарят свое преимущество. Можно сказать, никакой интриги здесь нет. Но с кем они встретятся в «стыках» — вот где интрига! «Динамо» и «Тосно» напрямую вышли в премьер-лигу. За два переходных места ведется ожесточенная борьба между четырьмя клубами. Это «Енисей», «СКА-Хабаровск», «Шинник» и «Тамбов».