Майские интрижки. Михаил Борзыкин о последних интригах РФПЛ
Главная интрига РФПЛ разрешилась, «Спартак» — чемпион! Остались интрижки помельче. «ССФ» рассказывает о них и
кое-где дает прогноз.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В КАКОМ МАТЧЕ СПАРТАКОВСКИЕ БОЛЕЛЬЩИКИ БУДУТ ПРАЗДНОВАТЬ ЧЕМПИОНСТВО?
«Спартак» — чемпион! Официально, окончательно и бесповоротно. Это произошло после того, как вечером 7 мая «Зенит» на своем новом стадионе проиграл «Тереку». Официально, неожиданно и сенсационно. Мало кто этого ждал, кроме разве что самых оптимистичных болельщиков
Ответов как минимум три, и, судя по всему, все они верные.
Ну и,
В первом круге «Спартак» с трудом победил «Амкар» — 1:0.
КТО ЗАЙМЕТ ВТОРОЕ МЕСТО — ЦСКА ИЛИ «ЗЕНИТ»?
В позапрошлом номере «ССФ» дал расклад на финиш сезона, назвав ЦСКА фаворитом гонки за серебро. Такой вывод был основан в том числе на том, что весной армейцы играют стабильно и демонстрируют футбол куда более высокого класса, чем совсем уж потускневшие питерцы.
Но чемпионат России — турнир жутко непредсказуемый: одного качества футбола здесь недостаточно, в расклад постоянно вмешиваются посторонние факторы, которые невозможно предвидеть. Так, «Зенит» одержал две победы — над «Оренбургом» и «Уралом» — во многом
У ЦСКА все равно больше шансов получить путевку в Лигу чемпионов. У него проще календарь — матчи с аутсайдерами. Тогда как «Зениту» в двух последних турах предстоит сразиться с «Локомотивом» и «Краснодаром». Да и заслужили армейцы этот успех — не ныли весь сезон, а в футбол играли.
ОТПРАВЯТ ЛИ ЛУЧЕСКУ В ОТСТАВКУ?
Будущее румынского специалиста в «Зените», как видится, не
Наверняка «Зенит» приступил к поискам нового тренера. И когда прозвучит последний финальный свисток, Мирче пожмут руку и скажут: «Спасибо, до свидания».
ЦИФРА.
€ 3,5 млн В ГОД ЗАРПЛАТА МИРЧИ ЛУЧЕСКУ В «ЗЕНИТЕ». КОНТРАКТ ПО СХЕМЕ «2+1» ПОДПИСАН В МАЕ 2016 ГОДА.
СКОЛЬКО ЗАБЬЕТ ЛУЧШИЙ БОМБАРДИР?
Как и с чемпионской гонкой, от интриги осталась лишь иллюзия. Нападающий «Краснодара» Федор Смолов с 15 голами уверенно лидирует, опережая ближайшего преследователя Квинси Промеса («Спартак») на четыре забитых мяча.
С учетом того, что нынче нападающие, и не только, забивают очень мало (рекордно низкая результативность вообще главный тренд сезона), наивно ожидать, что в оставшихся турах в бомбардирской гонке произойдут серьезные перестановки.
Смолов во второй раз подряд станет самым результативным футболистом
ЦИФРА.
89 УДАРОВ ПО ВОРОТАМ НАНЕС НАПАДАЮЩИЙ «КРАСНОДАРА» ФЕДОР СМОЛОВ. У БЛИЖАЙШЕГО ПРЕСЛЕДОВАТЕЛЯ СПАРТАКОВЦА КВИНСИ ПРОМЕСА — 68 (НА МОМЕНТ ОКОНЧАНИЯ 26-ГО ТУРА).
КТО ВЫЙДЕТ В ЛИГУ ЕВРОПЫ?
Определились четыре участника следующего еврокубкового сезона из пяти: «Спартак», «Зенит», «Локомотив» и ЦСКА. Пятую путевку получит команда, которая займет четвертое место в турнирной таблице. «Краснодар» или «Ростов».
Хочется, чтобы оба клуба представляли Россию на международной арене — заслужили это игрой в минувшем еврокубковом сезоне. Особенно «Ростов». Но — не судьба.
У «Краснодара» на финише нет легких матчей: он может потерять очки с любым соперником, даже с «Томью». «Ростов», напротив, набрал потрясающий ход — даже вратарь Медведев установил рекорд чемпионата России по продолжительности сухой серии. Остались матчи с «Рубином», «Анжи» и «Оренбургом».
«Краснодар», уже чувствуя дыхание «Ростова» в затылок, даже выступил с заявлением о судействе, призвав клубы отказаться от порочной практики влияния на рефери. Драка ожидается серьезная. И фаворита в ней нет. Но если
КТО ПОКИНЕТ
Понятно, что «Томь». Ей компанию составит, скорее всего, «Арсенал». У туляков убийственный календарь! ЦСКА, «Амкар» и «Спартак». Получается, что «Арсенал» становится неким
В переходных матчах сыграют «Крылья Советов» и «Оренбург». Вряд ли «Анжи» и тем более «Урал» разбазарят свое преимущество. Можно сказать, никакой интриги здесь нет. Но с кем они встретятся в «стыках» — вот где интрига! «Динамо» и «Тосно» напрямую вышли в
Наибольшие шансы у «Енисея», который показывает хороший ход, и «СКА-Хабаровска». Если так и случится, то в стыковых матчах, пожалуй, вся
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