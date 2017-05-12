Ранее председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко сообщил, что не знает, насколько велика вероятность того, что Карасёва понизят в ранге.

«Ничего не знаю об этом, никакой официальной информации у меня нет. Вам лучше обращаться к тем источникам, от которых пошла данная информация. Я не в курсе, откуда всё это идёт», — сказал Карасёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.