СМИ узнали о предложениях главному тренеру «Спартака» из Италии и Франции

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Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в ближайшие дни встретится с президентом московского клуба Леонидом Федуном, сообщает официальный сайт «Матч ТВ». Стороны обсудят новый контракт итальянского специалиста. По нынешнему соглашению Каррера зарабатывает менее €1 млн в год.

По информации телеканала, у итальянца есть предложение от клуба серии А из нижней части таблицы и вариант с командой топ-7 из Франции. Уход Карреры из «Спартака» возможен в том случае, если его не устроят планы по развитию клуба.

Согласно данным «Матч ТВ», «Спартак» летом планирует провести трансферную кампанию, чтобы подготовиться к Лиге чемпионов. Тренерский штаб считает проблемными позиции правого защитника, центрального защитника, игрока центра поля (в случае ухода Ивелина Попова) и игрока левого фланга атаки.

Каррера рассчитывает найти игрока, способного закрыть всю правую бровку. Играющий на этой позиции Андрей Ещенко может летом покинуть клуб. В частности, «Спартак» рассмтаривает возможность приобретения правого защитника «Торино» Давиде Дзаппакоста, траснферная стоимость которого составляет €6 млн.

На прошлой неделе «Спартак» впервые за 16 лет стал чемпионом России. Московский клуб стал недосягаемым для соперников после домашнего поражения петербургского «Зенита» от грозненского «Терека» в матче 27-го тура (0:1). В последний раз «Спартак» становился чемпионом России в 2001 году под руководством Олега Романцева. С тех пор команда пять раз (в 2005, 2006, 2007, 2009 и 2012 гг.) завоевывала серебряные медали и один раз выигрывала бронзу (в 2002 году).

«Спартак» стал десятикратным чемпионом России. Если учитывать титулы, завоеванные в чемпионате СССР, столичный клуб выиграл золотые медали в 22-й раз.

Каррера стал главным тренером «Спартака» в середине августа 2016 года, сменив на этом посту Дмитрия Аленичева. Специалист пришел в московский клуб после чемпионата Европы, на котором работал в штабе сборной Италии. Предполагалось, что итальянец поставит «Спартаку» игру в обороне. Кроме сборной Италии, Каррера работал помощником Антонио Конте в «Ювентусе» и руководил туринским клубом во время дисквалификации Конте.