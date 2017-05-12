СМИ: Янбаев и Тарасов могут перейти в «Тосно»
Контракты игроков с «Локомотивом» истекают в конце сезона.
Защитник Ренат Янбаев и полузащитник Дмитрий Тарасов могут перейти в «Тосно» из «Локомотива» в летнее трансферное окно.
Как сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на информированный источник, московский клуб, вероятней всего, не будет продлевать трудовое соглашение с игроками, которое истекает по окончании этого сезона.
Интерес к Янбаеву и Тарасову проявил «Тосно», впервые пробившийся в элитный дивизион российского чемпионата.
Отмечается, что «Тосно» имеет ограниченный бюджет на следующий сезон, а потому вынужден будет укреплять состав в основном за счет свободных агентов.
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