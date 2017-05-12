Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29717926/
12 мая 2017, 12:00 | Футбол: Премьер-лига | Известия.Ру

СМИ: Янбаев и Тарасов могут перейти в «Тосно»

Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

Контракты игроков с «Локомотивом» истекают в конце сезона.

Защитник Ренат Янбаев и полузащитник Дмитрий Тарасов могут перейти в «Тосно» из «Локомотива» в летнее трансферное окно.

Как сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на информированный источник, московский клуб, вероятней всего, не будет продлевать трудовое соглашение с игроками, которое истекает по окончании этого сезона.

Интерес к Янбаеву и Тарасову проявил «Тосно», впервые пробившийся в элитный дивизион российского чемпионата.

Отмечается, что «Тосно» имеет ограниченный бюджет на следующий сезон, а потому вынужден будет укреплять состав в основном за счет свободных агентов.

Тосно
Новости Матчи Состав Статистика
Локомотив М
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
10 Марта

«Анжи» уходит в киберпространство

РФС защитит молодых игроков

Фергюсон: «Нурмагомедову нужно худеть или уходить в другую категорию»