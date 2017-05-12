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12 мая 2017, 11:32 | Футбол: Премьер-лига | Известия.Ру

СМИ: «Краснодар» может усилиться полузащитником «Рубина» Ткачуком

Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

27-летний российский хавбек может заменить Владимира Быстрова, у которого этим летом истекает контракт с «быками».

«Краснодар» проявляет интерес к полузащитнику казанского «Рубина» Денису Ткачуку.

Как сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на информированный источник, переход 27-летнего хавбека в стан «быков» будет зависеть в том числе от ухода из «Краснодара» Владимира Быстрова, у которого этим летом истекает контракт.

Отмечается, что тренерский штаб краснодарской команды считает Ткачука оптимальным игроком в соотношении цены, качества и функциональных возможностей и готово заплатить за полузащитника €3,5 млн.

Денис Ткачук перешел в «Рубин» в 2016 году. В первой же игре за новый клуб он забил мяч в ворота «Кубани», ставший единственным в матче и принесший победу казанской команде.

Всего в составе «Рубина» он провел 20 матчей, в которых забил два мяча и отдал три голевые передачи.

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