СМИ: «Краснодар» может усилиться полузащитником «Рубина» Ткачуком

«Краснодар» проявляет интерес к полузащитнику казанского «Рубина» Денису Ткачуку.

Как сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на информированный источник, переход 27-летнего хавбека в стан «быков» будет зависеть в том числе от ухода из «Краснодара» Владимира Быстрова, у которого этим летом истекает контракт.

Отмечается, что тренерский штаб краснодарской команды считает Ткачука оптимальным игроком в соотношении цены, качества и функциональных возможностей и готово заплатить за полузащитника €3,5 млн.

Денис Ткачук перешел в «Рубин» в 2016 году. В первой же игре за новый клуб он забил мяч в ворота «Кубани», ставший единственным в матче и принесший победу казанской команде.

Всего в составе «Рубина» он провел 20 матчей, в которых забил два мяча и отдал три голевые передачи.