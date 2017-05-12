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12 мая 2017, 12:46 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Прядкин: «Тосно» в РФПЛ должен играть в том регионе, в котором зарегистрирован

МАНАМА, 12 май. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. «Тосно» сможет проводить домашние матчи чемпионата Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) только в том регионе, в котором зарегистрирован. Об этом ТАСС сообщил президент РФПЛ Сергей Прядкин.

Клуб представляет Ленинградскую область но при этом домашние матчи Футбольной национальной лиги в сезоне-2016/17 команда проводит на стадионе Электрон в Великом Новгороде. Увеличить
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«Тосно» досрочно занял второе место в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ) сезона-2016/17, выйдя в РФПЛ. Клуб представляет Ленинградскую область, но при этом домашние матчи в сезоне-2016/17 команда проводит на стадионе «Электрон» в Великом Новгороде. Как ранее ТАСС сообщил генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко, клуб намерен играть в Великом Новгороде и в РФПЛ, а в качестве резервной арены собирается заявить стадион «Петровский» в Санкт-Петербурге.

«В РФПЛ клуб должен играть там, где зарегистрирован. Выход для них (для “Тосно”) один — играть в своем регионе, искать там соответствующую арену. А смена места регистрации и юридического лица — это очень длительная процедура», — сказал Прядкин.

«Мы и Российский футбольный союз будем встречаться с руководством “Тосно” на следующей неделе, будем все обсуждать», — добавил глава РФПЛ.

«В лигу пришло письмо о том, что отдел лицензирования РФС начал лицензирование “Тосно”. Регламенты у ФНЛ и РФПЛ разные. Посмотрим, что “Тосно” предложит с точки зрения соответствиям критериям РФПЛ», — сказал Прядкин.

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