Арбитр Карасев не получал официальных извещений о переводе из РФПЛ в 1-й дивизион

Ранее «Спорт-Экспресс» сообщил о грядущем отстранении Карасева от судейства матчей РФПЛ и возможном понижении рефери в статусе обслуживаемых игр. По данным издания, арбитр допустил несколько серьезных ошибок во встречах второй части чемпионата России текущего сезона, что признано контрольно-квалификационной комиссией РФС. В качестве данных игр предположительно называются матчи «Терек» — «Уфа» (18-й тур), «Томь» — «Оренбург» (24-й тур) и «Крылья Советов» — «Оренбург» (26-й тур).

«Я об этом ничего не знаю и официальных сообщений не получал, — сказал в телефонном разговоре Карасев агентству “Р-Спорт”. — Об этом лучше спрашивать у тех, кто пишет, потому что никаких официальных сообщений (по данному поводу) у меня нет».

Карасев вместе со своими помощниками Антоном Аверьяновым и Тихоном Калугиным в мае и июне нынешнего года будет работать на матчах юниорского чемпионата мира, который пройдет в Южной Корее. Кроме того, судья рассматривается как главный кандидат от России на обслуживание матчей чемпионата мира 2018 года, местом проведения которого станет Россия.