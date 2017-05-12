Арбитр Карасев не получал официальных извещений о переводе из РФПЛ в 1-й дивизион
МОСКВА, 12 мая —
Р-Спорт, Олег Богатов. Российский арбитр Сергей Карасев заявил, что не получал никаких официальных извещений о своем возможном переводе из Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) в дивизион рангом ниже за ранее допущенные ошибки в судействе.
Ранее «Спорт-Экспресс» сообщил о грядущем отстранении Карасева от судейства матчей РФПЛ и возможном понижении рефери в статусе обслуживаемых игр. По данным издания, арбитр допустил несколько серьезных ошибок во встречах второй части чемпионата России текущего сезона, что признано
«Я об этом ничего не знаю и официальных сообщений не получал, — сказал в телефонном разговоре Карасев агентству “Р-Спорт”. — Об этом лучше спрашивать у тех, кто пишет, потому что никаких официальных сообщений (по данному поводу) у меня нет».
Карасев вместе со своими помощниками Антоном Аверьяновым и Тихоном Калугиным в мае и июне нынешнего года будет работать на матчах юниорского чемпионата мира, который пройдет в Южной Корее. Кроме того, судья рассматривается как главный кандидат от России на обслуживание матчей чемпионата мира 2018 года, местом проведения которого станет Россия.
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