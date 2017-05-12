Что делает ЦСКА фаворитом в «серебряном» споре с «Зенитом»
У ЦСКА больше шансов занять второе место в РФПЛ и составить «Спартаку» компанию в Лиге чемпионов, чем у «Зенита», и вот почему….
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Видимо, что-то случилось...
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Всю неделю в прессе только и разговоров, что о «Спартаке». «Спартак» после долгой паузы озолотился и вновь почувствовал себя обожаемым. Всё по делу: что заработал, то и получает — овации, почести, восторженные рецензии. Но это не значит, что сезон можно закрывать. Он, как ни странно, продолжается и всё ещё содержит несколько интриг. Не столь, конечно, глобальных, как чемпионская, но тоже отнюдь не пустяшных.
В частности,
Командная игра
На
У Виктора Гончаренко было вдвое меньше времени, чтобы поставить команде игру. И он управился с этой задачей даже быстрее — за два месяца межсезонья. Из зимы ЦСКА вышел тем же по именам, но обновлённым по стилистике, более основательным в тылу и конкретным — в наступлении. И просто более цельной командой на фоне конкурента. Поражение от «Спартака» в дерби не поколебало уверенности «армейцев» в себе. Петербуржцам, напротив, этой невозмутимости, солидности сейчас недостаёт.
Тренер
Разница между самым молодым и самым возрастным мастерами лиги заключается не только в возрасте. Методы достижения результата у них тоже разные. Один предпочитает искать причины неудачи в себе, другому везде мерещатся заговоры и происки недругов. В результате первого признают трибуны, второго — отторгают. В прошлое воскресенье — своими ушами слышал — Мирча Михайлович был самым беспардонным образом освистан своими же трибунами. А после подвергнут прессингу журналистов — настолько интенсивному, что под конец сорвался на крик и уже по завершении мероприятия устроил перепалку с местным репортёром.
Свои
Как ни грустно осознавать, но «Зенит» окончательно превратился в набор футболистов, собранных по непонятному принципу и не имеющих собственной командной идентичности. Не с Луческу это началось, но при нём приобрело совсем уж грустные формы. Майку со стрелкой на груди сегодня носит кто угодно — только не петербуржцы. Один местный воспитанник остался в команде, и тот всё больше печально взирает на поле со скамейки. Клубный патриотизм, ответственность перед земляками — у игроков современного «Зенита» эти чувства сильно притупились.
У ЦСКА же сегодня больше тех, кому не всё равно. В основном составе выходят четверо выпускников школы — Акинфеев, Щенников, Головин и Чалов. Сюда же можно добавить давно сроднившихся с
Атмосфера
Из трёх предыдущих пунктов неумолимо вытекает четвёртый — обстановка в раздевалке. Доподлинно о ней известно узкому кругу людей, которые выносить сор из избы, разумеется, не станут — корпоративная этикане позволяет. Об атмосфере в коллективе несложно догадаться по косвенным признакам — поведению футболистов на поле и тренера в технической зоне и
ЦСКА
Экономика
Если для Петербурга выход в Лигу чемпионов — это в большей степени дело престижа, авторитета, то для ЦСКА — колоссальное финансовое подспорье. В силу понятных причин «Зенит» не настолько остро нуждается в премиальных от УЕФА, как столичный конкурент. А игроки «армейского» клуба знают — по крайней мере, догадываются, — что степень их личного благосостояния напрямую зависит от успешности команды. Это дополнительный, и весьма мощный, стимулирующий фактор.
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