Что делает ЦСКА фаворитом в «серебряном» споре с «Зенитом»

Всю неделю в прессе только и разговоров, что о «Спартаке». «Спартак» после долгой паузы озолотился и вновь почувствовал себя обожаемым. Всё по делу: что заработал, то и получает — овации, почести, восторженные рецензии. Но это не значит, что сезон можно закрывать. Он, как ни странно, продолжается и всё ещё содержит несколько интриг. Не столь, конечно, глобальных, как чемпионская, но тоже отнюдь не пустяшных.

В частности, по-прежнему открыт вопрос о серебряном призёре — читай, втором (и последнем) посланнике страны в Лигу чемпионов. Из не утративших актуальности сюжетов в программе РФПЛ заочный спор ЦСКА с «Зенитом» представляет наиболее живой интерес у масс. Я, пожалуй, воздержусь от оценочных суждений, чей проход в ЛЧ предпочтительнее для России с точки зрения таблицы коэффициентов УЕФА — слишком много в этой задаче «если», чтобы сходу дать единственно верный ответ. Но предпосылок финишировать выше конкурента у москвичей сегодня объективно больше, и я вас сейчас в этом постараюсь убедить.

Командная игра

На пресс-конференции после поражения от «Терека» Мирча Луческу фактически признал, что его попытки привить «Зениту» игру быструю, комбинационную, агрессивную потерпели (или пока терпят) неудачу. То ли команда оказалась невосприимчивой к требованиям нового Мистера, то ли он — недостаточно гибким, чтобы привести собственную концепцию в соответствие с имеющимся «материалом». А результат налицо — отсутствие внятной игры и критические стрелы в тренера со всех сторон. По большей мере, на мой взгляд, справедливые.

У Виктора Гончаренко было вдвое меньше времени, чтобы поставить команде игру. И он управился с этой задачей даже быстрее — за два месяца межсезонья. Из зимы ЦСКА вышел тем же по именам, но обновлённым по стилистике, более основательным в тылу и конкретным — в наступлении. И просто более цельной командой на фоне конкурента. Поражение от «Спартака» в дерби не поколебало уверенности «армейцев» в себе. Петербуржцам, напротив, этой невозмутимости, солидности сейчас недостаёт.

Тренер

Разница между самым молодым и самым возрастным мастерами лиги заключается не только в возрасте. Методы достижения результата у них тоже разные. Один предпочитает искать причины неудачи в себе, другому везде мерещатся заговоры и происки недругов. В результате первого признают трибуны, второго — отторгают. В прошлое воскресенье — своими ушами слышал — Мирча Михайлович был самым беспардонным образом освистан своими же трибунами. А после подвергнут прессингу журналистов — настолько интенсивному, что под конец сорвался на крик и уже по завершении мероприятия устроил перепалку с местным репортёром.

По-моему, двух этих эпизодов достаточно, чтобы составить представление о степени авторитета Мистера в Северной столице. Если Гончаренко уверенно «держит» команду и располагает прочным кредитом доверия начальства, то Луческу нервно ёрзает на своём месте. За него, похоже, никто заступаться перед общественностью не станет, как в своё время Гинер за Слуцкого. Могу ошибаться, но есть ощущение, что клуб близок к тому, чтобы признать ошибочность прошлогоднего выбора.

Свои

Как ни грустно осознавать, но «Зенит» окончательно превратился в набор футболистов, собранных по непонятному принципу и не имеющих собственной командной идентичности. Не с Луческу это началось, но при нём приобрело совсем уж грустные формы. Майку со стрелкой на груди сегодня носит кто угодно — только не петербуржцы. Один местный воспитанник остался в команде, и тот всё больше печально взирает на поле со скамейки. Клубный патриотизм, ответственность перед земляками — у игроков современного «Зенита» эти чувства сильно притупились.

У ЦСКА же сегодня больше тех, кому не всё равно. В основном составе выходят четверо выпускников школы — Акинфеев, Щенников, Головин и Чалов. Сюда же можно добавить давно сроднившихся с красно-синими цветами Березуцких и Игнашевича. Плюс «юнармейцы» Гришина, готовые в любой момент выскочить из засады, — Жамалетдинов, Гордюшенко, Кучаев и другие. Обилие собственных кадров даёт ЦСКА определённое моральное преимущество перед командой, укомплектованной сплошь пришлыми мастерами, для которых клуб X — очередное место работы и ничего личного.

Атмосфера

Из трёх предыдущих пунктов неумолимо вытекает четвёртый — обстановка в раздевалке. Доподлинно о ней известно узкому кругу людей, которые выносить сор из избы, разумеется, не станут — корпоративная этикане позволяет. Об атмосфере в коллективе несложно догадаться по косвенным признакам — поведению футболистов на поле и тренера в технической зоне и конференц-зале. Если последний суетится, дёргается, значит, и во вверенном ему хозяйстве не всё ладно — вещи взаимосвязанные. Да и пересуды о непонимании тренера то с одним ведущим исполнителем, то с другим едва ли возникли на пустом месте, исключительно с подачи злобных московских писак.

ЦСКА почему-то в подобных сплетнях не фигурирует, хотя в городе масса поклонников других команд, напрямую вроде бы заинтересованных в дестабилизации обстановки в красно-синей раздевалке. Может быть, потому что до конфликтов элементарно не доходит, а все спорные ситуации урегулируются в рабочем порядке?

Экономика

Если для Петербурга выход в Лигу чемпионов — это в большей степени дело престижа, авторитета, то для ЦСКА — колоссальное финансовое подспорье. В силу понятных причин «Зенит» не настолько остро нуждается в премиальных от УЕФА, как столичный конкурент. А игроки «армейского» клуба знают — по крайней мере, догадываются, — что степень их личного благосостояния напрямую зависит от успешности команды. Это дополнительный, и весьма мощный, стимулирующий фактор.

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