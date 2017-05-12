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12 мая 2017, 9:54 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Болельщики «Амкара» признали Бодула лучшим игроком апреля

По итогам голосования среди болельщиков «Амкара» в социальной сети лучшим игроком апреля в составе пермской команды был признан нападающий Дарко Бодул.

За форварда проголосовало 52,4% опрошенных, сообщает официальный сайт уральского клуба.

Второе место занял Роланд Гиголаев (13,2%), тройку лучших замкнул Януш Гол (8,7%). Всего в голосовании приняло участие более 2,5 тыс. человек.

В апреле Бодул сыграл за «Амкар» в пяти матчах из шести, провёл на поле в общей сложности 337 минут и забил три мяча.

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