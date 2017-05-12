ЦСКА обыграет «Арсенал»
Сегодня матчем в Москве открывается программа 28-го тура чемпионата России.
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ЦСКА — АРСЕНАЛ.
12 мая. Москва. Стадион «Арена ЦСКА». 19.30 (НАШ ФУТБОЛ. Матч ТВ).
СУДЬЯ: Сельдяков (Балашиха).
Прогноз Winline — П1 1.27 — Н 5.07 — П2 10.0.
ПОТЕРИ.
Дзагоев (травм.), Еременко (дисквал.).
Берхамов (травм.), Думбья (дисквал.).
ПОД СОМНЕНИЕМ.
А. Березуцкий.
Григалава.
НОВОСТИ КОМАНД.
Спортивный директор ЦСКА Олег Яровинский в преддверии матча 28-го тура чемпионата России против тульского «Арсенала» рассказал о трансферной политике армейцев.
— Васина изначально отдавали в аренду в «Уфу» до лета. Однако в соглашении был прописан пункт о необходимости досрочного возвращения зимой, если наш клуб посчитает это нужным. Мы очень серьезно относимся к подобным ситуациям, хотя обычно предпочитаем отправлять футболистов в аренду на целый сезон. Витинью мы и раньше планировали взять на зимние сборы в Кампоамор. Аренда в «Интернасьонале» закончилась в декабре прошлого года. Игра футболиста в течение сезона говорила о том, что бразилец явно прогрессирует, — заявил Яровинский.
В 72-ю годовщину Дня Победы в Великой Отечественной войне команда посетила мемориальный комплекс «Защитникам неба Отечества» и возложила цветы к Вечному огню.
По мнению полузащитника «Арсенала» Михаила Александрова, победить в прошлом туре «Ростов» его команде, в том числе помог видеоролик, снятый клубным ТВ.
— Хочу поблагодарить парней, которые сделали это видео, и болельщиков, которые своими словами придали нам дополнительной мотивации. Это очень трогательно, мы получили невероятные эмоции. Хочу пожелать болельщикам и нашим близким, чтобы они продолжали в нас верить, — заявил Александров.
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ.
В этом сезоне ЦСКА потерпел дома только одно поражение — в позапрошлом туре от «Спартака». Семь матчей на своем поле армейцы выиграли, пять свели к ничьей.
ЦСКА еще ни разу не терял очки в матчах с туляками. Все три предыдущие встречи между этими соперниками завершились победами армейцев с общим счетом 7:2. С другой стороны, лишь в одной из этих встреч «Арсенал» не смог забить.
«Арсенал», который делит с «Томью» последнее место по числу забитых голов в чемпионате России-2016/17, оказался единственным российским клубом, которому удалось поразить ворота обладающего самой надежной обороной «Ростова» в каждом из матчей сезона. В первом круге ростовчане разгромили «канониров» 4:1, пропустив от Игоря Шевченко, а во втором, проиграли в Туле — 0:1.
«Арсенал» в этом чемпионате не одержал ни одной победы на выезде. В гостях туляки смогли добыть три ничьи и 11 раз проиграли.
ЦИТАТЫ.
Понтус ВЕРНБЛУМ, полузащитник ЦСКА:
— У меня восемь матчей без карточек? Может, я старею, или
Игорь ШЕВЧЕНКО, нападающий «Арсенала»:
— Если бы не победили «Ростов» в прошлом туре, то решить поставленную задачу было бы практически невозможно. Теперь мы хозяева положения и можем не смотреть на конкурентов. Нужно побеждать в оставшихся играх, чтобы остаться в
ПРОГНОЗ.
Сергей ТАШУЕВ, бывший тренер «Краснодара», «Анжи» и «Кубани»:
Екатерина ПОТАПОВА, корреспондент «СЭ»:
4:0. Локальная борьба клубов за места в еврокубках, в которой участвует и ЦСКА, безусловно, мотивирует команды. В погоне за Лигой чемпионов армейцы не споткнутся об «Арсенал», а пройдут его с разгромным счетом.
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