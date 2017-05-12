ЦСКА обыграет «Арсенал»

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ЦСКА — АРСЕНАЛ.

12 мая. Москва. Стадион «Арена ЦСКА». 19.30 (НАШ ФУТБОЛ. Матч ТВ).

СУДЬЯ: Сельдяков (Балашиха).

Прогноз Winline — П1 1.27 — Н 5.07 — П2 10.0.

ПОТЕРИ.

Дзагоев (травм.), Еременко (дисквал.).

Берхамов (травм.), Думбья (дисквал.).

ПОД СОМНЕНИЕМ.

А. Березуцкий.

Григалава.

Футбол Премьер-лига 2016/2017 Тур 28, 12.05.2017, 19:30 -:- ЦСКА Арсенал Т

НОВОСТИ КОМАНД.

Спортивный директор ЦСКА Олег Яровинский в преддверии матча 28-го тура чемпионата России против тульского «Арсенала» рассказал о трансферной политике армейцев.

— Васина изначально отдавали в аренду в «Уфу» до лета. Однако в соглашении был прописан пункт о необходимости досрочного возвращения зимой, если наш клуб посчитает это нужным. Мы очень серьезно относимся к подобным ситуациям, хотя обычно предпочитаем отправлять футболистов в аренду на целый сезон. Витинью мы и раньше планировали взять на зимние сборы в Кампоамор. Аренда в «Интернасьонале» закончилась в декабре прошлого года. Игра футболиста в течение сезона говорила о том, что бразилец явно прогрессирует, — заявил Яровинский.

В 72-ю годовщину Дня Победы в Великой Отечественной войне команда посетила мемориальный комплекс «Защитникам неба Отечества» и возложила цветы к Вечному огню.

По мнению полузащитника «Арсенала» Михаила Александрова, победить в прошлом туре «Ростов» его команде, в том числе помог видеоролик, снятый клубным ТВ.

— Хочу поблагодарить парней, которые сделали это видео, и болельщиков, которые своими словами придали нам дополнительной мотивации. Это очень трогательно, мы получили невероятные эмоции. Хочу пожелать болельщикам и нашим близким, чтобы они продолжали в нас верить, — заявил Александров.

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ.

В этом сезоне ЦСКА потерпел дома только одно поражение — в позапрошлом туре от «Спартака». Семь матчей на своем поле армейцы выиграли, пять свели к ничьей.

ЦСКА еще ни разу не терял очки в матчах с туляками. Все три предыдущие встречи между этими соперниками завершились победами армейцев с общим счетом 7:2. С другой стороны, лишь в одной из этих встреч «Арсенал» не смог забить.

«Арсенал», который делит с «Томью» последнее место по числу забитых голов в чемпионате России-2016/17, оказался единственным российским клубом, которому удалось поразить ворота обладающего самой надежной обороной «Ростова» в каждом из матчей сезона. В первом круге ростовчане разгромили «канониров» 4:1, пропустив от Игоря Шевченко, а во втором, проиграли в Туле — 0:1.

«Арсенал» в этом чемпионате не одержал ни одной победы на выезде. В гостях туляки смогли добыть три ничьи и 11 раз проиграли.

ЦИТАТЫ.

Понтус ВЕРНБЛУМ, полузащитник ЦСКА:

— У меня восемь матчей без карточек? Может, я старею, или чему-то научился (улыбается). Жена тоже спрашивает — как это случилось, что я не получаю карточек! Если говорить серьезно, мы сейчас играем более компактно, я чувствую, что у меня есть поддержка за спиной. При предыдущей схеме я был последним игроком, который мог остановить контратаку, приходилось в подкатах ценой желтой карточки прерывать выпады. Сейчас есть поддержка партнеров, поэтому не приходится так сильно фолить в центре поля. Плюс я стал не так часто разговаривать с судьями, веду себя более корректно. Наверное, взрослею.

Игорь ШЕВЧЕНКО, нападающий «Арсенала»:

— Если бы не победили «Ростов» в прошлом туре, то решить поставленную задачу было бы практически невозможно. Теперь мы хозяева положения и можем не смотреть на конкурентов. Нужно побеждать в оставшихся играх, чтобы остаться в премьер-лиге.

ПРОГНОЗ.

Сергей ТАШУЕВ, бывший тренер «Краснодара», «Анжи» и «Кубани»:

Цитата 3:1. Перед ЦСКА стоит задача попадания в Лигу чемпионов, идет борьба за второе место. Это классная команда, и она превосходит своего соперника, борющегося за выживание в премьер-лиге.

Екатерина ПОТАПОВА, корреспондент «СЭ»:

4:0. Локальная борьба клубов за места в еврокубках, в которой участвует и ЦСКА, безусловно, мотивирует команды. В погоне за Лигой чемпионов армейцы не споткнутся об «Арсенал», а пройдут его с разгромным счетом.