ЦСКА и «Арсенал» откроют 28-й тур чемпионата России по футболу

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По итогам предыдущего тура ЦСКА передал «Спартаку» звание сильнейшего клуба страны, и в оставшихся матчах команда Виктора Гончаренко будет отстаивать второе место. Неделю назад армейцы опередили «Зенит» на одно очко — после собственной победы над «Амкаром» (2:0) и домашнего поражения конкурентов от «Терека», и теперь ЦСКА может играть без оглядки на соперников. ЦСКА предстоят матчи с командами из нижней части таблицы — «Арсеналом», «Рубином» и «Анжи», так что задача выиграть три оставшихся матча достаточно проста.

Хотя аутсайдеры на финише турнира бывают опасны — тот же «Арсенал» в предыдущем туре прервал 10-матчевую серию без пропущенных мячей «Ростова», который проиграл в Туле со счетом 0:1.

Второе место против предпоследнего

Победа над ростовчанами, впрочем, не позволила «Арсеналу» покинуть предпоследнее место в таблице — конкуренты также разжились тремя очками. «Арсенал» остается командой с худшей в лиге атакой — 15 мячей, столько же на счету у уже покинувшей премьер-лигу «Томи». Те же самые 15 мячей пропустил в 27 матчах ЦСКА, по этому показателю уступая лишь «Ростову» (13).

В первом круге команды сыграли в Туле 18 ноября, ЦСКА победил со счетом 1:0 благодаря мячу Георги Миланова. Дважды обыграли армейцы туляков и в первом сезоне «Арсенала» в премьер-лиге сезона-2014/15 — 2:1, 4:1.

Матч пройдет на «Арене-ЦСКА», начало — 19:30 мск. Главным арбитром назначен Владимир Сельдяков из подмосковной Балашихи. Дисквалифицирован полузащитник «Арсенала» Муса Думбия.

28-й тур продолжится в субботу, когда сыграют «Урал» — «Краснодар», «Амкар» — «Спартак», «Крылья Советов» — «Зенит» и «Локомотив» — «Оренбург». В воскресенье встречаются «Томь» — «Терек», «Уфа» — «Анжи» и «Ростов» — «Рубин».

После 27 туров «Спартак» гарантировал себе первое место — 63 очка. 53 очка у ЦСКА, 52 очка набрал «Зенит».