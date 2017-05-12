ЦСКА и «Арсенал» откроют 28-й тур чемпионата России по футболу
МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. ЦСКА сыграет в пятницу с тульским «Арсеналом» в стартовом матче 28-го тура чемпионата России по футболу. Победа над аутсайдером позволит армейцам на четыре очка оторваться от «Зенита» в борьбе за второе место и путевку в квалификацию Лиги чемпионов.
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По итогам предыдущего тура ЦСКА передал «Спартаку» звание сильнейшего клуба страны, и в оставшихся матчах команда Виктора Гончаренко будет отстаивать второе место. Неделю назад армейцы опередили «Зенит» на одно очко — после собственной победы над «Амкаром» (2:0) и домашнего поражения конкурентов от «Терека», и теперь ЦСКА может играть без оглядки на соперников. ЦСКА предстоят матчи с командами из нижней части таблицы — «Арсеналом», «Рубином» и «Анжи», так что задача выиграть три оставшихся матча достаточно проста.
Хотя аутсайдеры на финише турнира бывают опасны — тот же «Арсенал» в предыдущем туре прервал 10-матчевую серию без пропущенных мячей «Ростова», который проиграл в Туле со счетом 0:1.
Второе место против предпоследнего
Победа над ростовчанами, впрочем, не позволила «Арсеналу» покинуть предпоследнее место в таблице — конкуренты также разжились тремя очками. «Арсенал» остается командой с худшей в лиге атакой — 15 мячей, столько же на счету у уже покинувшей
В первом круге команды сыграли в Туле 18 ноября, ЦСКА победил со счетом 1:0 благодаря мячу Георги Миланова. Дважды обыграли армейцы туляков и в первом сезоне «Арсенала» в
Матч пройдет на «Арене-ЦСКА», начало — 19:30 мск. Главным арбитром назначен Владимир Сельдяков из подмосковной Балашихи. Дисквалифицирован полузащитник «Арсенала» Муса Думбия.
28-й тур продолжится в субботу, когда сыграют «Урал» — «Краснодар», «Амкар» — «Спартак», «Крылья Советов» — «Зенит» и «Локомотив» — «Оренбург». В воскресенье встречаются «Томь» — «Терек», «Уфа» — «Анжи» и «Ростов» — «Рубин».
После 27 туров «Спартак» гарантировал себе первое место — 63 очка. 53 очка у ЦСКА, 52 очка набрал «Зенит».
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