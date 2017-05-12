Удержит ли Каррера рекордный график Романцева?

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ЦИФРЫ ТУРА

0 гостевых побед одержал в чемпионате России-2016/17 «Арсенал» (+0=3−11, мячи 5−26). Сегодня туляки получат последний шанс исправить неприятную статистику. Для этого нужно одолеть в Москве ЦСКА. Стоит отметить, что в XXI веке только «Амкар» не вылетал из премьер-лиги, завершив сезон с нулем в графе «выигрыши на выезде». Все остальные команды, настолько неудачно игравшие в гостях, выбывали в первый дивизион.

1 очко набрали «Крылья Советов» в восьми домашних матчах против «Зенита» (+0=1−7, мячи 6−21) начиная с сезона-2007. В последний раз самарцы дома переиграли питерский клуб в апреле 2006 года, когда сине-бело-голубых тренировал Властимил Петржела.

2 гола пропустил «Ростов» на своем поле в чемпионате-2016/17. Если южане не позволят отличиться «Рубину», то установят новый рекорд домашней надежности, превзойдя результат «Локомотива"-2002.

4 встречи не знает поражений «Анжи» (+1=3−0, мячи 4−3).

5 голов в пяти матчах против «Амкара» забил Квинси Промес. Наряду с «Мордовией» пермяки являются любимым клиентом голландского лидера «Спартака», который в субботу может выйти на чистое шестое место в списке лучших бомбардиров красно-белых в чемпионатах страны.

6 (2+4) очков по системе «гол+пас» набрал защитник «Уфы» Александр Сухов, являющийся самым результативным футболистом клуба. Силвестр Игбун и Дмитрий Стоцкий участвовали в пяти голевых комбинациях.

7 пенальти было назначено в шести последних поединках между «Крыльями Советов» и «Зенитом». Пять раз 11-метровые исполняли питерцы (Халк — забил три при одном промахе, Артем Дзюба — один), дважды — самарцы (Луис Кабальеро оба раза промахнулся).

8 голов забили на выезде футболисты «Краснодара» (+3=6−3, мячи 8−8). Худшую статистику в атаке в играх на чужом поле демонстрируют только претендующие на «антирекорд» результативности «Арсенал» (пять точных ударов) и «Томь» (семь).

16 матчей на ноль провел в чемпионате Игорь Акинфеев. Если голкипер ЦСКА еще раз не позволит отличиться футболистам «Арсенала», то установит свой личный рекорд. В золотом для армейцев сезоне-2012/13 Акинфеев также 16 раз оставлял свои ворота «сухими».

19 сезонов в высшем российском дивизионе провели Дмитрий Лоськов и Сергей Семак. Однако уже во встрече с «Оренбургом» полузащитник «Локомотива» может установить новый рекорд турнира, сыграв в матче 20-го сезона.

30 игр не знает поражений на своем поле «Ростов» (+21=9−0, мячи 43−10). Если подопечные Ивана Данильянца не уступят на стадионе «Олимп-2» «Рубину», то станут второй командой после «Спартака», которая не огорчала своих болельщиков в двух сезонах подряд.

42 очка набрал в нынешнем чемпионате «Терек», занимающий пятое место в турнирной таблице. Грозненцы, которым предстоит поездка в Томск, могут в ближайшее время превзойти клубные рекорды по набранным очкам (48, без учета переходного сезона-2011/12) и лучшему результату (7-е место).

72 очка набрал «Спартак» Олега Романцева в 1999 году, установив рекорд для 30-турового чемпионата России. Красно-белые под руководством Массимо Карреры могут повторить достижение 18-летней давности, если победят в трех оставшихся встречах.

173 футболиста отметились голами в чемпионате России-2016/17. Наименьшее число бомбардиров сыграли в 2001 году — 176. В сезонах-1994 и 2015/16 отличались по 179 человек.

270 минут «Рубин» не может забить «Ростову» — команде своего бывшего главного тренера Курбана Бердыева (+0=1−2, мячи 0−4). Последний на данный момент гол казанцев записал на свой счет Магомед Оздоев в добавленное время в весеннем матче 2015 года.