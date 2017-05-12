ЦСКА vs «Зенит». Кто в Лигу чемпионов?
Разбираем шансы двух претендентов на вторую путевку в самый престижный клубный турнир Европы.
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ЗА ЦСКА
Начнем с очевидного: за три тура до финиша чемпионата армейцы опережают конкурентов на одно очко, а потому априори имеют больше шансов на серебро. Кроме того, при равенстве очков и побед у
Но ЦСКА вряд ли доведет дело до пересчета дополнительных показателей, потому что на финише может и не потерять ни одного очка. Взгляните на календари:
Календарь ЦСКА — 53 очка
«Арсенал» (д), «Рубин» (г), «Анжи» (д)
Календарь «Зенита» — 52 очка
«Крылья Советов» (г), «Краснодар» (д), «Локомотив» (г)
График игр
В пользу команды Виктора Гончаренко говорит и статистика. ЦСКА — отличный финишер: в трех предыдущих сезонах
И ЦСКА, и «Зенит» переживают
На фоне бурлящего
ЦСКА выглядит уверенной в себе командой, которую не подкосили ни дисквалификация Еременко, ни постоянные травмы Дзагоева. Нет ни одной причины, по которой крепкая армейская конструкция должна завтра рассыпаться.
ЗА «ЗЕНИТ»
Петербуржцы определенно — не фавориты этой гонки, но шанс есть. Конечно, ЦСКА не проиграет все оставшиеся матчи, однако одного неверного движения достаточно, чтобы зыбкое преимущество москвичей растворилось, и армейцы отправились в Лигу Европы. Вопрос только в том, будет ли «Зенит» готов воспользоваться промашкой конкурента.
Мирча Луческу в следующем сезоне уже не будет работать на Неве, но почти все футболисты команды останутся, так что в их интересах напрячься и дотянуться до Лиги чемпионов. Тем более, большинство игроков уже избаловано главным турниром Европы, и второй сезон подряд без знаменитого гимна пережить им будет трудно. Поэтому «Зенит» сейчас должен вспомнить, что у него самый дорогой состав в лиге, и взять девять очков из девяти. А там — может, и ЦСКА оступится.
Петербуржцам наивно будет полагать, что
Нельзя забывать и о короткой скамейке ЦСКА. Да, в последние годы это не мешало армейской команде, но сейчас у нее сменился главный тренер и тактическая расстановка, которую не все еще выучили досконально. Да, Гончаренко на сборах наигрывал схему 3−1−4−2, но весной в составе
У «Зенита», напротив, скамейка длинная, только этот факт в последнее время не спасает
ПРИ РАВЕНСТВЕ ОЧКОВ БУДУТ СЧИТАТЬ ПОБЕДЫ И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ
По регламенту чемпионата в случае равенства очков у двух и более команд места команд в таблице определяются:
— по наибольшему числу побед во всех матчах;
— по результатам игр между собой (число очков, количество побед, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей, число забитых мячей на чужом поле);
— по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
— по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах;
— по наибольшему числу мячей, забитых на чужих полях во всех матчах.
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