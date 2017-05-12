ЦСКА vs «Зенит». Кто в Лигу чемпионов?

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

ЗА ЦСКА

Начнем с очевидного: за три тура до финиша чемпионата армейцы опережают конкурентов на одно очко, а потому априори имеют больше шансов на серебро. Кроме того, при равенстве очков и побед у красно-синих будет преимущество по личным встречам (две ничьи — 1:1 в Петербурге и 0:0 в Москве) за счет гола на чужом поле.

Но ЦСКА вряд ли доведет дело до пересчета дополнительных показателей, потому что на финише может и не потерять ни одного очка. Взгляните на календари:

Календарь ЦСКА — 53 очка

«Арсенал» (д), «Рубин» (г), «Анжи» (д)

Календарь «Зенита» — 52 очка

«Крылья Советов» (г), «Краснодар» (д), «Локомотив» (г)

График игр красно-синих сам по себе легок — два матча дома с аутсайдерами и выезд к потерявшему мотивацию «Рубину». А теперь сравните с календарем «Зенита»: петербуржцам предстоят визиты в Самару, где в этом сезоне потерпел крушение новый чемпион, и в негостеприимное Черкизово, а также домашняя встреча с рвущимся в Европу «Краснодаром». Если эту игру не перенесут со стадиона на Крестовском, то для сине-бело-голубых она станет дополнительным испытанием из-за рваного газона.

В пользу команды Виктора Гончаренко говорит и статистика. ЦСКА — отличный финишер: в трех предыдущих сезонах красно-синие провели в мае 12 матчей, в которых одержали 11 побед и однажды сыграли вничью — в 2015 году в Ростове-на-Дону Вернблум втащил армейцев в зону Лиги чемпионов. Судя по победе в Перми, ЦСКА намерен продолжить выдающуюся майскую серию.

И ЦСКА, и «Зенит» переживают сезон-перестройку, но москвичи после смены тренера пошли на поправку, а петербуржцы хворают до сих пор. Оценивать работу Виктора Гончаренко по четырем месяцам нельзя, однако к выполнению минимальной задачи он очень близок: ЦСКА без нервотрепок и без скандалов планомерно движется навстречу Лиге чемпионов. Середняков и аутсайдеров красно-синие исправно побеждают, а на финише им как раз предстоят встречи с таковыми.

На фоне бурлящего сине-бело-голубого котла ЦСКА кажется тихим омутом без чертей. Пока в «Зените» скандалят, армейцы побеждают — неудивительно, что весной красно-синие набрали в чемпионате на четыре очка больше петербуржцев. Вы и по себе знаете, что трудно работать в условиях бедлама, когда вокруг постоянно ходят разговоры о полях, о судьях, о внутрикомандных конфликтах, об отставке тренера и так далее. А «Зениту» нужно не просто побеждать во всех играх, а еще и надеяться на осечки соперника.

ЦСКА выглядит уверенной в себе командой, которую не подкосили ни дисквалификация Еременко, ни постоянные травмы Дзагоева. Нет ни одной причины, по которой крепкая армейская конструкция должна завтра рассыпаться.

ЗА «ЗЕНИТ»

Петербуржцы определенно — не фавориты этой гонки, но шанс есть. Конечно, ЦСКА не проиграет все оставшиеся матчи, однако одного неверного движения достаточно, чтобы зыбкое преимущество москвичей растворилось, и армейцы отправились в Лигу Европы. Вопрос только в том, будет ли «Зенит» готов воспользоваться промашкой конкурента.

Мирча Луческу в следующем сезоне уже не будет работать на Неве, но почти все футболисты команды останутся, так что в их интересах напрячься и дотянуться до Лиги чемпионов. Тем более, большинство игроков уже избаловано главным турниром Европы, и второй сезон подряд без знаменитого гимна пережить им будет трудно. Поэтому «Зенит» сейчас должен вспомнить, что у него самый дорогой состав в лиге, и взять девять очков из девяти. А там — может, и ЦСКА оступится.

Петербуржцам наивно будет полагать, что красно-синие проиграют дома «Арсеналу» или «Анжи», но в Казани армейцы исторически играют скверно. В последних шести гостевых матчах ЦСКА лишь раз одолел «Рубин» — в последнем туре прошлого сезона. Да и то благодаря чудесной игре Акинфеева, отразившего в концовке удар в упор. Но тогда на кону стоял титул, а сейчас — рыбешка помельче.

Нельзя забывать и о короткой скамейке ЦСКА. Да, в последние годы это не мешало армейской команде, но сейчас у нее сменился главный тренер и тактическая расстановка, которую не все еще выучили досконально. Да, Гончаренко на сборах наигрывал схему 3−1−4−2, но весной в составе красно-синих почти всегда выходили одни и те же лица, а после матча с «Амкаром» к Дзагоеву в лазарете присоединился Алексей Березуцкий. Бесспорно, глобальных проблем из-за этого ждать не стоит, но перестроения в тактике могут повлечь за собой позиционные ошибки. А за ними и потери очков.

У «Зенита», напротив, скамейка длинная, только этот факт в последнее время не спасает сине-бело-голубых. Впрочем, потенциал петербуржцев все еще высок, так что им по силам одолеть всех оппонентов на финише. Все зависит от ЦСКА.

ПРИ РАВЕНСТВЕ ОЧКОВ БУДУТ СЧИТАТЬ ПОБЕДЫ И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

По регламенту чемпионата в случае равенства очков у двух и более команд места команд в таблице определяются:

— по наибольшему числу побед во всех матчах;

— по результатам игр между собой (число очков, количество побед, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей, число забитых мячей на чужом поле);

— по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах;

— по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах;

— по наибольшему числу мячей, забитых на чужих полях во всех матчах.