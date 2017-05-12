Арбитра Карасева переведут в первый дивизион?
Как стало известно «СЭ», судья Сергей Карасев ближайшим летом может быть понижен в ранге и на
какое-то время перестанет обслуживать игры премьер-лиги.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В последнее время столичный рефери допустил ряд серьезных ошибок в матчах весенней части чемпионата России, что признала и
Предположительно, речь идет о трех играх, состоявшихся в период с марта по начало мая: «Терек» — «Уфа», «Томь» — «Оренбург», «Крылья Советов» — «Оренбург».
Сейчас эти ошибки никак не сказались на карьере Карасева. Потому как он все равно не может судить игры оставшихся туров — в мае и июне вместе с помощниками Антоном Аверьяновым и Тихоном Калугиным арбитр будет работать на юниорском чемпионате мира в Корее. При этом Карасев остается главным кандидатом на судейство матчей первенства планеты, которое пройдет в будущем году в России.
Но в межсезонье руководители департамента судейства и инспектирования РФС и судейского комитета РФС могут перевести московского судью из категории «Про» в категорию «А» и до конца 2017 года давать ему назначения только на игры первого дивизиона.
По неофициальным данным, ККК дала оценку работе еще нескольких судей. В частности, признано ошибочным решение Алексея Сухого, обслуживавшего матч «Спартак» — «Томь» и назначившего пенальти в ворота гостей. К сожалению, неделю назад информацию о решениях комиссии засекретили. Потому получить полные официальные сведения пока не представляется возможным.
Напомним, что ранее до конца сезона от судейства матчей чемпионата России были отстранены Виталий Мешков и Сергей Иванов. Не получает назначения на игры
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