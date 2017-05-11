Олег Яровинский: У ЦСКА были предложения по Витинью, но мы их даже не рассматривали

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— Пользуясь случаем, хотел бы раз и навсегда развеять непонятно кем выдуманный стереотип: мол, уходящие в другие клубы игроки ЦСКА назад никогда не возвращаются, — приводит официальный сайт ЦСКА слова Яровинского. — Это неправда! Последние примеры, как вы сами справедливо заметили, только подтверждают, насколько полезной может быть временная командировка в другой клуб. Что касается Васина, то изначально мы отдавали его в «Уфу» до лета. Однако в соглашении был прописан пункт о необходимости досрочного возвращения зимой, если наш клуб посчитает это нужным.

Мы очень серьезно относимся к подобным ситуациям, хотя обычно предпочитаем отправлять футболистов в аренду на целый сезон. Другое дело, что именно в случае с Васиным держали в уме возможность подобного развития событий. Виктор Михайлович Гончаренко, возвращаясь в ЦСКА, сразу сказал, что хочет досрочно вернуть Васина из «Уфы».

Витинью мы и раньше планировали взять на зимние сборы в Кампоамор. Аренда в «Интернасьонале» закончилась в декабре прошлого года. Игра футболиста в течение сезона говорила о том, что бразилец явно прогрессирует.

— По нему были предложения из других клубов?

— Были, но мы их даже не рассматривали. Перед началом сборов обсуждали трансферную политику, и Гончаренко заявил, что намерен поработать с Витинью. Что он с успехом и делает.